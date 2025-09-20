Análisis de la NASA muestra que la actividad solar está aumentando ¿Como nos afecta?

Tras décadas de una calma relativa que llevó a los científicos a esperar una era de tranquilidad solar, un nuevo estudio de la NASA revela un cambio de tendencia sorprendente: el Sol se está volviendo cada vez más activo. Este fenómeno podría traer consigo un aumento de tormentas solares con consecuencias directas para nuestra tecnología y la exploración espacial.

Un reciente análisis de la NASA confirma que, desde 2008, la actividad de nuestra estrella ha estado en una fase de intensificación constante, revirtiendo una tendencia a la baja que se había mantenido desde la década de 1980.

"Todos los indicios apuntaban a que el Sol entraba en una fase prolongada de baja actividad", comentó Jamie Jasinski, del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA y autor principal del estudio. "Por eso fue una sorpresa ver que esa tendencia se invirtió. El Sol se está despertando lentamente".

La actividad solar se mide a menudo por la presencia de manchas solares, regiones más oscuras y frías en la superficie del Sol causadas por intensos campos magnéticos. Históricamente, estas áreas se asocian con una mayor probabilidad de eventos de clima espacial, como las llamaradas solares —potentes estallidos de radiación— y las eyecciones de masa coronal (CME), que son gigantescas nubes de plasma que viajan a gran velocidad por el sistema solar.

¿Cómo nos afecta este aumento de la actividad solar?

Aunque el espectáculo de auroras boreales y australes puede ser más frecuente e intenso, el despertar del Sol tiene implicaciones mucho más serias para nuestra civilización tecnológica. Según los científicos de la NASA, un incremento en los eventos de clima espacial puede impactar directamente en:

1. Redes eléctricas y comunicaciones: las tormentas solares más potentes pueden inducir corrientes eléctricas en las redes de energía de la Tierra, con el potencial de causar apagones. También pueden interferir con las comunicaciones por radio y las señales de GPS, afectando desde la aviación hasta la logística global.

2. Satélites y naves espaciales: la infraestructura en órbita es particularmente vulnerable. La radiación y las partículas energéticas pueden dañar componentes electrónicos cruciales, interrumpiendo servicios de los que dependemos a diario.

3. Seguridad de los astronautas: para las misiones espaciales tripuladas, como las del programa Artemis de la NASA que busca regresar a la Luna, la predicción del clima espacial es vital. La exposición a la radiación durante una tormenta solar representa un riesgo significativo para la salud de los astronautas, por lo que entender y anticipar estos eventos es fundamental para su seguridad.

4. Nuestro escudo magnético planetario: la magnetosfera de la Tierra es una burbuja protectora que nos defiende del viento solar, un flujo constante de partículas emitidas por el Sol. A medida que la actividad solar aumenta, esta burbuja se comprime, lo que altera el entorno espacial cercano a nuestro planeta.

Un cambio inesperado en el ciclo solar

El seguimiento de la actividad solar se remonta al siglo XVII, con astrónomos como Galileo documentando las manchas solares. A lo largo de los siglos, se han observado períodos de calma notable, como el mínimo de 70 años que comenzó en 1645.

El mínimo solar profundo de 2008 fue el más débil registrado en la era moderna, llevando a muchos a pensar que estábamos al borde de un nuevo período histórico de baja actividad. Sin embargo, los datos recopilados por misiones de la NASA como ACE y Wind demostraron lo contrario. "La tendencia de un viento solar en declive terminó, y desde entonces los parámetros del plasma y del campo magnético han aumentado de manera constante", explicó Jasinski.

Para continuar monitoreando y comprendiendo mejor estos fenómenos, la NASA se prepara para lanzar nuevas misiones como IMAP, que, junto con otras, proporcionará datos cruciales para la investigación del clima espacial y ayudará a proteger futuras misiones en la Luna, Marte y más allá.