Justo cuando comenzaba a escribir esta crónica me preguntaba ¿Óscar 2016 o 2017? . Seamos exactos: es la entrega 89 de los premios de la Academia de ?Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood.

¿Será una noche nostálgica y La La Land arrasa, o será una velada de dramones y gana Moonlight o ?Manchester junto al mar? Mis apuestas van por Manchester. Nunca le atino a nada. Creo que Emma Stone debe llevarse su categoría y Casey Affleck la suya.

18:30 Son tiempos de guerra ideológica en EU. Lean si no el timeline de Donald Trump en Twitter contra el fascinante anuncio del New York Times. En el anuncio el Times es categórico: La verdad es hoy más importante que nunca . Bueno, Trump se puso furioso. Hagan buen reporteo de la verdad , vociferó en 140 caracteres.

19:11 No soy una gran seguidora de la alfombra roja pero me detengo para ver a Lin-Manuel ?Miranda, todo peinadito y rasurado. Su canción para la película Moana está nominada. Si gana, será la persona más joven en ganar el EGOT: un Emmy, un Grammy, un Óscar y un Tony.

19:29 El New York Times reporta que el accesorio favorito de la noche no son los tacones stiletto ni los vestidos Armani, sino un simple listón azul. ¿Qué representa? Apoyo a la ACLU, la asociación que defiende los derechos civiles en EU.

19:30 Justin Timberlake demuestra que Hollywood es de lo más blanco y nadie sabe bailar, en especial Nicole Kidman. Jimmy Kimmel lo dice: Nos ven en 225 países que ahora nos odian . No le saca a la política, pero es algo cursi. Platiquemos no como liberales o conservadores, sino como estadounidenses .

19:38 Quiero darle gracias al presidente Trump. ¿Se acuerdan cuando el año pasado decían que el Óscar era racista? Este año los negros salvaron la NASA y los blancos, el jazz . El mejor chiste de un monólogo de Kimmel.

19:49 Yes! Probablemente soy una frívola pero no me gustó Moonlight. Lo único que me gustó fue la actuación del imprescindible Mahershala Ali, quien es musulmán. Primera nominación que se le va a Manchester.

19:56 Otro chiste político de Kimmel. Si son de cualquier medio que termine en times tienen que salir del edificio .

19:58 Suicide Squad se lleva un Óscar inesperado. En serio. Who cares? Pésima película.

20:00 A ver si La La Land se lleva su primer premio... ¡Y no! Se lo lleva Colleen Atwood, la diseñadora de vestuario de Animales fantásticos y dónde encontrarlos.

20:08 Los vestidos de Janelle Monae, Taraji P. Henson y Octavia ?Spencer son una fiesta. Y le hacen homenaje a la protagonista real en cuya vida se basa Talentos ocultos. Enorme momento de la noche.

20:11 El mejor documental es OJ in America, documental de ESPN sobre OJ Simpson. Se nota que el tema racial es el corazón de esta noche. Y eso está muy bien.

20:15 Lo único que importa es ver a Lin-Manuel Miranda rapeando su canción para Moana. Cuando se cantan las canciones nominadas es el mejor momento de la noche. ¿Quién está conmigo?

20:27 La llegada, peliculón, le roba otro Óscar a La La Land, en este caso por sonido directo. Ojalá La llegada se lleve más reconocimientos porque es una de las grandes cintas del 2016.

20:30 Hasta el último hombre se lleva mezcla de sonido. Quítenle otra rayita a La La Land.

20:39 Le dan un Óscar especial a Jackie Chan. Me he roto tantos huesos. Al fin tengo esto , dice.

20:43 ¡Venga, Michelle ?Williams! Tantas buenas actuaciones en tan joven carrera tienen que ser reconocidas.

20:44 Viola Davis es la actriz de reparto del año. Sin sorpresas: es la primera actriz afroamericana en llevarse un Óscar, un Emmy y un Tony. No he visto Fences pero Viola es siempre perfecta. Ahora les están dando un ratote a los ganadores para agradecer. Viola se echa un discurso emotivísimo. Le da tiempo para agradecer hasta a sus hermanas menores y a un ente abstracto: la imaginación.

20:56 Gran momento: Charlize ?Theron se rinde ante Shirley ?MacLaine para presentar juntas la mejor cinta en lengua no inglesa. Asghar Farhadi, el director de Una separación, gana su segundo Óscar con Forushande. Farhadi no asiste a la ceremonia en protesta por el racismo del gobierno de Trump; protesta que es aplaudida por todos los asistentes.

21:08 Piper, de Pixar, gana el mejor cortometraje. Ya háganle propia categoría a Pixar. Gael ?García Bernal se opone al muro y le entrega el premio a mejor cinta animada a Zootopia. Yo le iba a Moana, la verdad.

21:14 El primero para La La Land es el diseño de producción. Aceptémoslo, la película se ve bellísima. Es su punto fuerte. Eso y la música.

21:19 Intermedio aburrido en el que Jimmy Kimmel mete a unos turistas al Dolby Theatre. Queremos más premios, venga.

21:31 Es oficial: Rogue One se va sin premios. Efectos especiales se lo lleva El libro de la selva. Los fans de Star Wars estamos tristes.

21:34 ¡Genial! Del Delorean de Volver al futuro emergen Seth ?Rogen y Michael J. Fox. presentan la mejor edición que se lo lleva Hasta el último hombre, una película de guerra totalmente convencional. Quítenle otro a La La Land.

21:44 The White Helmets, extraordinario documental sobre los héroes que salvan vidas en Siria gana uno de los Óscar más merecidos de la noche. Búsquenlo y donen.

21:59 Oh, México se queda sin Óscar. Linus Sandgren, el fotógrafo de La La Land, es el galardonado. Pero no se pierdan la foto de Silencio de Rodrigo Prieto, es una pintura.

22:05 John Legend da una interpretación sosa de las dos canciones de La La Land. Seguro alguna de las dos se lleva el Óscar, pero, Jesús, Legend es de lo más aburrido.

22:15 La partitura de La La Land se lleva otro premio. Se perfila como la gran ganadora.

22:17 City of Stars de La La Land es la mejor canción original. Si a mí me preguntan prefiero Audition , pero así es esto.

22:28 Estoy aburridísima con la ceremonia. Cada vez más cursi. Lo interesante es la presencia de personajes que no son necesariamente hollywoodenses. Al menos no son tan pan blanco.

22:31 ¡Sí! Kenneth Lonergan se lleva el guión original. Manchester junto al mar está narrada como un tejido fino, una filigrana en un templo. Así, sagrada como siempre es una buena historia.

22:34 Barry Jenkins se lleva el guión adaptado para ?Moonlight. Otra muestra de que estos no son los #OscarssoWhite del año pasado.

22:42 El director más joven en ganar el Óscar es Damien Chazelle. Es un millennial de apenas 32 años. Pero se me hace que La La Land no gana mejor película.

22:50 Mejor actor es para Casey Affleck a pesar de su reciente escándalo sexual. Lo merece. La furia de su personaje es como sangre seca, es el tipo de furia más difícil de representar.

22:55 Debí haber apostado: Emma Stone es la actriz del año por una comedia. A la Academia no le gustan las comedias pero he aquí este premio merecido. Ojalá no le caiga la maldición del Óscar ?a Emma.

23:08 Warren Beatty la hace de emoción y... La La Land se lo lleva. No, no, no: ¡es Moonlight! Sí: Moonlight. WTF. Gran sorpresa. Un momento histórico. Beatty hizo su papelito equivocándose de ganador. Creo que esto será la razón por la que recordaremos esta entrega. Muerte a los #OscarsSoWhite. Larga vida a Chiron y su luz de luna.

concepcion.moreno@eleconomista.mx