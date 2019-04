Hay una brecha laboral entre productores, directores, músicos, coreógrafos y técnicos de una producción cinematográfica o teatral con los empleadores del gremio. Encontrar un trabajo en un proyecto del ramo puede ser un proceso engorroso, obstaculizado y, en la mayoría de las ocasiones, un esfuerzo inútil. Ésa es la denuncia de la actriz y emprendedora zacatecana Stella Aguirre, fundadora del proyecto Audiciones Latinas, una plataforma pensada para responder a necesidades desatendidas en el mercado laboral del arte.

“Hay muchos vicios en los procesos de contratación, muchos años de abusos, de amiguismos y palancas que le cierran las puertas a mucha gente”, argumenta la fundadora de esta plataforma que ha sido pensada, desarrollada y enriquecida a lo largo de dos años hasta su lanzamiento formal a finales del año pasado. El resultado, una herramienta tecnológica especializada con el potencial de convertirse en una suerte de Linkedin de la industria artística.

Aguirre explica cómo se gestó la idea. “Soy actriz. Llevo actuando desde los 15 años. En el trayecto en el que formé mi mundo artístico me fui a Los Ángeles. Formé parte de compañías teatrales y me fui conectando mucho con el ecosistema cultural, tanto en Zacatecas como en la Ciudad de México y en Estados Unidos. Ahí me di cuenta de todas las necesidades que tenemos los artistas, porque hay muchísimas por atender, en un país en el que somos talentosos por naturaleza, con muchísima capacidad. En la vivencia propia nació todo”, recuerda en entrevista.

La plataforma, explica, es un servicio en línea en donde involucrados del mundo de la música, cine, teatro, radio o televisión pueden generar su perfil digital que contiene todos los elementos necesarios para mostrar las especialidades y habilidades de cada postulante y con ello generar un enlace personal al que cualquier empleador puede acceder en cualquier momento y contactarlo por la misma vía en caso de estar interesado en sus servicios.

Si bien podría equipararse a Audiciones Latinas con Linkedin por su tipo de servicio, la plataforma de Stella Aguirre ha sido pensada específicamente para dar soluciones a los requerimientos específicos del gremio artístico, a diferencia de la plataforma internacional mencionada, cuyos formularios, por su naturaleza, son más homogéneos.

“En Audiciones Latinas los reclutadores, es decir, directores, productores, agencias, artistas independientes, empresas en general, desde un director de teatro que quiere un maquillista, hasta una película o un corto, no solamente pueden encontrar a sus actores sino a todo el crew de producción. Permite hacer una conexión entre proyectos culturales y artistas para que puedan contratarse”, detalla.

Hay un mercado por atender

Esos dos años de trabajo de construcción de la plataforma fueron esenciales para hacer posible el desarrollo de una plataforma amigable desde su código base, es decir, desde cero.

Oficialmente, Audiciones Latinas fue puesta en operaciones en diciembre del 2018 y ya cuenta con 35,000 usuarios, de entre los cuales, 10% es reclutador y 90% está integrado por postulantes. Desde entonces y hasta la fecha, se han registrado alrededor de 290 proyectos vacantes, para los que la comunidad ya está aplicando.

La plataforma da cabida a unos 50 tipos distintos de perfiles para los postulantes, desde actores, bailarines, cantantes, músicos, estilistas, editores, locutores, por mencionar algunos casos. De igual manera, según estudios con los que cuenta su fundadora, de cada 35 artistas uno es reclutador. El proyecto ha sabido reaccionar ante estos estudios para permitir a los usuarios registrarse como artistas pero convertirse en reclutadores, o viceversa, cuando sea necesario.

El del séptimo arte es el mercado más grande dentro de la plataforma. El siguiente paso, dice, es dar crecimiento a la comunidad teatral y después al gremio de la música.

“Audiciones Latinas se encuentra ahora en un proceso de adaptación a todos los proyectos culturales. Pero en este caso, lo que tenemos mucho a favor es que hay una urgencia para los artistas que exista algo así. Hay un mercado de 10 millones de creativos en México, 107 millones de creativos en América Latina, en donde la demanda es muy alta. Estamos tocando de puerta en puerta a todos los que se dedican a la generación de proyectos culturales para que se sumen”, detalla y agrega que incluso la plataforma cuenta con un programa de alianza comercial en el que se otorgan beneficios a los reclutadores para reducir costos, tiempo y esfuerzo en sus reclutamientos.

Lograr convocar a 35,000 usuarios es resultado de una estrategia integrada por diversos elementos: redes sociales, email marketing, relaciones públicas, pero, sobre todo, comparte Aguirre, el “de boca en boca”. “Creo que el de boca en boca es indispensable, más que cualquier tema de marketing. Una vez generado, una buena referencia sobre tu marca es lo que más vale”, asegura.

Confirma que si bien el proyecto fue beneficiado en el 2018 por el programa 3.3 de Emprendimiento de Alto Impacto del ahora extinto Instituto Nacional del Emprendedor, el resto de los recursos para el financiamiento ha sido obtenido de la Iniciativa Privada. Confirma que en este momento Audiciones Latinas ya es la base de artistas más grande de México y asegura que el objeto es permear a toda la comunidad artística hispanohablante y, eventualmente, globalizar la plataforma no sin antes estudiar el caso de cada mercado.

“México es el principal exportador de servicios creativos en América Latina. Genera más dinero que la economía agrícola. Hay que echarlo todo para adelante y hacer unión”, concluye.

