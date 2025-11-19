Lectura 3:00 min
Lanzan ‘Mundialito de Robótica’ para impulsar aprendizajes
La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación organizará la Copa FutboxMX para fomentar el aprendizaje de matemáticas, programación e inteligencia artificial, dentro del programa 'Mundial Social México 2026' que presentó este martes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El gobierno de México anunció una ambiciosa estrategia para capitalizar la atención global que generará la próxima Copa Mundial de Futbol México–EU–Canadá: el “Mundial Social México 2026”. Esta iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, integra una serie de actividades para todas las edades con el objetivo de dejar un “legado deportivo y científico en el país”.
En el marco de esta estrategia, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) presentó el "Mundialito de Robótica", un torneo nacional e internacional de futbol con robots, que busca impulsar las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM).
El futbol como puente para la tecnología
Durante la conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum destacó el contexto que enmarca estas actividades: “Los ojos del mundo van a estar en la inauguración en nuestro país y los ojos del mundo van a estar aquí durante todos los partidos que se desarrollen y lo que van a ver es un país grandioso, con una herencia cultural enorme y con mexicanas y mexicanos trabajadores que siempre salen adelante y que además construimos”.
En este contexto de exposición global, el "Mundial Social México 2026" iniciará sus actividades a partir de enero, buscando “un impacto duradero en la sociedad”.
Por su parte, Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secihti, detalló que el torneo de robots se llamará Copa FutboxMX, y su propósito es utilizar la pasión por el futbol para introducir a niñas, niños y jóvenes en la disciplina de la robótica y el desarrollo de habilidades esenciales para el futuro.
"Sabemos la pasión [de] niñas, niños y jóvenes por el futbol. Queremos invitarles a que participen en grupos de robótica y aprendan a construir robots que puedan jugar futbol," explicó la secretaria.
El desafío tecnológico consiste en que los equipos diseñen y programen robots autónomos (dos por equipo) capaces de seguir la pelota, llevarla a la portería contraria y colaborar en equipo, reforzando así conocimientos clave en matemáticas, computación e inteligencia artificial (IA).
Convocatoria y participación
La Copa FutboxMX estará abierta a la participación de instituciones de educación superior y de media superior, incluyendo una invitación a nivel internacional
Categorías: Habrá dos divisiones: la categoría ágil (secundaria y preparatoria) y la categoría abierta (preparatoria, licenciatura y más niveles).
Fechas clave: La convocatoria definitiva con las reglas, sedes y fechas oficiales se abrirá el 28 de noviembre.
Inicio de ctividades: El torneo comenzará formalmente en enero de 2026 con un curso introductorio.
Las bases se encontrarán en la página oficial del gobierno federal.
La Secihti y la SEP aseguraron que el evento contará con la mentoría de jóvenes mexicanos campeones mundiales en robótica, y que el torneo se transmitirá en vivo desde todas las sedes, buscando fortalecer las matemáticas, humanidades y ciencias que el país requiere.