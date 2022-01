Imagina que estás a punto de suicidarte, tienes el cañón de la pistola en la sien y un sonido interrumpe tu acción. Escuchas el timbre de tu casa y sorprendido, prestas atención; de repente, encuentras una nota con tu propia letra que dice: “abre la puerta, es tú última salida”. Justo esto es lo que le sucede a Ted McKay en las primeras páginas de la novela llamada La última salida escrita por el argentino Federico Axat.

Ted Mckay, el protagonista, tiene en apariencia una vida perfecta: es joven, está casado, tiene dos hijas, posee una posición económica superior al promedio… ¿entonces por qué desea quitarse la vida? Lynch es el extraño que tocó súbitamente en la puerta de McKay le hará una propuesta difícil de rechazar, en especial porque le promete que su familia no sufrirá a consecuencia de su suicidio, pero que si decide continuar con la idea de acabar con su vida, lo podrá hacer.

La última salida se ubica dentro del género de suspenso psicológico o novela negra. En el cine tenemos ejemplos como Vanilla Sky, Gone girl (Perdida), Black swan (El cisne negro), Shutter island (La isla siniestra), The fight club (El club de la pelea), Inception (El origen). Si has disfrutado estas películas, es altamente probable que goces este libro. En cada capítulo deberás prestar mucha atención al relato, porque puede ser que lo que estés imaginando no sucederá y el autor haya decidido sorprenderte con un giro. Además, sentirás la angustia de Ted Mckay al no saber en qué o quién confiar.

Los escenarios donde se desarrolla la historia se ubican en Estados Unidos; a decir del autor, es más fácil para el lector ubicarlos por las películas y series de ese país que hemos visto, cómo los inmensos bosques de árboles altos.

La última salida es una historia de suspenso y misterio, con giros argumentales, ubicada en la época actual, donde poseemos teléfonos celulares y computadoras. En la segunda parte, Ted está consciente de lo que sucederá al intentar suicidarse, porque ya lo vivió.

A través de sus 500 páginas, Federico Axat juega con la psicología de los personajes y del lector mismo. En ningún momento se siente que haya párrafos de relleno, todo es importante para entender la historia.

«Ted estaba a punto de pegarse un tiro en la sien cuando el timbre empezó a sonar con insistencia.» https://t.co/FyjjKfHHfx @FedericoAxat pic.twitter.com/0Og79r6Cb2 — Booket - Planeta (@Booket_Planeta) March 26, 2017

¿Quién es Federico Axat?

Federico Axat es ingeniero de profesión y escritor por vocación. Posee una prosa fluida y una imaginación privilegiada. Nació en Buenos Aires, el 19 de junio de 1975. Su primera novela, llamada Benjamín fue publicada en 2010. Posteriormente, en 2012 lanzó Aula 19.

Tiempo después vino La última salida cuya primera edición salió al mercado editorial en 2016 a través de Planeta. Su más reciente obra, es otro thriller titulado Amnesia, que vio la luz en 2018, la cual tiene coincidencias con la historia del investigador mexicano Jacobo Grinberg, quien desapareció misteriosamente en 1994. Esto es una completa coincidencia porque Axat no conocía nada sobre Grinberg al redactar su novela.

Debo confesar que desde que lo leí, La última salida se convirtió en uno de mis libros favoritos. Decidí comprarlo al escuchar una reseña, donde sólo mencionaban el primer planteamiento, sobre el suicidio. ¡Es simplemente adictivo! Me mantuvo en vilo desde el primer párrafo. Cada día me proponía leer unas cuantas páginas y terminaba leyendo más, porque la trama iba acrecentando mi interés. Quería saber qué más iba a suceder con Ted McKay y los personajes secundarios que acompañaban su historia. Y definitivamente el final, ¡no me decepcionó, aunque tampoco lo veía venir!

La última salida se puede adquirir a través de los principales sitios de e-commerce y las librerías más populares de México. Tiene versión digital para Kindle o física con pasta blanda. Y de acuerdo con Google Books, a 92% de los lectores les gustó.

