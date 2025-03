“Hagamos buenas películas, que ganen dinero, no sólo festivales”

A poco más de una semana de su estreno a través de Netflix, la cinta mexicana “Contraataque”, dirigida por Chava Cartas y producida por Videocine, se posicionó como el filme más visto en 30 países y la película de habla no inglesa más reproducida de la semana a nivel global, es decir, en los más de 190 países donde Netflix está presente.

De acuerdo con cifras de la plataforma, “Contraataque” acumula al reciente corte semanal unos 18.6 millones de visualizaciones, más del doble que el acumulado por el segundo lugar, la cinta japonesa “Oni-Goroshi: Ciudad de los demonios” (9.6 millones de vistas) y casi el triple que el acumulado por el filme francés “Bastion 36” (7 millones de reproducciones).

La sinopsis que deja enganchado al público con esta propuesta es la siguiente: “Tras rescatar a dos rehenes y hacerse de un nuevo enemigo, el capitán Guerrero y su escuadrón de élite se enfrentan a la emboscada de un grupo criminal”.

Es protagonizada por Luis Alberti, Leonardo Alonso, Luis Curiel, David Calderón y Guillermo Nava, quienes dan vida a los cinco integrantes de este grupo de élite de las fuerzas armadas que demostrarán todas sus habilidades para sobrevivir en su periplo, así como Mayra Batalla e Ishbel Bautista, las rehenes involucradas en la historia, y Noé Hernández, ganador de cuatro premios Ariel, como el actor que encarna a Josefo Urías, el líder del Cartel El Enjambre, el grupo antagónico de esta historia.

Contraataque.Cortesía

Es un caso atípico, pero prueba del alcance de audiencias del que es capaz el cine mexicano a través de las plataformas como principal vía de exhibición. Es también poco convencional porque se trata de una de las pocas películas catalogadas en su totalidad dentro del género de acción y, además, porque su casa productora es Videocine, que poco se ha especializado en este género, aunque, por otro lado, ha sido la firma que más películas mexicanas taquilleras ha lanzado en los últimos años.

“Ya basta del pesimismo”

El Economista conversa con el actor Leonardo Alonso, quien da vida al soldado “Tanque”, uno de los cinco personajes en los que se centra esta historia.

“El éxito de esta película también tiene que ver con esa visión del ya basta del pesimismo en el cine, que lamentablemente sí sucede en la realidad, pero también hay muchas otras historias afortunadas donde las víctimas son halladas y rescatadas, aunque las historias de cine siempre busquen concentrarse en lo negativo. En un principio pensé: claro, la película está conectando con el mexicano porque nos muestra héroes locales, pero ya que conecte en Alemania o Canadá, se debe al gran guion y a los personajes bien definidos y trabajados, pero también porque es un filme bien dirigido por un gran director, que es Chava Cartas, que se la rifó a hacer acción con un pequeño presupuesto”, declara Leonardo Alonso.

Efectivamente, se trata de una película bien filmada, con bellos escenarios, excelente fotografía y una trama que cumple con lo que promete, una cinta de acción, de los buenos contra los malos, donde, como pocas veces, se muestra un rostro bondadoso y decoroso del Ejército Mexicano pese a la impunidad que le rodea, como sugiere la propia cinta. Se rodó en Valle Hermoso, Tamaulipas, y el encargado de la fotografía fue del cineasta Alberto Casillas.

“Fueron 10 semanas de entrenamiento. Una semana completa de enclaustrarnos ahí (en los cuarteles), bañarnos con agua fría, hacer todo lo que hacen ellos (los militares), comer a las mismas horas y lo mismo (…) cuando nos hicieron el casting nos advirtieron que la película se filmaba en ocho semanas, pero nos pedían esas diez semanas antes para entrenar, y pagaron ese entrenamiento”, declara y complementa:

“Todo esto fue antes de que Netflix hiciera el gran anuncio de su inversión en México y creo que este tipo de proyectos es lo que les hace decir a ellos (a las plataformas): sí hay que invertir más acá, a nosotros también nos beneficia’. Es una derrama económica no solamente para los actores, productores y directores. Estamos hablando de choferes catering, de los distintos gremios involucrados”.

El cambio de reglas del cine mexicano

Todas las anteriores, comenta Leonardo Alonso “son buenas noticias para nuestra industria”, pero también, señala, es un indicio “para que hagamos buenas películas que ganen dinero, no sólo que ganen festivales”.

La visión anterior, venida de la voz de un miembro del gremio actoral, es parte de los tantos cambios que debe y está asumiendo la industria fílmica nacional para consolidarse como la capital del séptimo arte en América Latina y uno de los destinos de filmación más atractivos, tanto por la calidad de sus equipos de producción como por las posibilidades fiscales, laborales y de seguridad. En este sentido, se le pregunta a Alonso si percibe cambios en la garantía de sus derechos laborales.

“Sí he visto una evolución, un ganar-ganar como actor en cuanto a protección laboral y también económica. Esta huelga que hicieron en Estados Unidos permitió que desde el año pasado todos (las y los actores) empezáramos a tener regalías de plataformas. La primera que empezó a hacerlo fue precisamente Netflix. La lucha que hicieron allá nuestros colegas nos benefició. Además, hay mucha más producción en México, porque hay más plataformas invirtiendo. Eso nos genera una buena derrama económica, pero también hay mejores protocolos de todo tipo para cualquier tipo de escena”.

La industria se está profesionalizando en todas sus posibilidades, desde la asistencia técnica hasta para el desarrollo de escenas de acción, como es el caso de “Contraataque”. Pero, ¿cuáles son las deficiencias que aún observa el actor dentro de la industria mexicana? Una de ellas, comenta, es la revisión de tabuladores dentro de las producciones.

“Si hay algo que mejorar, tendría que ser un sueldo mucho más equilibrado dentro de los presupuestos totales. Hay actores o actrices que vienen del star-system que cobran sueldos altísimos para hacer una película, y lo poco que queda de la producción (después de ellos), se divide entre los demás personajes. Los compañeros no pueden percibir un sueldo decoroso porque el que está arriba se lo lleva todo. Afortunadamente, en este proceso que hicimos es que nadie sabe cuánto cobró el otro, pero sí sabemos que tuvimos un sueldo equilibrado”.

Otro de los factores a considerar, precisamente dentro de este proceso de negociación, es el de la representación sindical, la cual, particularmente para el gremio actoral, en el caso de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), batalla para recuperar la confianza del gremio. El actor comenta al respecto:

“Yo lo digo así de fácil: si no tuviéramos a la ANDA, no cobraríamos regalías. Yo cobro gracias a que voy por un tabulador de la Asociación Nacional de Actores. Ésta es una lucha constante con los compañeros que señalan que la ANDA no sirve para nada. Creen que ese porcentaje que te quitan no sirve para nada, pero claro que sí, servirá para que después tengas regalías, para que años después puedas tener seguro médico, jubilación, una casa del actor”.

Visualizaciones de Contraataque

(Hasta el 10 de marzo)

18’600,000 vistas hasta el momento

16,400,000 horas vistas en Netflix

El TOP de la semana

(Millones de visualizaciones)

Contraataque (México) – 18.6

Oni-Goroshi: Ciudad de los demonios (Japón) – 9.6

Bastion 36 (Francia) – 7

Una historia de amor en Copenhague (Dinamarca) – 7

Luna de miel con mamá (Francia) – 3.2

Fuente: Netflix.com