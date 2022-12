La vida de Lucha Reyes, “La antiheroína trágica”, en un montaje excepcional

La Tequilera es una obra de teatro basada en la vida Lucha Reyes, está en su último fin de semana de presentaciones y tal como se conoció a la “Emperatriz de la canción mexicana”, este trabajo rinde homenaje a una mujer que enfrentó la gloria y la oscuridad en paralelo.

A propósito de ello, El Economista tuvo oportunidad de platicar con su autora, Ximena Escalante, ella platica que la obra es iniciativa de la actriz y productora ejecutiva Daniela Schmidt, “La idea que ella me propuso fue hablar de la vida de Lucha Reyes, cuando yo leí la biografía que realizó Alma Velazco, me di cuenta de que era un escrito bastante documentado y sustentado”, eso permitió que inmediatamente la escritora pudiera conectar con el personaje.

Explica que hay una especie de “leyenda maldita” de la historia de Lucha Reyes, “y yo tengo una atracción hacia estas personalidades oscuras, demoniacas o llevadas a la esquina, de cómo personajes que en su momento tuvieron éxito y al mismo tiempo, una caída tremenda, fracasos muy duros, difíciles, y en el caso de Lucha con una adicción fuerte. Este curso trágico la convierte en una 'antiheroína trágica' verdaderamente fascinante”.

Luego de leer la novela, adentrarse en su música, y otros documentos, Escalante se dio cuenta que aun así no se había hablado lo suficiente sobre ella, eso la motivó todavía más a contar esta historia. “Así escribí esta obra de teatro en la que traté de contar el transcurso de su vida centrándome en lo que para mí es lo medular en su vida, el desamor”. No fue amada por su madre, no pudo tener hijos y compró una niña y cuando lo hizo no supo amarla, a cambio de eso tuvo muchísimos perros y también los abandonó, pero lo peor de todo es que abandonó su propio talento.

A pesar de haber nacido con una estrella y un tesoro otorgado en su talento, no lo supo amar”.

La autora explica que esto es una especie de metáfora trágica de cómo todos nacemos con un don, pero ¿qué hacemos con eso? dependerá de nosotros, “Lucha no supo hacerlo, al no reconocerlo, al no valorarse a sí misma. Pero cómo hacerlo si nadie te ha valorado desde niña. Fue abandonada y maltratada por su madre, luego por los hombres, por sus representantes y hasta su público, que la quería pero en su momento le dio la espalda. Eso la vuelve una mujer fascinante y creo que es una historia que debe conocerse más, pues paradójicamente es nuestra gran leyenda de la música mexicana”.

"La Tequilera", obra de teatro inspirada en la novela "Me llaman la Tequilera". Foto EE: Cortesía

Hoy Escalante está más que satisfecha con este proyecto “hace mucho tiempo que no tenía yo una satisfacción artística de este impacto, ha sido un proceso de trabajo codo a codo con Toño Serrano, director de escena y de cine extraordinario, muy riguroso y exigente, su trabajo se ve y por eso estoy muy orgullosa”, lo único que lamenta es que la temporada haya sido tan corta, por eso la invitación a vivir esta experiencia en su último fin de semana está abierta para todo el público.

Una propuesta escénica diferente

La puesta en escena está a cargo de Antonio Serrano, se trata de un trabajo clínico y prácticamente científico para que pudiera lograrse. El trabajo en esta obra es una especie de “maquinaria de reloj” que lo hace único, explica Escalante.

Ella cuenta que Serrano al leer la obra fue tajante al explicar que esta historia no podía ser contada narrativamente y nada más, que se le tenía que dar un distanciamiento para que la historia se pudiera entender a profundidad.

De ahí surgió la idea de simular un set donde se está filmando la película de Lucha Reyes, así se tiene la oportunidad de ver la obra de teatro y ver la película, ¿Tu qué prefieres ver? , la escritora de la obra en este sentido hace una invitación al público para poder verla dos veces y pueda disfrutar de las dos versiones, pues se convierten en dos historias.

Es interesante también como a través de una pantalla se tiene la posibilidad de entender una historia que es completamente distinta cuando se ve escénicamente, con los actores frente a uno. “Es un espectáculo que no se parece a lo que vemos normalmente, es muy ambicioso como idea, pero también en su hacer, todos los que estamos ahí hemos trabajado de una forma exhaustiva, muy especialmente actores y directores”.

Contra viento y marea

Esta obra se realizó a través del estímulo fiscal de EFIARTES, se trata de un camino que da la posibilidad a los artistas para poder llevar estas producciones a la realidad, sin embargo, de acuerdo con Escalante, es un muy largo y meticuloso, con una cantidad de trabajo y proceso exhaustivo, “es cuestión de adentrarse a toda esa elaboración clínica (…) EFIARTES es una especie de filtro de calidad y rigor artístico que vale la pena, pero también es un gran reto”.

Sobre la génesis de este proyecto Josafat Aguilar Rodríguez, artista interdisciplinario, productor e iluminador de la obra platica a este medio que la obra se montó hace cinco años en Teatro UNAM, terminó una temporada de 20 funciones y luego se buscó el estímulo fiscal a través de la convocatoria de EFIARTES, “se intentó varias veces pero fue hasta antes de la pandemia que se consigue”. Durante el periodo de la pandemia varios problemas se suscitaron, entre ellos la cancelación de espacios, pues esta obra está diseñada para un teatro grande como el Juan Ruiz de Alarcón, Foro de las Artes, Julio Castillo, considerados de gran formato.

Casi se vencía el apoyo y eso hubiera implicado regresar el capital y los intereses generados al SAT, por ello se buscó darle nueva vida al proyecto ya pasado el periodo más grave de la pandemia. En ese momento personas como Aguilar Rodríguez se incorporan al proyecto. “Todo se tuvo que hacer muy rápido, algo que normalmente llevaría tres meses nosotros lo hicimos en seis semanas”.

Para esta nueva etapa aunque ya había camino recorrido, se trataba de encontrar un teatro, juntar el equipo, pues la producción (utilería, vestuario) estaba regada, el presupuesto era ajustado, hubo casos de Covid, adaptarse a protocolos severos, en fin, había que juntar las piezas, volver a armarlas y además adaptarlas a un nuevos espacios, en este caso el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández.

Así fue como se concretó esta temporada, con alto grado de dificultad, pues tan solo para la parte de video, se trata de más de 1,000 cortes, utilizando además un compresor con máxima precisión que se integró a teléfonos que lograron una red de transmisión óptima para trabajar en tiempo real, también movimientos de mamparas que los mismos actores y actrices van acomodando según la escena, en un teatro mucho más pequeño de lo esperado, “hacer que cupiera todo, construir un set extra en la parte del desahogo del teatro para poner parte de lo que se requería, a ese teatro lo llevamos a la máxima de su capacidad como nunca”, detalla Aguilar Rodríguez, “todo eso fue muy interesante y nos queda de experiencia para seguir con nuevos proyectos de igual o mayor complejidad”.

Datos de la obra La Tequilera

Se presenta en Centro Cultural del Bosque (CCB) - Teatro Orientación, Luisa Josefina Hernández, Paseo de la Reforma y Campo Marte s/n, Paseo de la Reforma, 11560 Ciudad de México, CDMX.

Viernes, 20:00 horas.

Sábado y domingo, 17:00 y 20:00 horas.

El costo es de 150 pesos.

Boletos en la taquilla o a través de: https://inba.gob.mx/actividad/10047/la-tequilera.

