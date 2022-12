“No hay delito ni dolo”, defiende Montiel Figueiras tras revocación de premio

Quiero aclarar que no publiqué este libro, como no he publicado ninguno de mis libros anteriores, pensando en mandarlo a un concurso. No escribo para concursos. Si tengo un libro concluido y pienso que puede participar en algún concurso, es muy distinto. Hay colegas que tienen calendarizados los premios nacionales y van cumpliendo como con deadlines”,

Mauricio Montiel Figueiras, escritor.

El viernes pasado, la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) anunció la revocación del Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer por Obra Publicada 2022, mismo al que convocó junto con la Secretaría de Cultura de Tabasco, al poemario Cuaderno del sur, de Mauricio Montiel Figueiras bajo el sello Mano Santa Editores, cuyo fallo a favor había anunciado 12 días antes.

El motivo de la revocación, explicó Literatura INBAL en un comunicado, se dio por “inconsistencias en su edición y publicación”. La dependencia argumentó que, una vez publicado el fallo del jurado, las instituciones convocantes fueron informadas de que el ISBN del libro presentado corresponde al 2022 y esto, sostuvo, contraviene una cláusula de la convocatoria que especifica que la primera edición del libro presentado debe corresponder al 2021. Asimismo, explicó que ese ISBN no corresponde a la editorial Mano Santa Editores sino al sello Los Libros de Caronte.

Posteriormente, Montiel Figueiras comenzó una campaña de defensa en redes sociales. Hizo de conocimiento público que la solicitud del ISBN ante el Indautor se realizó el 16 de diciembre de 2021 y este finalmente se concedió el 4 de enero de 2022.

“No hay ningún delito”

Para precisar información sobre la titularidad del ISBN y las fechas de publicación y postulación, Montiel Figueiras declara a este diario:

“Sí, efectivamente, el ISBN fue solicitado por mi pequeña editorial, Los Libros de Caronte. Ese sello nos pertenece a mí y a Alejandro Borrego. En anteriores publicaciones habíamos corrido con la fortuna de que a nuestro sello le otorgaban el ISBN de manera veloz, por eso se me ocurrió proponer, sin ningún dolo, que Los Libros de Caronte solicitara el ISBN para Cuadernos del sur, a ser publicado por Mano Santa. Esta es una práctica bastante común de los sellos independientes pequeños, no hay ningún delito, ya me informé de esto. Reitero, no hay delito ni dolo en haber solicitado el ISBN a través de mi pequeña editorial. Eso lo ha soslayado el INBAL, es otra falla en su argumentación porque parecería que se está haciendo algo raro”.

El autor argumenta que en ningún punto de la convocatoria de 2022 se precisa que el ISBN del libro que se manda a concurso debe pertenecer al sello editorial que envía a concurso. “Por eso me permití solicitar el ISBN así. Si yo hubiera visto que una cláusula de la convocatoria decía que el ISBN tiene que empatar entre quien lo solicita y quien lo edita, yo descartaría postular el libro. Yo podría haber aclarado perfectamente esto ante el INBAL si se me hubiera dado el derecho a audiencia, que no tuve”.

Explica que, efectivamente, el primer tiraje de 30 ejemplares se publicó en la primera semana de 2022, después de que otorgó el ISBN, “como colofón de 2021, porque ya estaba listo, a la espera del ISBN. “Si bien, me he informado, la fecha que se tendría que tener contemplada es la de la solicitud del ISBN y no la concesión del mismo. La solicitud está hecha en tiempo y forma. Incluso me enteré que había una exigencia por parte de la Coordinación Nacional de Literatura de hacerme un escarmiento moral público, pero esto se frenó al interior del jurado”.

“Un aparato burocrático”

Mauricio Montiel Figueiras fue titular de la Coordinación Nacional de Literatura de 2015 a 2017. “Estuve tres años al frente de esa coordinación y sabía perfectamente bien cómo operan los mecanismos de premiación y de algunas otras cosas. Cuando llegué, me topé con una cantidad de irregularidades que dan para unas memorias kafkianas. Es un laberinto burocrático donde ves muy reflejados los absurdos de un aparato burocrático mal llevado desde hace décadas. Y esta gente que entró todavía lo hizo más kafkiano”.

Señala que “no hay que soslayar el detalle de que trabajé como funcionario público para una administración previa. Con el paso de los días pienso que es curioso que haya salido un excoordinador Nacional de Literatura envuelto en todo este escándalo de la dependencia donde él estuvo. Me parece raro, por decir lo menos. Me suena muy sospechoso lo de la denuncia anónima de alguien que se haya fijado en el ISBN. Suena como si hubiera estado dirigido a buscar algo para ver si me podía hacer tropezar.

El único momento en el que tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos, declara, fue durante una llamada telefónica de la subdirectora general de Bellas Artes, Laura Ramírez Rasgado, el 7 de diciembre, donde se le informó que probablemente se iba a dar cauce a la denuncia anónima. Ahí, el autor cuenta que solamente pudo presentar capturas de las fechas de petición y concesión del ISBN.

“Yo no tengo nada que ocultar. No voy a quitar el dedo del renglón de la posibilidad de emprender una acción legal”, concluye.

La postura de Literatura INBAL

Cronología de los hechos según el autor

ricardo.quiroga@eleconomista.mx