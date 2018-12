Oficialmente Empezó el Maratón Guadalupe Reinas. A partir de este 12 de diciembre y hasta el próximo 6 de enero del 2019 se llevará a cabo el reto de leer más libros escritos por mujeres; autoras de obras de teatro, poetisas, periodistas, narradoras y los libros preferidos de artistas nacionales y extranjeras.

Esta iniciativa de lectura colectiva, que se repetirá por segundo año consecutivo mediante el uso de redes sociales y dinámicas diarias, tiene el objetivo de dar a conocer una mayor cantidad de títulos literarios escritos por mujeres al público en general.

“Entre la comunidad de booktubers preguntamos cuántos títulos de mujeres tenían en el librero, la respuesta fue que sólo tenían en promedio dos libros escritos por mujeres. Por eso nos organizamos en colectivo.

“Libros B4 Tipos nació hace tres años y éste es el segundo año que se realiza el maratón de lectura feminista”, dijo la organizadora de Guadalupe Reinas, Lilí Arévalo, en entrevista exclusiva para El Economista.

La meta de este maratón es leer 10 libros con las consignas que Libros B4 Tipos estarán publicando en sus redes sociales, algunas de las que ya han adelantado son: leer un libro de una autora de tu país de origen, leer a una autora de algún país que quieras visitar, leer una autobiografía, leer a alguna de las ganadoras del Premio Nobel de Literatura o el libro favorito de una mujer que admiras.

“La última consigna en especial nos ha gustado mucho, porque en redes sociales se ha hecho una comunidad en la que muchas chicas les están preguntando a sus actrices, cantantes y escritoras favoritas cuál es su libro preferido para leerlo”, nos cuenta Lilí sobre la dinámica de la convocatoria.

Personalidades como la cantante mexicana Julieta Venegas, la poeta Gioconda Belli y la novelista Martha Riva Palacio Obón se han sumado a este maratón de lectura enfocado a leer exclusivamente a mujeres que hayan publicado sus obras; pero que todavía no han alcanzado el impacto en la literatura en contraste de la que está hecha por hombres y que es la más consumida en el mercado de la lectura.

Este colectivo que conforman 13 mujeres booktubers de diferentes estados al interior de la República y una blogger de libros están colaborando con editoriales como Langosta Literaria y Ediciones BR.

Alejandra Sputnik es la encargada de contactar con más editoriales para conseguir libros en físico que serán regalados en el transcurso de los 26 días que durará el Maratón Guadalupe Reinas.

¿Cuál será el premio de Guadalupe Reinas?

Para hombres, mujeres, niños, abuelitos, niñas y todo aquel que quiera participar en este maratón lo único que se requiere es estar muy pendiente de las dinámicas que diario hasta el 6 de enero se estarán publicando en las redes sociales del colectivo.

Pero no te preocupes si no llegas a la meta de 10 libros leídos en 26 días, en la cuenta del colectivo podrás ver, no sólo en estas fechas, todo el año las recomendaciones que estas expertas tienen para cultivarte.

“Hay mucha gente que no consume la literatura femenina porque no la conoce, mucho de nuestro trabajo es darles ideas y también compartir los libros, sobre todo de teoría feminista que es más complicado encontrar en una librería”, dijo Lilí Arévalo.

Para concluir el maratón, se hará un sorteo de paquetes de libros con títulos selectos bajo la curaduría de las 14 integrantes del colectivo, quienes hacen recomendaciones en sus canales de YouTube con más de 10,000 seguidores cada una.

