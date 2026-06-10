Enrique Vargas Flores recibe Premio a la Cooperación Iberoamericana en España

Hay trayectorias que no se miden en obras visibles, sino en estructuras intangibles: redes, acuerdos, lenguajes compartidos. En ese terreno —menos espectacular, pero decisivo— se inscribe el trabajo de Enrique Vargas Flores, distinguido el pasado viernes con el Premio OCIb a la Cooperación Iberoamericana 2026 en la Diputación Provincial de Huelva, España.

El funcionario y gestor cultural mexicano Enrique Vargas Flores, coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), con sede en Madrid, es un reconocido experto en diplomacia cultural y en derechos culturales y este galardón reconoce el impulso que ha dado a la cooperación cultural entre los países de la región, un reconocimiento que, más que coronar una carrera, muestra una manera de entender la cultura como mecanismo de articulación del desarrollo compartido.

La ceremonia de premiación, celebrada en el Salón de Plenos de la Diputación de Huelva, reunió a representantes institucionales, culturales y sociales vinculados al ámbito iberoamericano, así como a entidades comprometidas con el fortalecimiento de los lazos entre Europa y América Latina.

El presidente del órgano de gobierno provincial, David Toscano, destacó el papel creciente de la cultura en la agenda internacional. “Ha dejado de ocupar un espacio secundario para convertirse en un elemento central de la cooperación entre países”, señaló, al tiempo que subrayó la contribución de Vargas a la consolidación del Espacio Cultural Iberoamericano, que —dijo— "ha sido fundamental” para impulsar proyectos compartidos y reforzar una comunidad basada en una historia común, la diversidad y el respeto mutuo.

El galardonado con las autoridades provincialesFoto: Especial

El presidente provincial también puso en valor la estrecha colaboración existente entre la Diputación y la SEGIB, una relación que ha contribuido a consolidar a La Rábida como uno de los grandes espacios de encuentro de la comunidad iberoamericana. En este sentido, recordó que Huelva ha acogido esta misma semana importantes encuentros internacionales, como la primera reunión del Programa Iberoamericano de Rutas e Itinerarios Culturales y el V Foro Iberoamericano de Migración y Desarrollo, en el marco de los preparativos de la próxima Cumbre Iberoamericana.

Tras recibir el premio, Enrique Vargas agradeció la distinción destacando que buena parte de su trayectoria profesional ha estado dedicada a contribuir a la consolidación del Espacio Cultural Iberoamericano como uno de los pilares fundamentales de la cooperación entre los países de la región.

El galardonado expresó que uno de los hitos más relevantes de ese recorrido ha sido “la construcción y desarrollo de la Carta Cultural Iberoamericana, un instrumento que reconoce la diversidad cultural como patrimonio común, los derechos culturales como parte inseparable de los derechos humanos y la cooperación cultural como una herramienta estratégica para el desarrollo de las sociedades”.

Asimismo, recalcó que “los avances alcanzados en el ámbito de la cooperación cultural son fruto del trabajo compartido de instituciones, profesionales y colaboradores comprometidos con el fortalecimiento del espacio iberoamericano”.