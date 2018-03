Durante la ceremonia de entrega de los premios de la Academia, los participantes aprovecharon la plataforma para hacer públicas sus posturas frente a las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Aquí está una mirada a algunas de las ceremonias realizadas en años particularmente tumultuosos y cómo se vieron afectadas.

1930

Podrías pensar que el año de los primeros Óscar la academia tendría limitadas cenas de lujo. Pero por única ocasión, hubo dos ceremonias en 1930.

En abril, el ganador fue el relativamente alegre The Broadway Melody, el primer musical en ganar un Óscar. Hacia noviembre, el ganador a mejor película fue considerablemente más severo: All Quiet on the Western Front.

1942

La ceremonia tuvo lugar pocos meses después de que los japoneses bombardearan Pearl Harbor. La academia consideró la cancelación del evento, pero se resolvió al prohibir la vestimenta formal.

El patriotismo estaba en exhibición, con algunos asistentes que habían servido en el ejército apareciendo en uniforme, incluyendo a Donald Crisp, que ganó por How Green Was My Valley. El primer año que los documentales obtuvieron su propio galardón, el premio fue para Churchill’s Island.

1943

La guerra todavía estaba en pleno apogeo cuando la decimoquinta entrega tuvo lugar. Los Óscar fueron hechos de plástico debido a una escasez de metal.

Donald Crisp leyó un mensaje del presidente Franklin D. Roosevelt: En la guerra total, el cine, como cualquier otro esfuerzo humano, tiene un papel importante que desempeñar en la lucha por la libertad y la supervivencia de la democracia .

1964

En casi todos los aspectos, 1963 fue un año triste. John F. Kennedy y Medgar Evers habían sido asesinados, los estadounidenses luchaban en Vietnam y continuaban las tensiones con la Unión Soviética.

Cuando los premios de la Academia ocurrieron en abril del año siguiente, la gente realmente necesitaba reírse, lo cual puede ayudar a explicar por qué Tom Jones, una comedia británica, ganó como la mejor película.

Mientras que los activistas de los derechos civiles continuaron su lucha, Sidney Poitier se convirtió en el primer ganador negro del mejor actor con su papel en Lilies of the Field.

1968

Martin Luther King Jr. fue asesinado el 4 de abril de 1968, cuatro días antes de los Óscar. Cuatro artistas negros Sidney Poitier, Diahann Carroll, Sammy Davis Jr. y Louis Armstrong cancelaron. Pero cuando la academia acordó reagendar el evento dos días después, éstos aparecieron.

Gregory Peck, el presidente de la academia de la época, entregó una dedicatoria a King al comienzo de la ceremonia.

La sociedad siempre se ha reflejado en su arte, y una muestra de la influencia del Dr. King en la sociedad en la que vivimos es que de las cinco películas nominadas para la mejor película del año, dos trataron el tema de la comprensión entre las razas , dijo Peck, refiriéndose a In the Heat of the Night y Guess Who’s Coming to Dinner.

1972

A principios de los 70, muchos estadounidenses estaban cada vez más hartos de la guerra en Vietnam, en especial la nominada al Óscar Jane Fonda. La gran pregunta era, si ganaba por Klute, ¿usaría su discurso de aceptación como una plataforma política?

Bueno, ella ganó. ¿Y su gran mensaje? Hay mucho que decir, y no voy a decirlo esta noche . En ese momento, los discursos políticos eran inauditos.

2002

La primera ceremonia de los Óscar después del 11 de septiembre podría haber sido cancelada. Después de todo, los Emmy’s, programados para el 16 de septiembre del 2001, tuvieron que ser retrasados dos veces. Pero el presidente de la academia, Frank Pierson, insistió en que el movimiento más patriótico sería seguir adelante con el evento.

El mundo verá como una tradición americana el hecho de continuar y tomará nota , escribió en Variety. Si cedemos al miedo, si no somos capaces de hacer estas cosas sencillas y ordinarias, los terroristas han ganado la guerra .

2003

Hasta el último minuto, el destino de los Óscar estaba en cuestionamiento. La ceremonia tuvo lugar la misma semana en que George W. Bush declaró la guerra a Irak. Pero, como siempre, el show continuó. Lo hizo sin una alfombra roja, y también sin Will Smith, que fue una de las celebridades que negó su asistencia, ya fuera por razones de seguridad o sensibilidad.

Michael Moore, que ganó el premio al mejor documental por Bowling for Columbine, no pudo resistirse a la oportunidad de hacer una declaración política.

Vivimos en un tiempo con resultados electorales ficticios que eligen presidentes ficticios , dijo mientras un público dividido abucheaba o aplaud acá ya ía. Vivimos en un momento en que tenemos un hombre que nos envía a la guerra por razones ficticias, ya sea la ficción de la cinta aislante o la ficción de las alertas naranjas, estamos en contra de esta guerra, señor Bush. Qué vergüenza .