La galería OMR de la Ciudad de México, una de las más relevantes en el mercado del arte en Iberoamérica y el mundo, dirigida actualmente por Cristóbal Riestra, hijo de los más conocidos mecenas, coleccionistas y galeristas en el país, Patricia Ortiz Monasterio y Jaime Riestra, confirmó en la víspera la destrucción de la pieza “Nimble and sinister tricks (To be preserved out scandal and corruption) I”, con un precio de 20,000 dólares, del artista mexicano Gabriel Rico, la tarde del sábado en la feria de arte Zona Maco, en el Centro Citibanamex, por la crítica de arte conocida como Avelina Lésper.

“En OMR estamos muy tristes y decepcionados por lo que sucedió el día de hoy (sábado) en la feria de arte Zona Maco. No entendemos cómo una supuesta crítica profesional de arte destruyó una obra de uno de los artistas más sobresalientes del momento”, expresó la galería a través de las distintas redes sociales.

“A pesar de que parece haber sido accidental y que es irrelevante cómo sucedió, la acción de la señorita Lésper de acercarse demasiado a la obra para ponerle una lata de refresco encima y tomarse una foto para hacer una crítica, sin duda ocasionó el destrozo, y es, sobre todas las cosas, una enorme falta de profesionalismo y respeto”.

La galería informó que, a partir del presunto accidente, se abrieron canales de conversación con los organizadores de la feria y con el propio artista para tomar las medidas pertinentes.

Respecto al incidente, Milenio publicó las declaraciones de Lésper: “No traté de agredirla ni violentarla. Como una crítica, llevaba una lata vacía de refresco, traté de ponerla sobre una de las piedras, pero la obra explotó, se hizo pedazos, ni siquiera pude apoyarla”.

[email protected]