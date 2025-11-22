México abrió más auditorios, galerías de arte y museos durante 2024

El sector cultural abarca todas las actividades desde la producción, la gestión y la distribución de todos tipos de arte.

En México este sector produjo 2.8% del PIB nacional en 2024, de acuerdo con cifras de la Cuenta Satélite de Cultura del Inegi.

En línea con este crecimiento se observó un mayor número de algunos tipos de recintos culturales.

Por ejemplo, el total de auditorios creció 3.4% en comparación con el año previo, mientras que el total de galerías de arte incrementó 2.6 por ciento.

El total de museos aumentó 1.5% en este periodo. También se registraron alzas en los centros culturales y los festivales.

En contraparte, las librerías experimentaron una caída importante de 10%, lo que implicó que muchas de ellas tuvieron que cerrar sus puertas.