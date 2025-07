Acceso abierto, el futuro de las editoriales universitarias

“Las editoriales universitarias son una de las perlas que tienen las instituciones educativas, son un activo que las universidades podrían aprovechar mucho más”.

Son declaraciones de la editora española Ana Isabel González González, anunciada recientemente como ganadora del Reconocimiento “Rubén Bonifaz Nuño” a la Trayectoria Editorial Universitaria que entrega la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, para reconocer el trabajo en favor del libro desde las instituciones educativas en el mundo.

Con el anuncio del fallo, la UNAM destacó que González González “es reconocida por una trayectoria excepcional. Académica, editora y gestora especializada en edición universitaria y derecho financiero y tributario, resalta como una figura clave en la elevación de los estándares de calidad y la cooperación académica internacional cuya labor inspira a las nuevas generaciones de la industria del libro en la región iberoamericana”.

El reconocimiento le será entregado el próximo 24 de agosto, en la inauguración de la VII Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI), que este año tendrá a la Universidad de Chile como Invitada de Honor.

Para aprovechar mucho mejor las editoriales universitarias, comenta la editora, es necesario que las universidades se conciencien de ello, puesto que históricamente, menciona, se ha infravalorado el alcance y potencial de los sellos universitarios.

“En los últimos años me he percatado de que en las instituciones, si bien no quienes ofrecen los servicios de publicaciones ni los profesores que publican con estos sellos, sino en otros niveles de la universidad, incluso desde los gobiernos universitarios, no tienen claro lo que es una editorial universitaria, no es raro que las confundan con las bibliotecas; no distinguen lo que es una labor editorial en relación con otro tipo de actividades de la institución. Y si no saben de lo que están hablando, es difícil que sepan lo que puede valer. Por lo general, los equipos de gobierno se enteran de que tienen una editorial potente cuando de repente reciben un premio. Honestamente, eso me duele en el fondo”.

Después de todo, explica, los sellos universitarios son la mejor señal de un mercado bibliodiverso, sobre todo por su rango de dominio, con publicaciones que van desde la ficción de interés general hasta los libros más especializados e incluso los manuales docentes y las revistas científicas, que cada vez se publican más, comparte.

¿Cuál es el futuro de las editoriales universitarias?

“Los formatos de acceso abierto”, responde de inmediato quien fuera presidenta de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas entre 2016 y 2021, y reconocida con la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil del Estado Español en 2021.

“Desde las universidades, todavía se está asimilando, se están regulando y delimitando todas las implicaciones sobre la publicación de contenidos de acceso abierto, más allá de las revistas, sino en la edición en general todavía hay campo de acción. Hay que definir muy claramente por qué se publica en acceso abierto, de quién debe ser la decisión de publicar en acceso abierto y, en el caso de que haya cesión de derechos de las editoriales, garantizar la salvaguarda de esos derechos. Todavía es un campo en el que se tienen que clarificar muchos aspectos”.

Comenta que incluso, en afán de cumplir con su cometido para la divulgación del conocimiento, a la par de que se generalizan los formatos de acceso abierto, es decir, las publicaciones de libre circulación, también lo hace la edición de revistas especializadas en formatos digitales. Este tipo de publicaciones, comenta González González, han acercado a las instituciones universitarias de investigación con el público general.

IA y derechos de autor

Ana Isabel González González es doctora en Derecho por la Universidad de Oviedo y se ha involucrado en la defensa de los derechos de autor y la propiedad intelectual en el mundo editorial, una labor indispensable ante la irrupción de herramientas que si bien suponen una revolución constructiva alrededor del quehacer de los libros, también ponen en riesgo la garantía de la propiedad intelectual.

“Es un mundo nuevo que se nos ha venido encima, y particularmente nos ocupa el uso indebido de derechos de autor por parte de las herramientas de inteligencia artificial. Es verdad que hay empresas de IA’s que han dejado de usar contenidos editoriales bajo protección de cuyo uso no están autorizadas, pero esto no está regulado en general, entonces mientras no haya regulación, estamos en un terreno complejo, en arenas movedizas”, comenta la editora.

Por otro lado, agrega, “hay problemas éticos importantes”, como los criterios de reconocimiento de la autoría de un texto cuando se trabaja de la mano de una herramienta tecnológica así. La IA no genera derechos de autor, pero yo sí genero derechos y tengo que ver cómo se maneja legalmente un trabajo hecho de la mano de una IA.

“Son herramientas que nos permiten eficientar procesos, el problema no es que se utilicen, sino cómo se utilizan”, concluye.