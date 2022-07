Su rostro aparece invariable en los billetes de distintas denominaciones, sus representaciones escultóricas figuran en México y en Estados Unidos, en su nombre hay nomenclaturas de calles, avenidas, plazas y escuelas, lo mismo que su apellido bautiza a pueblos, ciudades y estados del país.

Benito Pablo Juárez García, el inconfundible Benito Juárez, abogado, político oaxaqueño, presidente del país en cinco periodos de 1857 a 1872, figura toral para la instalación de un Estado laico y en la resistencia contra la intervención francesa. Es quizás el mexicano del siglo XIX más “vivo” en el siglo XXI. También Juárez, como le sucede a los personajes sobre los que recae tanto peso histórico, es centro de gravedad de una órbita de mitos.

Murió en Palacio Nacional la noche del 18 de julio de 1872, a los 66 años. El diagnóstico, angina de pecho. Este lunes, las ceremonias, discursos y revisiones se vuelcan de nuevo en su figura en el marco de su 150 aniversario luctuoso.

Con este pretexto surge la pregunta: ¿es necesario desmitificar algo o mucho sobre la figura del Benemérito de las Américas en un momento de revisionismo histórico? Para ello se consulta a Erika Pani, doctora en Historia por El Colegio de México y especialista en historia política de México del siglo XIX.

El mito sobre el hombre complejo

Antes que considerar ese paso, responde la historiadora, “la construcción de los mitos es ya un tema interesante y los historiadores más que desmitificar tendríamos que entender cómo se mitifica un personaje, por qué y qué tan exitosa es la mitificación”. En ese sentido, argumenta, “diría que la mitificación de Juárez ha sido exitosísima”.

La representación histórica, argumenta, ha sido reduccionista con uno de los hombres de política más complejos de la historia mexicana. “Ha sido Juárez el republicano y el defensor del tercer mundo, el antiimperialista y el indígena que se volvió presidente, cuando no sé qué tanto Juárez mismo hubiera dicho: ‘yo soy el indio que se volvió presidente’ o que las comunidades zapotecas de las cuales proviene lo reconocieran como tal. Es decir, él, así como Altamirano, como Ignacio Ramírez e incluso Porfirio Díaz, pusieron de manifiesto con su imagen que con educación pudieron convertirse en algo más, en otra cosa”.

"Pensamos en Juárez como el personaje de arriba, inalcanzable. Pero si fue buen político es porque supo forjar alianzas que le permitieron actuar en distintos niveles con gran eficacia. En ese sentido, hay que colorear la imagen del personaje, en tercera dimensión y de cuerpo completo”, apunta la historiadora.

A través de la imagen pública, amplía Erika Pani, asimilamos al Juárez estadista y rara vez abordamos al Juárez político: “al que está conquistando y permaneciendo en el poder, a los artilugios que recurre, como un gran constitucionalista que, junto con su ministerio, hizo unas maromas bastante elaboradas para defender su permanencia”.

Un ejemplo de lo anterior, cita la historiadora, se dio en la decimonónica década de los 60, cuando Juárez en diversas ocasiones acotó la imagen política de Jesús González Ortega, uno de sus generales más destacados, jefe del ejército en 1860, nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, combatiente ante la intervención francesa y aspirante a la presidencia en dos ocasiones, al grado de meterlo a la cárcel en 1867.

Las perspectivas del personaje

Algo que la imagen plana e inmóvil de los billetes no deja ver, comparte Erika Pani, “es que debió ser el mejor de los grillos, un excelente político. Pero en el sentido de la prioridad número uno de un político, que es acceder y quedarse en el poder. Y en ese sentido fue de una enorme habilidad”, en un país, es necesario recordar, desarticulado y centralista, donde no había manera de armonizar los territorios.

Quizás sea Benito Juárez uno de los personajes históricos mexicanos sobre los que se hayan escrito más biografías, aunque la especialista revira que se trata más bien de estudios fundamentados a partir de los intereses políticos e históricos de los distintos momentos históricos en los que estas se editaron y, afirma que es y será un error aislar la noción del personaje según la conveniencia del discurso en turno.

“En muchos casos nos dicen más los discursos sobre el régimen (en turno) y quien los pronuncia que sobre Juárez mismo. Es un personaje al que han hecho plano en el proceso tan largo y tan consistente de convertirlo en héroe. Y vale la pena sacarlo del cromo y ver cómo era como político, gobernante, abogado. No nada más era un hombre hábil, sino con visión y además no estaba solo”.

De ahí que desde la historiografía, concluye, es necesario entender al personaje en toda su complejidad. “No me gustaría que los jóvenes dijeran que Juárez no era tan bueno, porque me parecería un logro bastante pobre (para el relato histórico). Tenemos que desmitificar a nuestros personajes para que no pensemos que eran únicamente muy buenos o muy malos”.

¿Quién es la autora?

Erika Pani es autora de obras como “Para nacionalizar el Segundo Imperio. El imaginario político de los imperialistas” (2001) y coordinadora de algunos otros como “El poder y la sangre. Guerra, estado y nación en la década de 1860” (2014). Integrante de la Academia Mexicana de Ciencias desde 2002, institución que en 1999 le entregó el Premio a la Mejor tesis de Doctorado en Ciencias Sociales por el primer título aquí citado.

