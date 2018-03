El Dr. Gecko examina cuidadosamente a su asistente Epigenio, una mosca de la fruta, mientras le pregunta si ha estado cerca de alguna planta nuclear últimamente, si ha sido mordido por una araña radioactiva o si en su familia ha habido moscas zombis. Y es que el Dr. sospecha que Epigenio es... un mutante.

Al principio, el Dr. se escandaliza por los resultados, pero luego de tener más información descubre que todos los seres de este planeta somos mutantes puesto que hemos sufrido de alguna mutación a lo largo de los años. Acto seguido, nos explica en qué consiste una mutación y nos dice que no es tan escandaloso como lo vemos en las películas.

Gracias al Dr. Gecko entendemos que una mutación es la variación de un gen. Y que esto ha sucedido a lo largo del tiempo. De entrada, nos dice que los tipos de sangre en los humanos son producto de una mutación.

Lo anterior, es sólo parte de una serie de temas genómicos que se tratan en el programa animado El show del Dr. Gecko, producido por el Instituto Nacional de Medicina Genómica y la casa productora Micufilm, lanzado hace unas semanas en Internet y a través del canal de TV de la SEP. Se piensa que el proyecto puede fungir como un apoyo a los educadores en sus funciones académicas para niños de entre 12 y 16 años.

El proyecto surgió como un cómic, y desde un principio fue comisionado por el Instituto al ilustrador Marcos Almada Rivero: Me gusta usar animales porque cualquiera se puede identificar, no tienen un estrato socio económico definido. Los geckos me parecen animales curiosos con cualidades particulares y se me ocurrió que el personaje central podría ser un gecko y sus asistentes podían ser moscas de la fruta, porque siempre han sido útiles para hacer investigaciones; fueron los primeros animales a los que se les secuenció el genoma , comenta Marcos.

Marcos platicó de su proyecto de cómic con su amigo Carlos Azcuaga, productor de Micufilms, con quien ideó la manera de hacer el salto hacia una serie web animada. Las cosas se acomodaron: el Instituto aceptó y consiguió el apoyo de Conacyt, lo que dio como resultado una primera temporada de seis capítulos con 10 minutos de duración. Marcos nos habla sobre los aspectos generales del proyecto: Fue para nosotros un proceso de aprendizaje. Nos enfocamos en que fuera divertido, que no cayera en un producto típico de escuela ñoño. Queríamos que los 10 minutos se pasaran rápido ya que los chavos de ahora tienen una atención súper pronta. Le metimos un ritmo ágil y varias bromas .

Carlos Azcuaga se escucha orgulloso cuando habla sobre este proyecto: Es la primera serie de medicina genómica en América Latina. Los primeros cuatro capítulos son de temas generales, pero los últimos dos son contenido de ‘ayer’; son temas novedosos. Es muy bonito y acercarlo a gente que no se imaginaba que esto se está haciendo en México .

El Show del Dr. Gecko se puede ver en el sitio de divulgación del Instituto Nacional de Medicina Genómica www.dequeestamoshechos.com o en el canal de Youtube del Insituto (Inmgen Mulitmedia).

@faustoponce