La décima edición del festival Corona Capital que se llevará a cabo el 16 y 17 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez estará encabezada por The Strokes, Billie Eilish, Interpol, Weezer, Keane, Franz Ferdinand y Flume.

Entre las bandas que también fueron confirmadas son los legendarios The B52's, Cat Power, Broken Social Scene, The Raconteurs, Bloc Party —interpretando el Silent Alarm—, Travis, 2 Door Cinema Club, Phantogram, Dirty Projectors, Kurt Vile, Sharon Van Etten.

La banda encabezada por Julian Casablancas regresa ocho años después a este festival, luego de presentarse por última vez en el 2011 en la Ciudad de México. "See you in november", escribió la banda a través de su cuenta de Twitter.

Los precios de los boletos indivuales tendrán un costo inicial de 1,599 pesos (Fase 1) hasta 2,099 pesos (Fase 4).

El costo del abono general comenzará en 2,198 pesos (Fase 1) hasta 3,198 pesos (Fase 4).

La novena edición del festival fue contó con las presentaciones de Robbie Williams, The Chemical Brothers, Nine Inch Nails, New Order, The Jesus & Mary Chain y Lorde, entre otros.