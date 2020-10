“¿Está siendo grabado? Porque no puedo hacerlo”, fue lo primero que la poeta estadunidense Louise Glück dijo al otro lado de la línea con una voz dulce y calma inmediatamente después de haber respondido la llamada desde Estocolmo, desde donde unas horas más temprano la noticia de que la Academia Sueca le había favorecido con el Premio Nobel de Literatura 2020 se esparciera por el mundo en cuestión de segundos. Finalmente aceptó una entrevista de “un par de minutos” mientras le duraba la tasa de café.

“¿En esos dos minutos puedo preguntarle qué significa el Premio Nobel para usted?”, le planteó el interlocutor. “No tengo idea. Mi primer pensamiento fue que me iba a quedar sin amigos, porque la mayoría de ellos son escritores, pero entonces pensé que eso no pasaría. Todo esto es muy reciente, ¿sabes? No sé qué significa. Es decir, es un gran honor, pero, por supuesto, hay galardonados que no admiro, aunque entonces pienso en aquellos a los que sí admiro, varios de ellos recientes —hizo una larga pausa—. Había querido comprar una casa en Vermont. Tengo un departamento en Cambridge. Y pensé: ‘bueno, ahora puedo comprar la casa’”, bromeó la catedrática en Lengua Inglesa por la Universidad de Yale sin perder la parsimonia.

Se trata de la decimosexta mujer en recibir la máxima distinción para las letras en el mundo desde su creación, en 1901, por lo que comparte este merecimiento con escritoras como la chilena Gabriela Mistral (1945), su compatriota Toni Morrison (1993), la británica Doris Lessing (2007), la bielorrusa Svetlana Aleksiévich (2015) o la polaca Olga Tokarczuk (2018).

Además, con cuatro premios revelados y dos premios por anunciarse —el de la Paz este viernes y el de Economía el próximo lunes— es uno de los años en los que más mujeres han resultado ganadoras del Nobel, con cuatro menciones con la de Louise Glück. El martes pasado la astrónoma estadounidense Andrea M. Ghez se llevó el de Física, mientras que el miércoles la microbióloga y bioquímica francesa Emmanuelle Charpentier y su colega, la estadounidense Jennifer Doudna, se llevaron el de Química. Con este corte, la cantidad de galardonadas iguala a la de 2018 y se pone a una mención de igualar al año en el que más mujeres han sido galardonadas, 2009, con cinco, entre ellas, la novelista alemana Herta Müller.

“Para aquellos que no están familiarizados con su trabajo, ¿recomendaría algún lugar para empezar, quizás lo más característico?”, preguntó la voz desde Estocolmo. “No hay —nada característico— porque mis libros son muy distintos el uno del otro. Sugeriría no leer mi primer libro a menos que se quieran sentir repulsión, pero todo después de eso tiene mucho de interesante. Me gusta mi trabajo reciente. Diría que ‘Averno’ podría ser un buen lugar para empezar o mi último libro, ‘Faithful and virtuous night’”, refirió.

El trabajo de Louise Glück, hasta ahora materializado en doce antologías poéticas y algunos ensayos sobre el quehacer poético, dijo Anders Olsson, presidente del Comité del Nobel, no debe encasillarla como una poeta confesional, puesto que busca lo universal, y para ello se inspira en los mitos clásicos, presentes en la mayoría de sus obras.

“El tono engañosamente natural es sorprendente. Nos encontramos con imágenes casi brutalmente sencillas de dolorosas relaciones familiares. Es cándido e intransigente, sin rastro de adorno poético”, afirma Olsson.

Para muestra, un extracto del poema “Cosecha”, de “Una vida de pueblo”, el último libro traducido por la editorial Pre-Textos:

“Al anochecer, ahora, una atmósfera de amenaza, un mal presagio. / Y la gente lo siente; dan un nombre a la temporada, / cosecha, para ponerle mejor cara a esas cosas”.

•••

Lo disponible en español de Louise Glück:

En Físico:

· “El iris salvaje” (Premio Pulitzer de Poesía)

Editorial: Pre-Textos

Publicación original: 1992

Edición en español: 2006

Librería El Sótano y Casadellibro.com

· “Una vida de pueblo”

Editorial: Pre-Textos

Edición en español: 2020

Casadellibro.com

· “Ararat (Pretextos)”

Editorial: Pre-Textos

Edición en español: 2008

Casadellibro.com

· “Averno”

Editorial: Pre-Textos

Edición en español: 2011

Casadellibro.com

· “Las siete edades”

Editorial: Pre-Textos

Edición en español: 2011

Casadellibro.com

· “Praderas”

Editorial: Pre-Textos

Edición en español: 2016

Casadellibro.com

· “Poems 1962-2012”

Editorial: Farrar, Straus and Giroux

En inglés

Edición: 2014

Amazon

· “Wild iris”

Editorial Ecco Press

En inglés

Edición: 1993

Amazon

Libro electrónico:

· “Averno”

Editorial: Farrar, Straus and Giroux

En inglés

Año de digitalización: 2014

Gandhi

· “Faithful and virtuous night”

Editorial: Farrar, Straus and Giroux

En inglés

Año de digitalización: 2014

Gandhi

· “A village life”

Editorial: Farrar, Straus and Giroux

En inglés

Año de digitalización: 2014

Gandhi

· “American originality”

Editorial: Farrar, Straus and Giroux

En inglés

Año de digitalización: 2017

Gandhi

ricardo.quiroga@eleconomista.mx