Un “retorno celebratorio” a la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM, con homenaje tardío a Beethoven –por la pandemia– y mucho más, promete la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM) con una Temporada de Verano 2022 que marca el ansiado reencuentro con el público, y que se anuncia “espectacular y festiva”, asegura el director artístico Carlos Miguel Prieto.

Con un programa que incluirá las nueve sinfonías de Beethoven, una sinfonía de Mozart, y piezas que van de Mahler a Chaikovski y de Ponce a Revueltas, la Temporada de Verano de la OSM “será espectacular en todos los sentidos; es imposible hablar de esta temporada sin tomar en cuenta todo lo que hemos vivido en los últimos años. No es una temporada más, si no que es la temporada del regreso a la Sala Nezahualcóyotl, y del reencuentro con un público que queremos y hemos extrañado mucho; y ahora que regresamos, queremos ofrecer lo mejor, dice el maestro Carlos Miguel Prieto.

“A pesar de que hemos servido y cuidado a nuestro público a través de la actividad on line, yo diría que esta es una temporada como nunca la hemos tenido”, reitera el director.

Serán ocho programas de conciertos y la gala de clausura, durante 7 semanas, del 8 de julio al 28 de agosto, cuatro de ellos dedicados a reivindicar el homenaje al músico alemán Ludwig van Beethoven, por su 250° aniversario suspendido en 2020; dos conciertos más para celebrar al pianista mexicano Jorge Federico Osorio, y el octavo concierto que estrenará mundialmente la pieza 'Historia de flores y tangos', de Freiberg.

Jorge Federico Osorio, pianista. Foto EE: Cortesía OSM

De entrada, el concierto inaugural, titulado “Odisea fantástica: iniciamos la travesía musical”, abre la temporada con 'Iberia', de Debussy; 'Concierto de Aranjuez', de Joaquín Rodrigo, con Pablo Sáinz Villegas, “el maestro de la guitarra española”, como lo definió Plácido Domingo; y ‘Sinfonía fantástica’, de Hector Berlioz. “Es un programa franco-español, muy celebratorio, muy alegre”, indica el director, que se presentará los días 8, 9 y 10 de julio.

Prieto detalla que la ‘Sinfonía fantástica’, de Berlioz, es una especie de apertura al homenaje al autor de la Novena Sinfonía, porque “es una sinfonía que sólo hace sentido si se toma como una continuación de las sinfonías de Beethoven”, lo mismo que la 'Sinfonía N° 5', de Mahler, de “evidentes ecos beethovenianos”, a quien estará dedicado el segundo concierto: “Mahler, el romántico austriaco”, programado para los días 16 y 17 de julio. El concierto se completa con ‘Asteroide 4179: Toutatis’, de la compositora finlandesa Kaija Saariaho, y ‘Concierto para violín N° 1’, Bruch, con Augustin Hadelich como solista.

El “centro neurálgico de la temporada” está compuesto por los conciertos 3 y 4: “Festival Beethoven: Grandeza y genialidad desbordante”, que ofrecerán las primeras seis sinfonías durante los días 20, 22, 23 y 24 de julio. “La idea es que el público pueda escuchar en una semana, en espacio de dos días, las seis sinfonías de Beethoven, creo que es algo único”, señala el director de OSM.

Los programas 5 y 6 estarán dedicados a celebrar al pianista mexicano Jorge Federico Osorio, programado para los días 30 y 31 de julio y 6 y 7 de agosto. “Tiene la ‘Sinfonía patética’, de Chaikovski, que es más bien un sinfonía triste, dramática (…) para mí era muy importante en este momento poder ofrecer un poco de todo, algo tan solemne y profundo como la Novena Sinfonía, de Beethoven, pero al mismo tiempo algo tan alegre, como la sinfonía de Berlioz, y algo tan triste y un poquito negativo, como puede ser la sinfonía de Chaikovski, sobre todo el último movimiento, y algo tan complejo como la ‘Sinfonía N° 5’ (de Beethoven) emocionalmente”, detalla el músico.

“Estos dos programas son un paréntesis porque no hay ninguna obra que pudiéramos relacionar con Beethoven, pero es que estos forman parte de un mini festival de homenaje a Jorge Federico Osorio, con piezas mexicanas de principios y mediados del siglo XX. En el programa 5 vamos a hacer el estreno en México de ‘Téenek’, de Gabriela Ortiz, que es una obra que yo ya pude hacer en Nueva York y en Londres, una obra impresionante; el ‘Concierto Romántico para piano’, de Manuel M. Ponce, y la sinfonía de Chaikovsky. En el programa 6, continuamos con ‘Segundo ensayo para orquesta’, de Barber; ‘Concierto para piano’, de Ricardo Castro; y ‘La noche de los mayas’, de Silvestre Revueltas”, explica Prieto.

Los dos conciertos románticos mexicanos serán tocados por Jorge Federico Osorio, adelantó el director, "y cada uno de ellos es un referente en este repertorio".

El concierto 7 será un regreso al “Festival Beethoven: elegancia y drama”, los días 13 y 14 de agosto, con las sinfonías 7 y 8, “y en medio, como en sándwich, el ‘Concierto para piano N° 25’, de Mozart, que es una obra majestuosa, tocada por Anne-Marie McDermott”, detalla Prieto.

Anne-Marie McDermott, pianista. Foto EE: Cortesía OSM

El último concierto de la temporada “Pacho Flores, de flores, tangos, cantos y revueltas”, para el 19, 20 y 21 de agosto, estará encabezado por el trompetista venezolano, “probablemente el mejor trompetista del mundo”, estima Carlos Miguel Prieto, que hará el estreno mundial de la pieza ‘Historia de flores y tangos’, de Freiberg, con Leo Rondón en el cuatro.

Completan este programa, ‘Fanfarria para la mujer poco común N° 1’, de Tower, Sinfonía N° 10, de Shostakóvich; y ‘Cantos y revueltas’, de Pacho Flores.

Pacho Flores, trompetista. Foto EE: Cortesía OSM

Carlos Miguel Prieto destaca que todos los solistas que participarán en los conciertos tienen una relación de larga data con la Orquesta Sinfónica de Minería.

El nono para la Novena

La Temporada de Verano 2022 de la Orquesta Sinfónica de Minería cerrará los días 25, 26, 27 y 28 de agosto con un concierto de gala que incluirá el ‘Concierto para violín’, con Paul Huang, como solista, y la Sinfonía N° 9, ambas de Beethoven, con la participación del grupo coral de la OSM, la soprano Anabel de la Mora, la mezzosoprano Guadalupe Paz, el tenor Andrés Carrillo y el bajo Carsten Wittmoser.

“No hay un solo concierto que yo no le recomendaría a alguien. Todo el programa está pensado tanto para melómanos como para neófitos, ese es el atractivo”, dice Prieto.

“Ahora que regresemos, queremos ofrecer lo mejor”

El director artístico comparte que muchas de las ideas de este programa de verano estaban perfiladas desde el 2020 pero no pudieron concretarse por la pandemia. “Ahora que regresamos, queremos ofrecer lo mejor. Como cuando invitas a alguien que siempre habías soñado que viniera a tu casa, pues ese día sacas los buenos platos, el mejor vino, el tequila más añejo, los chiles rellenos, el pozole, el arroz con leche, todo, lo mejor que te puedas imaginar”, afirma.

“Nunca nos imaginamos que iba a llegar un bicho que nos iba a confinar en casa, que nos iba apartar de nuestro público y que te iba a impedir que vieras a tus amigos músicos, por eso este reencuentro será algo que nunca soñamos, porque lo que le da sentido a lo que hacemos es el público”.

Y añade: “hay una ilusión y un gusto por volver a los conciertos como nunca, en los 20 años que llevo con la orquesta nunca había visto más amigos y familiares que se abonan, el abono más caro sale en 3,200, por los 8 conciertos, lo que quiere decir que cada concierto te sale en 400 pesos, y además hay descuentos de 50% para la comunidad UNAM y para personas de la tercera edad. Así que hay oportunidad para mucha gente de disfrutar de un concierto en el mejor lugar de la sala por 200 pesos. Para nosotros, los abonados son como para ustedes tener lectores, es muy bonito saber que te leen 4, o 400, 4,000 o 40,000, para nosotros eso son los abonados, son nuestra familia. Entonces es una buena idea abonarse este año, más que nunca, porque no ha sido un año fácil para nadie, pero para las asociaciones culturales es todavía más difícil. La Orquesta Sinfónica de Minería no tiene los apoyos gubernamentales que tenía antes, es una asociación muy de la sociedad civil, que independientemente del apoyo que tenga o no, ahí está, y esta apuesta, es una apuesta increíble en el año más difícil. Y el mensaje central es ese: ‘Aquí estamos, felices de estar aquí y ojalá contemos con su apoyo”, concluye el maestro.

Para adquirir los boletos y abonos visita: https://mineria.org.mx/

