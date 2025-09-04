Diseñador de moda italiano Giorgio Armani falleció a los 91 años

El diseñador de moda italiano Giorgio Armani, sinónimo del estilo y la elegancia modernos de su país falleció este jueves, informó la empresa a través de un comunicado.

Armani, que tenía 91 años, combinaba el talento de un diseñador con la perspicacia de un hombre de negocios, dirigiendo una empresa que facturaba cerca de 2,700 millones de dólares al año.

"Con infinito dolor, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador y motor incansable: Giorgio Armani", declaró la casa de moda.

Enfermo desde hace tiempo, se vio obligado a abandonar los desfiles de su grupo en la Semana de la Moda Masculina de Milán en junio, la primera vez en su carrera que faltaba a uno de sus eventos de pasarela.

Armani siguió siendo el único propietario de su empresa y trabajó con un grupo muy unido de colegas de toda la vida y miembros de su familia.

"En esta empresa, siempre nos hemos sentido parte de una familia", expresó la empresa.

"Nosotros, los empleados y los miembros de la familia, que siempre hemos trabajado junto al Sr. Armani, nos comprometemos a proteger lo que él construyó y a llevar adelante su empresa en su memoria, con respeto, responsabilidad y amor", añadió.

Conocido como "Re Giorgio" (Rey Giorgio en su lengua materna, el italiano), el diseñador supervisaba cada detalle de su colección y todos los aspectos de su negocio, desde la publicidad hasta el arreglo del cabello de las modelos cuando salían a la pasarela.

Se instalará una cámara funeraria el sábado y el domingo en Milán, ciudad en la que residió, seguida de un funeral privado en una fecha no especificada, según informó la empresa.

De las vitrinas a las pasarelas

Giorgio Armani, fue de las figuras más influyentes y comercialmente exitosas de la moda contemporánea, construyó un imperio global a partir de una visión que fusiona la creatividad con las necesidades de la vida moderna.

Su carrera comenzó en 1957 como diseñador de vitrinas para los almacenes La Rinascente, tras haber estudiado medicina y fotografía. Su talento lo llevó a trabajar como diseñador para la firma Nino Cerruti durante casi una década, antes de tomar la decisión de emprender por su cuenta.

En 1974, junto a su socio Sergio Galeotti, fundó la sociedad Armani, enfocada inicialmente en la moda masculina, para expandirse un año después al mercado femenino.

Un pilar clave en su expansión internacional fue su estratégica relación con Hollywood. Los diseños creados para Richard Gere en la película American Gigolo fueron clave para su penetración en el competitivo mercado estadounidense, posicionándolo como un favorito en la alfombra roja de los premios Óscar.

Armani ha vestido a innumerables estrellas y ha colaborado con figuras de la música como Beyoncé y el cuarteto Il Divo, reforzando la imagen impecable de su marca a nivel global. Su legado trasciende las pasarelas, consolidándose como un empresario, filántropo y director creativo que ha dejado una huella indeleble en la industria del lujo.

Transición gradual de responsabilidades

Giorgio Armani anticipó su sucesión como un traspaso gradual a sus colaboradores más cercanos y a su familia, dijo el viernes al Financial Times, después de que su mal estado de salud le obligó a perderse los recientes desfiles de Milán y París.

Antes de faltar a Milán en junio, Armani, de 91 años, que era a la vez director creativo y presidente ejecutivo de la empresa que fundó, nunca se había perdido uno de sus desfiles.

"Mis planes de sucesión consisten en una transición gradual de las responsabilidades, que siempre he manejado, a las personas más cercanas a mí (...) como Leo Dell'Orco, los miembros de mi familia y todo el equipo de trabajo", dijo al suplemento How To Spend It de FT.

Pantaleo (Leo) Dell'Orco es jefe de diseño masculino y mano derecha de Armani.

"Me gustaría que la sucesión fuera orgánica y no un momento de ruptura", añadió Armani.