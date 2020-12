“Un libro siempre es una buena opción para regalar”, dicen. “Regala un libro”, se atreven a recomendar unas horas antes de la cena de Navidad. Entonces, cuando uno cree que ha salido victorioso con esa decisión, observa que ─como dijo Jeff Bezos en una entrevista hecha en 1997─ “hay más productos en la categoría de libros que en cualquier otra categoría por mucho”. Y aunque para Bezos esto significó la oportunidad de su vida, con la que construyó el imperio del comercio electrónico que es Amazon, para alguien que quiere regalar un libro, el mundo se convierte en una biblioteca que sólo a Borges le podría gustar.

¿Cómo sé qué libro debo regalar?, ¿debo decantarme por algo que ya he leído y que me gustó?, ¿o quizá por algo que ya he leído, pero que no me gustó?, ¿puedo regalar algo que ni siquiera he leído?, ¿qué tal que no le gusta?, mejor no. ¿Para quién es el libro? ¿Para un amigo o para un enemigo, ¿para mi jefe o para mi hermano? ¿Para mi madre o para mi novio? ¿Y qué le gusta leer a mi madre? ¿Acaso mi novio lee?

Tal vez, como el imperio que todo lo ve y todo lo oye, Amazon sabe de estas incertidumbres; algo ha escuchado de estas angustias que ensucian la época navideña y cualquier otra en la que sea dado regalar libros. Tal vez, algo quiere hacer Amazon para mejorar la vida de estos pobres diletantes que no saben qué libro regalar. Una lista. ¡Sí! Una lista. ¿Una lista de libros? ¡Sí, una lista de libros! ¿De qué libros? Pues de los libros impresos y digitales que más se vendieron en Amazon entre enero y noviembre del 2020.

Amén de las lecturas que miles si no es que millones de personas realizan cada año de libros como El Prinicipito, Mujercitas, la serie de Sherlock Holmes, el Conde de Montecristo y El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, la lista hecha por Amazon incluye una variedad de temas, estilos y propósitos que seguramente cabrán en el gusto de muchos y que permitirán a otros cuantos más dejar de sudar la gota gorda cuando han decidido que es un libro lo que quieren regalar.

En las listas hechas por Amazon abundan libros de superación personal que intentan abofetear al lector para que reaccione, como El sutil arte de que te importe un caraj*: Un enfoque disruptivo para vivir una buena vida, de Mark Manson, o aquellos que apelan a los buenos hábitos de la vida, como en El club de las 5 de la mañana: Controla tus mañanas, impulsa tu vida, de Robin Sharma y Dale vida a tu cerebro: La guía definitiva de neuroalimentos y hábitos saludables para un cerebro feliz, de Raquel Marín. Y, ¿por qué no? Los que revelan un método para realizar una proeza que de lo contrario sería muy difícil conseguir, como en Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Y cómo dejarlos pasar: aquellos que prometen entregarnos el secreto para convertirnos en millonarios, como es el caso de La mente millonaria: Cómo dominar el juego interior de la riqueza, de T. Harv Eker.

Resulta curioso que el libro Decisiones difíciles, libro escrito por el expresidente Felipe Calderón y presentado en este 2020, se encuentre entre los libros más leídos sólo en versión digital, como si las personas temieran encontrarse con la imagen del expresidente cada que se acercan a su biblioteca y por eso prefieren mantener el libro enjaulado en los límites de un lector electrónico como el Kindle.

Lo que no es una sorpresa es la filiación de muchos de los libros de la lista de Amazon con el cine y la televisión. Figuran autores cuyas obras son en muchos casos más conocidas por las pantallas que por las páginas, como Tolkien, en sus ediciones más lujosas, y Susane Collins, con la precuela de su famosa historia Los Juegos del Hambre. De factura más reciente, se encuentra The Queen’s Gambit del escritor estadounidense Walter Tevos y en la que está basada la miniserie protagonizada Anya Taylor-Joy que lleva el mismo nombre que el libro.

También, no es posible negarlo, aparecen libros cuyos títulos resultan inquietantes, como Matando elefantes, de David Bennatt, y La Octava Plaga, del mexicano Bernando Esquinca. No obstante, quizá la opción más fácil de elegir entre todas estas opciones sea La peor señora del mundo, de Francisco Hinojosa, un libro infantil que tarde o temprano nos va a gustar.

A continuación, la lista de los 10 libros impresos más vendidos en español durante 2020:

El sutil arte de que te importe un caraj*: Un enfoque disruptivo para vivir una buena vida, de Mark Manson. El Principito, de Antoine De Saint-Exupéry. El hombre en busca de sentido, de Viktor E. Frankl. La peor señora del mundo: 30, de Francisco Hinojosa. Inquebrantables, de Daniel Habif. El traidor: El diario secreto del hijo del Mayo, de Anabel Hernández. Sapiens. de animales a Dioses, de Dr. Yuval Noah Harari. El club de las 5 de la mañana: Controla tus mañanas, impulsa tu vida, de Robin Sharma. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Los secretos de La mente millonaria: Cómo dominar el juego interior de la riqueza, de T. Harv Eker.

La lista de los libros electrónicos en español más vendidos en Kindle:

El sutil arte de que te importe un caraj*: Un enfoque disruptivo para vivir una buena vida, de Mark Manson. Sherlock Holmes: La colección completa, de Arthur Conan Doyle. Dale vida a tu cerebro: La guía definitiva de neuroalimentos y hábitos saludables para un cerebro feliz, de Raquel Marín. Decisiones difíciles, de Felipe Calderón Hinojosa. Los juegos del hambre. Balada de pájaros cantores y serpientes, de Suzanne Collins. El enigma de la habitación 622, de Joël Dicker. Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Corazones de hierro 1: Buscadores de destinos, de Javier Santolobo. La octava plaga (Saga Casasola), de Bernardo Esquinca. Matando elefantes, de David Bennatt.

Los 10 libros impresos más vendidos en inglés, para quienes prefieren leer en otro idioma:

Thinking, Fast and Slow, de Daniel Kahneman. Atomic Habits, de James Clear. The Ballad of Songbirds and Snakes, de Suzanne Collins. The Hobbit and the Lord of the Rings: Colección de libros Deluxe, de JRR Tolkien. Outliers: The Story of Success, de Malcolm Gladwell. Milk and Honey, de Rupi Kaur. Little Women, de Louisa May Alcott. The Color Monster: A Story about Emotions, de Anna Llenas. Percy Jackson and the Olympians, de Rick Riordan y John Rocco. The Subtle Art of Not Giving an F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good Life, de Mark Manson.

La lista de los libros electrónicos más vendidos en inglés:

The Complete Fiction, de H. P. Lovecraft. The 10 Stories Great Leaders Tell, de Paul Smith. Midnight Sun, de Stephenie Meyer. Anne of Green Gables, de L. M. Montgomery. The Curious Case of Benjamin Button, de F. Scott Fitzgerald. The Queen's Gambit, de Walter Tevis. The Count of Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Never Split the Difference: Negotiating as If Your Life Depended on It, de Chris Voss y Tahl Raz. Elevate: Push Beyond Your Limits and Unlock Success in Yourself and Others, de Robert Glazer. SELL LIKE CRAZY: How to Get as Many Clients, Customers and Sales as You Can Possibly Handle, de Sabri Suby.

