A 17 meses de huelga emplazada por los agremiados del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) a principios de 2020, después del despido de más de 200 trabajadores de la Agencia de noticias del Estado Mexicano, que en su mayoría presentaron denuncias por violaciones a los procedimientos laborales estipulados en el Contrato Colectivo de Trabajo, este fin de semana circuló en la prensa nacional la noticia sobre un supuesto “ultimátum” del gobierno federal a través de su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, para instar a los trabajadores en huelga a regresar a las labores en la agencia bajo la dirección de la periodista y funcionaria Sanjuana Martínez Montemayor o, de lo contrario, la agencia será susceptible de cerrar.

A esta información se sumaron las declaraciones de Ramírez Cuevas al diario La Jornada este domingo, donde confirmó a la periodista Fabiola Martínez que varias han sido las alternativas puestas sobre las mesas de negociación con el sindicato y esa (la desactivación de la agencia) es una de ellas.

Por ello, El Economista consultó a la secretaria general del sindicato, Adriana Urrea Torres, para, en su caso, conocer la postura de los emplazados en huelga desde febrero de 2020 y declarados en disenso público con la directora de la agencia, a quien acusan de no haberse apersonado en ninguna de esas mesas de negociación con las estancias comisionadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para la resolución del caso: la vocería de Presidencia y las secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Gobernación.

“Sí, hemos recibido una propuesta, no puedo dar detalles en específico toda vez que es una decisión que seguimos analizando en el sindicato”, declaró Urrea Torres. “Nosotros no desearíamos que esa (el cierre Notimex) fuera la decisión final que tomara el gobierno. Que cerraran la agencia no es lo que nos gustaría, porque además de ser nuestra fuente de trabajo es un medio necesario para el país. Seguimos promoviendo que sea por la parte jurídica que se encuentre una solución al conflicto. Confiamos en que sea la vía que prevalezca y que no se llegue a esa situación”.

Sin embargo, añadió: “ahora que si esa llegase a ser la decisión del señor presidente o la determinación del gobierno, será respetable y nosotros mantendremos la disposición para que se haga con apego a la ley, con respeto a los derechos de los trabajadores. Nuestra postura es para encontrar la mejor salida”.

¿Dónde está atorado el conflicto?

En el caso de los trabajadores agremiados del SutNotimex, precisa Urrea Torres, hay 42 demandas en las cuales se pidió la reinstalación de los puestos de trabajo en Notimex. De ellas, hasta ahora la Junta de Conciliación y Arbitraje ha emitido 35 laudos de los cuales 32 son favorables para la reinstalación de los trabajadores en la agencia, incluyendo el fallo a favor de la dirigente sindical. Sin embargo, naturalmente, estos trabajadores no podrán reintegrarse a sus labores de Notimex mientras la huelga siga en pie. Luego entonces, ¿qué impide aún el levantamiento de la huelga?

“Uno de los puntos de negociación que hemos hablado con las secretarias (de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social) y con el propio vocero (Jesús Ramírez Cuevas) es que se respete la bilateralidad entre empresa y sindicato, es decir, que trabajemos en conjunto. Pero la dirección de la agencia no reconoce nuestra representación sindical. Para nosotros es muy importante, primero, que se reconozca que hay una relación laboral entre empresa y sindicato, que es fundamental para que sigan operando bien; segundo, que nos deje ejercer nuestra vida sindical y sea una contraparte que realmente quiera trabajar con nosotros y respetar los derechos laborales”.

