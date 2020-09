Pau Luque, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas (IIF) de la UNAM, ganó el 48 Premio de Ensayo Anagrama, uno de los más importantes de habla hispana, por su ensayo Las cosas como son y otras fantasías. Moral, imaginación y arte narrativo

Su trabajo Las cosas como son y otras fantasías -premiado entre 166 provenientes de 16 países-, aborda la relación entre el arte y la moral, y contiene una interpretación de la obra de Nick Cave para saber qué es la compasión y así entender qué es la crueldad.

También cómo en el periodismo de opinión se ha arrinconado, en algunos lugares del mundo, a los artistas y escritores, y es una especie de revival de la vieja pulsión platónica que quiere expulsar a los artistas de la ciudad y de por qué es una mala idea.

A lo largo de su ensayo expone, entre otros temas, que la imaginación literaria es una forma de atacar un cliché misógino, según el cual a las mujeres escritoras se les da mejor la introspección y eso las inhabilita para la imaginación.

“Históricamente la literatura introspectiva no salía a la luz pública, y yo menciono a tres autoras: una catalana, otra española y una mexicana, Fernanda Melchor, con Temporada de Huracanes. Las cito como ejemplo de cómo usan la imaginación para atacar este cliché”.

Pau Luque, quien se encuentra en España, expresó en una entrevista virtual su sentir cuando recibió la noticia de que había sido distinguido con el Premio de Ensayo Anagrama, creado en 1973: “es una gran satisfacción, porque la lista de ganadores es muy abrumadora”.

Y es que no es para menos, porque este galardón también lo merecieron grandes escritores y escritoras que admira, como Carmen Martín Gaite, o Carlos Monsiváis. Además, se siente honrado porque es “uno de los grandes creyentes del ensayo no académico”.

El experto en Filosofía del Derecho aseguró que el galardón, que está dotado de 8,000 euros como anticipo de derechos de autor y publicación de la obra, le da proyección al trabajo que realizan la UNAM y el Instituto de Investigaciones Filosóficas.

“La UNAM me ha ayudado muchísimo, me ha puesto las condiciones materiales para que pudiera escribir, dedicar tiempo para explorar estas cuestiones de las relaciones entre arte y moral; me ha apoyado decisivamente para crear las condiciones para que esto fuera posible”.

Y con orgullo resalta que el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México está en la biografía del libro Las cosas como son y otras fantasías acreedor del prestigiado premio.

Daniel Rico, uno de los jueces del concurso, comentó que en Las cosas como son y otras fantasías. Moral, imaginación y arte narrativo, Pau Luque erige un alegato en favor de la imaginación y un elogio de la incertidumbre y la imperfección.

Agregó que en Las cosas como son y otras fantasías, que estará disponible en España a partir del 23 de septiembre y en México hasta noviembre, “el filósofo nos muestra que nuestro universo moral sólo puede ensancharse de la mano del diablo, bajando al reino de las ‘virtudes imperfectas’, abriendo la realidad a la imaginación incisiva y comprensiva. Que el juicio moral, en suma, no se forma con toga, mazo y peluca, sino con cuernos, tridente y llameante pelambrera”.