Foto Colectania recorre 75 años de fotografía ibérica

El Centro Cultural de España en México (CCEMx) inauguró este sábado en su sede del centro Histórico de la Ciudad de México la exposición Icono, nación y ciudadanía. Fotografía española y portuguesa en la Colección Foto Colectania, un recorrido visual compuesto por 144 imágenes de 36 artistas de la fotografía presentes en la Colección Foto Colectania, que está considerada una de las colecciones privadas más importantes de la fotografía española y portuguesa con asiento en Barcelona.

Comisariada por el crítico de arte e investigador Carles Guerra, esta exposición se estructura en 22 secuencias temáticas distribuidas en 8 bloques. A través de este recorrido, se establece un diálogo entre fotografías icónicas y series de imágenes que amplían y enriquecen la mirada sobre los acontecimientos. Esta propuesta invita al espectador a explorar nuevas conexiones y narrativas, surgidas de combinaciones y contrastes visuales que abren otras formas de entender las imágenes.

Presente en la ceremonia de apertura, el presidente de Foto Colectania, Mario Rotllant, agradeció el mecenazgo del empresario Manuel Arango y el apoyo de Banco Sabadell y Grupo Bimbo para traer la exposición a México, que llega como parte de una itinerancia que comenzó en 2024 en Barcelona con el título El curso de los acontecimientos, y posteriormente en Miami, en The Margulies Collection at The Warehouse, con el nombre Beyond the Single Image.

La muestra hace un recorrido por 75 años de la fotografía española y portuguesa a partir de la década de los años 50, y por ella desfilan nombres icónicos vinculados a la llamada “fotografía de calle”, como Xavier Miserachs, hasta artistas contemporáneos, tal es el caso de Laia Abril.

El conjunto curatorial y el montaje museográfico proponen un diálogo entre imágenes que muestran momentos históricos y de vida cotidiana en la península ibérica, desde el tránsito de la dictadura de Franco hacia la democracia en los 70, los movimientos sociales de la segunda mitad del siglo XX, hasta fotografía urbana y de naturaleza, con emotivas evocaciones al movimiento surrealista.

El potencial de ciudadanizar

Los creadores de este corpus son fotógrafos y fotógrafas consagrados de la generación de los sesenta como Ramón Masats, Francisco Gómez, Joan Colom, Leopoldo Pomés y Xavier Miserachs y algunos de las últimas generaciones como Laia Abril, Cristina de Middel o Xavier Ribas; protagonistas de la lente como Joan Fontcuberta, Cristina García Rodero, Pilar Aymerich o Alberto García-Alix.

El curador Carles Guerra expuso que Icono, nación y ciudadanía revela cómo la fotografía ha contribuido a construir imaginarios de nación y a ejercer la ciudadanía.

"Frente a la fotografía pasamos de ser simples espectadores a ciudadanos. La idea de nación no responde a un concepto administrativo, sino habla de la nación de la fotografía y nos convoca a descubrir el potencial que tenemos cuando dialogamos con las imágenes", dijo Guerra.

"La muestra presenta una síntesis de las transformaciones políticas y sociales en España", desde el provocador retrato del dictador Francisco Franco, de Ramón Masats (1964); “El hombre de la calle Pelayo”, de Xavier Miserachs (1962); las manifestaciones feministas de los 70; y el beso de Eduardo Haro y Lirio, de Alberto García-Alix (1980) y en ese sentido "se convierte en un instrumentos de participación política", añadió el curador.

La muestra estará abierta al público desde el 19 de julio hasta el 12 de octubre en el Centro Cultural de España en México. En paralelo, se presentará un programa de actividades de diálogo y aprendizaje entre julio y octubre, coordinado por la curadora y gestora cultural Johan Trujillo Argüelles, generando un espacio de retroalimentación entre la exposición y el contexto fotográfico mexicano.

Sobre Foto Colectania

La Fundación Foto Colectania es una entidad sin fines de lucro con sede en Barcelona, España, creada en 2002 con el objetivo de difundir la fotografía y darla a conocer en el ámbito social, artístico y educativo.

Es también un activo centro de fotografía de prestigio internacional, donde se realizan exposiciones, actividades y proyectos vinculados a la fotografía.

Cuenta con una colección de 3,000 fotografías de más de 80 autores españoles y portugueses, que se exhiben tanto en su sede como a través de un amplio programa de exposiciones itinerantes, y con el Archivo Paco Gómez, que incluye 1,000 fotografías y 24,000 negativos, lo que la convierte, sin duda, en una de las colecciones privadas de fotografía ibérica más importantes del mundo.

Icono, nación y ciudadanía. Fotografía española en la Colección Foto Colectania

• Del 19 de julio al 12 de octubre de 2025

• Centro Cultural de España en México (República de Guatemala 18, Centro Histórico, CDMX)

• Horarios: Martes a sábados de 11:00 a 21:00 h. Domingos de 10:00 a 16:00 h

• Entrada gratuita