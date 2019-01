Nettie Wild avanza con su cámara. En la pantalla del Cinematógrafo del Chopo se proyecta la imagen que la mujer originaria de Canadá grabó del movimiento armado EZLN hace 23 años, en San Cristóbal de las Casas, la comunidad de Tila en el estado de Chiapas y la Ciudad de México.

Su encuadre está lleno de color verde. No vacila ni escatima los segundos de su cinta para retratar los rostros llenos de incertidumbre de los indígenas, despojados, a los que falsamente se les llama en su tierra “los refugiados”.

El documental muestra imágenes de un México en conflicto entre 1996 y 1997. Hombres con capuchas negras que les cubren el rostro cabalgan y acompañan el convoy de la comandanta Ramona, una mujer tzotzil que según la narración de la documentalista, era el arma secreta y más poderosa del Ejército Zapatista, y que ahora a 25 años de su levantamiento parece olvidada.

La versión en español

A Place Called Chiapas (Un lugar llamado Chiapas) se estrenó en 1998, desde entonces no se había presentado en México la versión en español de esta investigación documental a la que se aventuró Nettie Wild, luego de escuchar las noticias y los discursos del subcomandante Marcos que lideraba un levantamiento armado de pueblos indígenas en Los Altos de Chiapas.

“Los hechos me llamaron mucho la atención. Pero hay una alquimia entre los pueblos indígenas de México y Canadá. El último film que había hecho antes de venir a México fue sobre las madereras en Canadá en tierras indígenas, y en donde los mismos indígenas trabajan para esa industria, una historia muy compleja, y previamente a ese había grabado a una guerrilla en las montañas de Filipinas; ahí conocí el fenómeno de los paramilitares. Cuando llegó el primero de enero de 1994 con la noticia de un levantamiento armado en las montañas de Chiapas y el conductor de la televisión decía que no eran realmente los indígenas los que estaban detrás de esa rebelión, que seguro eran los coreanos o los rusos, su comentario me hizo pensar: ¡No lo creo! Y es por eso que vine a filmar a México”, comentó la realizadora.

La documentalista filmó durante un año en las montañas de Chiapas y tiene un soporte fílmico de más de 60 horas que donó a la Filmoteca de la UNAM quienes digitalizaron una nueva versión en español y trabajaron en su corrección de color, así como en la sincronización del sonido para su remasterización. Por su parte, la embajada de Canadá en México transportó una tonelada de material para que pudiera estar en el país en la Filmoteca de la UNAM para consulta pública.

No es un acto político de la UNAM

“No es un acto político, es dar voz a todos los que deben tener voz” dijo Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM, “en este caso el documental es un esfuerzo para recuperar un archivo que es importantísimo en la historia de México que, como muy bien señala Nettie, sigue vigente no sólo porque las condiciones que le dieron origen siguen sucediendo” destacó.

“Marcar el 25 aniversario del levantamiento zapatista es una efeméride de importancia en el análisis del devenir histórico de nuestro país, es imposible sustraerse al levantamiento zapatista y a lo que han significado y significan las condiciones que ellos mismos se han planteado como vía alterna para vivir y organizarse, es parte de una conversación que necesariamente tiene que ser universitaria”, abundó el director de la Filmoteca UNAM.

Estreno en el chopo

El Economista preguntó a la documentalista Nettie Wild si regresaría a Chiapas para hacer la continuación de esta historia, a lo que respondió: “No sería la respuesta corta.

“Sólo porque creo que no es mi lugar ahora, me gustaría ver más una segunda parte chiapaneca”, dijo Nettie quien sólo se encuentra de visita en México para el estreno de su documental, que ya ha ganado reconocimientos internacionales como el Premio Genie al Mejor Largometraje Documental en 1999 y que será exhibido del 24 al 31 de enero en el Museo del Chopo y a partir del 7 de febrero se proyectará en el Centro Cultural Universitario junto a Koneline, el más reciente trabajo documental de Wild, que aborda el problema entre mineras e indígenas en su natal Canadá.

