Las películas y videojuegos más esperados de 2026: Estrenos clave que marcarán el año

El 2026 se perfila como uno de los años más cargados de estrenos para la industria del entretenimiento. En cine, los estudios apostarán por franquicias consolidadas, parodias, comedias y grandes universos de superhéroes. En videojuegos, los lanzamientos abarcarán desde RPG épicos hasta remakes largamente esperados, con títulos que podrían redefinir la generación.

A continuación, un recorrido por las producciones más anticipadas del año.

Películas más esperadas de 2026

Scream 7, 27 de febrero

La saga slasher regresa tras su reciente éxito, ahora con Neve Campbell como protagonista principal. La trama permanece bajo reserva, pero se anticipa el regreso de figuras clave detrás de Ghostface.

Super Mario Bros Galaxy: La película, 3 de abril

Tras el fenómeno mundial de 2023, Mario y sus amigos llegan con una nueva aventura intergaláctica impulsada por Universal Pictures, Nintendo e Illumination.

El Diablo viste a la moda 2, 1 de mayo

La secuela explorará el declive de la prensa impresa. Miranda Priestly enfrenta una industria en transformación mientras su antigua asistente Emily Charlton emerge como una competidora de peso.

Mortal Kombat II — 15 de mayo

La saga avanza hacia el torneo definitivo. Cole Young vuelve a la acción para preparar al Earthrealm en una lucha decisiva tras el fallido plan de Shang Tsung.

Scary Movie 6 — 12 de junio

La icónica saga de parodias regresa con Anna Faris y Regina Hall. Incluirá referencias a éxitos recientes como Nop, Longlegs y Huye.

Toy Story 5 — 19 de junio

Woody, Buzz y la pandilla enfrentarán a un nuevo rival: la tecnología. La historia explorará cómo los juguetes compiten con dispositivos electrónicos por la atención infantil.

Supergirl — 26 de junio

Inspirada en Woman of Tomorrow, sigue a Kara Zor-El en un viaje espacial junto a Krypto y una misión impulsada por la venganza.

La odisea — 17 de julio

Christopher Nolan lleva a la pantalla la epopeya de Homero en una ambiciosa adaptación centrada en el viaje de Odiseo de regreso a Ítaca.

Spider-Man: Un nuevo día — 31 de julio

La cuarta entrega con Tom Holland continúa su rodaje pese a la lesión del actor. El elenco incluye a Zendaya, Sadie Sink, Mark Ruffalo y Jon Bernthal.

Clayface — 11 de septiembre

El DCU explora el terror corporal con la historia del actor que, tras un accidente y un tratamiento experimental, se convierte en el icónico villano de Batman.

Los Juegos del hambre: Amanecer en la cosecha — 20 de noviembre

Segunda precuela de la franquicia. Se centra en un joven Haymitch Abernathy y el 50º aniversario de los juegos, con el doble de tributos en la arena.

Dune Messiah — 18 de diciembre

La tercera entrega mostrará a Paul Atreides enfrentando las consecuencias de su victoria pasada y una conspiración contra su gobierno.

Avengers: Doomsday — 18 de diciembre

La cinta reunirá a Vengadores, X-Men, 4 Fantásticos y otros héroes para enfrentar a Doctor Doom. Será el mayor evento del MCU desde Endgame.

Videojuegos más esperados del 2026

El año también estará marcado por una oleada de grandes lanzamientos en la industria gamer, con nuevas entregas, remakes de franquicias icónicas y títulos que podrían convertirse en clásicos instantáneos.

Lanzamientos confirmados y destacados

Crimson Desert — 19 de marzo (PS5, Windows, Xbox Series)

Mundo abierto, combates masivos y narrativa cinematográfica en uno de los RPG más ambiciosos del año.

Warhammer 40,000: Boltgun II — 2026 (PS5, PC, Xbox Series)

Regresa el clásico shooter con una secuela que expandirá su universo.

Resident Evil 9: Requiem — 27 de febrero (PS5, Xbox Series, PC)

La franquicia vuelve con una entrega más oscura, regresando a Raccoon City y potenciando el terror con el RE Engine.

Fable — 2026 (Xbox Series, PC)

La saga renace con humor británico, decisiones morales y un mundo abierto renovado.

GTA 6 — 12 de noviembre (PS5, Xbox Series)

El lanzamiento más esperado de la década. Rockstar regresa a Vice City con dos protagonistas y una escala nunca antes vista.

Forza Horizon 6 — 2026 (Xbox, PC; después PS5)

La franquicia conduce ahora a Japón, con circuitos icónicos y un enfoque en la cultura automotriz.

Nioh 3 — 6 de febrero (PS5, PC)

La saga evoluciona hacia un mundo abierto con viajes en el tiempo y batallas contra yokai.

Fire Emblem: Fortune’s Weave — 2026 (Nintendo Switch 2)

Una nueva entrega que mezcla táctica, narrativa ramificada y decisiones que alteran alianzas y conflictos.

Dragon Quest VII Reimagined — 5 de febrero (multiplataforma)

Un remake con estilo de diorama y combates renovados que reinterpreta el clásico JRPG.

Gears of War: E-Day — 2026 (Xbox Series, PC)

Retrocede a los eventos del Día de la Emergencia para mostrar el origen del conflicto contra los Locust.

The Duskbloods — 2026 (Nintendo Switch 2)

Un nuevo RPG multijugador dirigido por Hidetaka Miyazaki, exclusivo para la consola.

007: First Light — 27 de marzo (multiplataforma)

Una historia original del agente 007 con secuencias de espionaje y acción moderna.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake — 2026

El clásico regresa con un rediseño completo en jugabilidad y gráficos.

Star Wars Zero Company — 2026 (PS5, Xbox Series, PC)

Juego táctico por turnos ambientado al final de las Guerras Clon.

Pokémon Champions — 2026 (Switch, iOS, Android)

Nueva entrega enfocada en combates competitivos y multiplataforma.

Super Meat Boy 3D — 2026

El clásico indie evoluciona al 3D manteniendo su esencia desafiante.

La diversidad de géneros —desde horror hasta fantasía, shooters o simulación— y el lanzamiento multiplataforma de la mayoría de títulos permitirá que más jugadores accedan a estas producciones. Además, la llegada de GTA 6 marcará un antes y un después en la industria.