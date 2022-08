Para algunos niños, la virtualidad seguirá siendo la opción educativa ideal

Después de la pandemia de Covid-19, la educación no volverá a ser la misma, incluso ahora que los niños regresaron a la presencialidad, diversos ajustes se tendrán que presentar en las aulas, pero sin duda algo que llegó para quedarse, también es la virtualidad, modelos educativos donde se privilegie el emprendimiento, la ciencia, la tecnología y el bilingüismo, todo adaptado a las nuevas formas de vida.

En este sentido, en El Economista platicamos con Lina María Ramírez, cofundadora y directora académica uDiscover Virtual School, “nosotros particularmente venimos trabajando en una educación diferente desde hace 18 años, donde los niños aprendan haciendo, que los acompañen todo el tiempo la ciencia, la tecnología y la robótica, pensamos que los niños no tienen que esperar a llegar a una carrera universitaria para poder llegar a hacer proyectos o artefactos que sirvan”.

Lina María Ramírez, cofundadora y directora académica uDiscover Virtual School. Foto EE: Cortesía

Durante años hemos sabido que no sirve de mucho toda la teoría si no se pone en práctica, pues el ensayo y el error es lo que lleva a uno a la creación de proyectos aplicables. La educación de esta naturaleza a su vez se ha visto como algo muy costoso y de difícil acceso, pero con la pandemia este enfoque donde lo virtual es cada vez más valorado, cambió.

Ramírez asegura que esto le da oportunidad a un espectro de niños mucho más amplio, pues aunque las clases presenciales son algo que por excelencia va a perdurar, existe un grupo que se podría ver ampliamente beneficiado con la educación virtual sin sacrificar la calidad.

Explica, “siempre he pensado en por qué un niño de la ciudad contra uno que vive en un poblado no puede tener la misma oportunidad, ¿por qué no tener una educación de clase mundial?”.

“Sabemos que hay niños en el campo o en lugares alejados, niños con padres que viajan todo el tiempo, niños deportistas de alto rendimiento o con alguna discapacidad que también necesitan educación de calidad como una posibilidad en su proceso”.

También están los niños que en este proceso de pandemia, se dieron cuenta que regresar a un colegio convencional ya no era una opción para ellos y que encontraron en la virtualidad nuevas formas de aprovechar su potencial, volverse más autónomos, creativos y organizados.

La especialista asegura que lo que ahora permeará en la educación son estos modelos traigan el mundo a los niños, “donde quiera que estén, que sean ciudadanos del mundo, que puedan recibir invitados de la NASA, de Países Bajos, Sudáfrica, Filipinas, México; astrofísicos, neurocientíficos, que vengan, den una clase, nos muestren su laboratorio, y que vean que aunque desayunamos diferente todos lo hacemos, esto es algo multicultural que abre la mente de esos niños”.

Dijo que tampoco se trata de hacer programas autónomos donde entren a plataformas a leer la teoría, hacer ejercicios y eventualmente reunirse con un tutor, se trata de profesores que estén conectados todo el tiempo, que estén capacitados para manejar la emocionalidad de la virtualidad, eso permite calidez en la interacción, saber cómo están los niños, la familia, sus emociones, se crea una conexión que trasciende la computadora.

La especialista con experiencia de más de 20 años en educación y tecnología explica que su bandera es generar emprendimiento y tecnología, esto los hace niños flexibles, que pueden encontrar soluciones a problemáticas de manera sencilla y utilizando los recursos a la mano.

Hoy el programa de uDiscover, que ella representa, ha llegado a Perú, Chile, Ecuador, Brasil, hay niños de Emiratos Árabes, de Irlanda, España, México, entre otros, al final los estudiantes reciben un US American High School Diploma, que en el caso de México es válido para que puedan ser recibidos en instituciones del país posteriormente, gracias al examen ACT.

uDiscover cuenta con tres niveles educativos: ‘elementary school’ (básica primaria), ‘middle school’ (básica secundaria) y ‘high school’ (educación media), con dos ciclos educativos, uno que inicia clases en agosto y otro en febrero.

Una incubadora de emprendimientos que los acompaña durante el proceso de ideación, creación y puesta en marcha de proyectos, algo que los esquemas pedagógicos tradicionales no ofrecen.

