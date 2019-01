La cinta mexicana Roma, del director mexicano Alfonso Cuarón, fue reconocida con dos Globos de Oro, a Mejor Película en Lengua Extranjera y a Mejor director, durante la edición 76 de la gala organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que se llevó a cabo la noche de este domingo en The Beverly Hilton, en Beverly Hills, California.

En la categoría de las cintas foráneas, el proyecto en blanco y negro distribuido por Netflix se impuso ante cintas de realizadores reconocidos internacionalmente como la japonesa Shoplifters, de Hirokazu Koreeda; la libanesa Capernaum, de Nadine Labaki; Girl, la cinta del director belga Lukas Dhont, y Never Look Away, del realizador alemán Florian Henckel von Donnersmarck. Mientras que en el rubro de dirección, Cuarón superó los trabajos de Bradley Cooper (A star is born), Spike Lee (BlacKkKlansman), Peter Farrelly (Green book) y Adam McKay (Vice).

El realizador mexicano agradeció en las dos ocasiones a las actrices Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, quienes estuvieron presentes en la gala y se mostraron emocionadas por el galardón. También expresó su agradecimiento agradeció a Netflix “por haber hecho posible esta película improbable”.

“Es como estar haciendo trampa de cierto modo porque mucho de lo que estaba haciendo era simplemente ser testigo y disfrutar de Yalitza Aparicio y Marina de Tavira existiendo en la pantalla. Estaré eternamente agradecido con ellas. Otra parte de mí me dice que esta película la dirigió Libo, mi mi madre y mi familia”, dijo con el Globo de Oro a Mejor Director en sus manos.

Con estos galardones, Cuarón suma tres Globos de Oro; el primero lo obtuvo en 2014 por Gravedad, con el que se convirtió en el primer cineasta hispanoparlante en hacerse con este reconocimiento.

A pesar de que Roma perdió el premio a Mejor guion, que fue entregado a los escritores de Green book, la ceremonia de los Globos de Oro fue la culminación de un fin de semana fructífero para Roma, que la noche del sábado triunfó en los premios de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine, con los galardones a Mejor Cinta en Lengua Extranjera y Mejor Cinematografía, así como el reconocimiento a Mejor Director, para el realizador mexicano.

Roma competirá el próximo 13 de enero por ocho premios en la 24 edición de los Critics' Choice Awards, entre ellos el de Mejor película extranjera, Mejor película, Mejor actriz, para Yalitza Aparicio, y Mejor director, para Cuarón.

Otros premiados

Sorprendió el anuncio del Globo de Oro a la Mejor película de drama para Bohemian Rhapsody, que se impuso a A star is born. Por su parte, el galardón a Mejor película musical o comedia fue anunciado para Green book, dirigida por Peter Farrelly.

Glenn Close se impuso a Lady Gaga como Mejor actriz en una película de drama por The wife, mientras que en la categoría de Mejor actriz en una película musical o comedia se coronó Olivia Colman por su trabajo en The Favourite.

El reconocimiento para el Mejor actor en una película de drama se entregó a Ramy Malek por su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, en tanto que el de Mejor actor en una película musical o comedia fue para Christian Bale, por su actuación en Vice.

En la categoría de Mejor actriz de reparto se coronó Regina King por su trabajo en Seven Seconds. Mahershala Ali hizo lo propio como Mejor actor de reparto por su trabajo en Green Book, donde trabajó con Viggo Mortensen.

Finalmente, la gran favorita de varias categorías: A star is born, dirigida por Bradley Cooper, solamente se llevó un Globo de Oro para Lady Gaga, quien junto con Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt se llevó el galardón a Mejor canción original por la interpretación de Shallow. El premio Mejor música original se otorgó al compositor y guionista Justin Hurwitz por First man.

The Kominsky Method, creada por Chuck Lorre, se adjudicó el Globo de Oro como Mejor serie de televisión o comedia, mientras que la distinción para Mejor serie de drama fue para The Americans. Por su parte, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story se llevó el premio a Mejor miniserie o película para la televisión.