En el marco de su visita de trabajo a París para participar en la 40ª Reunión de la Conferencia General de la UNESCO, el secretario de Educación Pública de México, Esteban Moctezuma Barragán, se reunió con el ministro de Educación Nacional y Juventud de Francia, Jean-Michel Blanquer.

Ambos funcionarios revisaron la cooperación educativa entre México y Francia, así como proyectos entre ambas instituciones, entre los cuales destacaron el programa de cooperación en materia de Educación Normal, a través del cual estudiantes, profesores y directores de escuelas normales de México participan en actividades de formación en escuelas superiores de profesorado y educación de Francia, una iniciativa bilateral única en su tipo.

El secretario Moctezuma aprovechó para compartir los avances del Acuerdo Educativo en México para renovar y mejorar el Sistema Educativo Nacional, así como la revalorización del magisterio.

Los funcionarios expresaron su intención de robustecer el intercambio de recursos pedagógicos, didácticos y la colaboración a distancia entre ambos países. Uno de los aspectos en los que se hará mayor énfasis es en fortalecer la educación dual que consolida la formación del estudiante con su participación activa en la industria.

Estas iniciativas complementan la cooperación en materia de educación superior entre la SEP y el Ministerio de Educación Superior, Investigación e Innovación de Francia.

Inclusión educativa

En su discurso en la conferencia de la UNESCO, ante el panel sobre “Inclusión de la reunión de ministros de educación”, Moctezuma Barragán recordó que la actriz mexicana de origen indígena Yalitza Aparicio, nominada al Oscar y embajadora de buena voluntad de la UNESCO, dijo hace poco que aprendió su idioma indígena porque sus padres creyeron que era la mejor manera de protegerla de la discriminación.

“Esto ya cambió, gracias a la Nueva Escuela Mexicana, que obliga y estimula a la inclusión educativa. Apreciamos la riqueza de nuestras 69 lenguas y la diversidad cultural de todos los hablantes el país, lo que estaba al margen empieza a ubicarse al centro”, señaló.

Destacó que se han fortalecido los programas de educación para que lleguen especialmente a zonas marginadas, indígenas y para los migrantes. “La educación para los pobres no tiene por qué ser una educación pobre. La inclusión educativa estimula a todos los sectores excluidos económicamente para que se integren de una forma dinámica y positiva a la sociedad”.

La SEP, agregó, también brinda educación a los alumnos con aptitudes sobresalientes en los campos científico-tecnológico, humanístico-social, artístico o de acción motriz. “En México se tiene registro de más de 26,000 alumnos con tales aptitudes, según estadísticas de la Estrategia Nacional de Educción Inclusiva”.

“Reconocer esto será nuestra palanca del desarrollo. No hay desarrollo sin inclusión. No hay armonía sin abarcar a todos. No hay tejido social sano sin equidad”, concluyó

