La semana del arte 2020, que está a un día de dar comienzo con la apertura de Zona Maco, será una oportunidad para la consolidación de las distintas ferias y proyectos que, en los últimos años, han diversificado la oferta artística en este periodo en el que la Ciudad de México se convierte en un imán para coleccionistas, galeristas, dealers, artistas, gestores de museos y demás interesados en la creación que visitan el país desde el extranjero.

Una de estas ferias que buscará refrendar su lugar en el tendido es QiPO Fair 02, la cual se llevará a cabo del 6 al 9 de febrero en el edificio Gaona, colonia Centro, la cual el año pasado dio sus primeros pasos por iniciativa de una sociedad de curadores internacionales invitados por el artista y curador japonés con residencia en Los Ángeles, Ichiro Irie, quien ha hecho mancuerna en la dirección de la feria con la gestora cultural mexicana Laura Reséndiz Espinosa, dos conocidos y conocedores del gremio.

“Queremos cubrir los puntos ciegos (del mercado) en esta semana del arte, aprovechando que toda la ciudad está en el reflector, justamente para hablar de las otras propuestas que a veces quedan invisibles o que no tienen salida. El espectador va a encontrar mucho arte, performance, pintura, video, instalaciones y esculturas, pero también tendrá la posibilidad de hablar directamente con los artistas, los directores y curadores sin necesidad de registrarse previamente ni de estar en una lista VIP”, indicó la codirectora en entrevista con este diario.

Explicó que, a partir de la proliferación de las ferias en esta ciudad, la comunidad del arte contemporáneo se ha diversificado y ha permitido la asociación abierta entre el mercado y la práctica artística. En ese sentido, la función de QiPO en este sistema, explicó, es seguir integrando a todos aquellos creadores que por su discurso, falta de representación o formato no habían podido ser bien aprovechados por el mecanismo de mercado.

Con 20 expositores, la selección de este año será aún más grande que la de su primera edición (13, el año pasado). La gran mayoría de las propuestas está concentrada en la Ciudad de México y Los Ángeles, con la adición de algunas propuestas europeas y del interior del país.

“Ichiro y yo hemos participado en Maco desde su primera edición con una revista de crítica sobre arte independiente. Después, él estuvo participando como artista y yo tenía una galería comercial. Conocemos muy bien cómo funciona el sistema porque hemos sido jugadores de él desde hace muchos años. A partir de ello, proponemos que, además del mercado, queremos demostrar cómo el arte puede generar otros discursos y otros sistemas de políticas culturales, de derechos y de accesos a procesos artísticos y creativos de manera abierta”.

Tanto fue el éxito de esta manera de ofrecer el arte en su primera edición, argumenta, que se registraron ventas de 40% de toda la oferta; pero, además, este encuentro detonó procesos creativos abiertos y colaboraciones artísticas entre los participantes que podrán conocerse este y el próximo año.

“Queremos hablar de otras formas de consumo del arte que no es nada más la adquisición física del objeto, sino que también se puede consumir el arte y la cultura desde la escucha o la conversación. Queremos que no haya una barrera con el público que no va a comprar. Se trata de generar una llave para abrir una puerta más de accesos al arte contemporáneo”, concluyó Reséndiz.

Proyectos participantes

• CACtTUS International (Tijuana, MX / Long Beach, CA)

• CICLO (CDMX)

•Claudia Huiza Presents (Culver City, CA)

• The Empty Circle (Brooklyn, NY)

• DXIX Projects (Venice, CA)

• Durden & Ray (Los Ángeles, CA)

• Espacio Arriba (CDMX)

• Espinoza Curatorial Projects / Typical Office (Los Angeles, CA)

• The Farm & Distillery (Lentzke, Germany)

• Galería Unión (CDMX)

• Hector (CDMX)

• JAUS / GL Mutante (Los Ángeles, CA / CDMX)

• LIBERTINE (Los Ángeles, CA)

• Meta Projects (Monte-Carlo, Mónaco)

• Museum Adjacent (Los Ángeles, CA)

• OJO (CDMX)

• Quiñonera (CDMX)

• RainArtStudio (Chihuahua, Chihuahua)

• Unibrow Collective (Sacramento, CA)

• USSR (CDMX)

QiPO Fair 02

Es posible por la colaboración con Reurbano, responsables de la sede en el edifico Gaona, Bucareli 80, colonia Centro.

Inauguración: jueves 6 de febrero 19:00-23:00 h Viernes y sábado de 15:00–21:00 h Domingo de 12:00–18:00 h

Entrada gratuita

Para conocer el resto del programa: qipofair.com Fb: teamqipo Tw e IG: qipoart

