La cultura del agua es muy diferente en cada lugar. Y a todo esto, ¿qué es la cultura del agua?

Agua es vida y no es un cliché. Literalmente para absolutamente todo se necesita agua, mucha agua. La Semana Mundial del Agua SIWI apenas pasó, pero deberían ser las 52 del año.

La Semana Mundial del Agua es el principal evento mundial anual para abordar de manera concreta los principales problemas del agua en el planeta. Este año, dadas las circunstancias, se realizó de manera virtual entre el 23 y el 27 de agosto en Suecia. Se abordó como tema principal “Construir resiliencia más rápido”. Se trata de aprender a cuidarla, la que vemos y la que no vemos. El agua de los ríos y mares, la de los mantos acuíferos.

La Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua participó en la Semana Mundial del SIWI presentando los mejores proyectos en creación de cultura del agua en nuestra región. Para encontrarlos, se realizó un concurso a través de los Fondos de Agua llamado “Comunidades conocedoras del agua: mejores prácticas de América Latina”. Hubo tres ganadores quienes presentaron su trabajo, uno de ellos fue Agua Tica, el primer fondo de agua de Costa Rica, con la iniciativa “Reabastecimiento de Agua a la Naturaleza (Agua por el futuro)”.

Manuel Guerrero, coordinador de gestión de ecosistema de FUNDECOR –institución paraguas de Agua Tica–, mencionó que “La consciencia ambiental es inherente en la sociedad costarricense a partir de la decisión de no tener ejército. El dinero que se iba a gasta en la maquinaria bélica, instalaciones y demás, iba a poder ser invertida en educación, en salud y medio ambiente. No quita que tengamos problemas, nos ha tocado enfrentarlos y reaccionar. En 1986 teníamos el 26% de la cobertura boscosa de nuestro país y eso eran áreas protegidos, si no fuesen parques nacionales, nos lo hubiéramos volado. Cuando chocamos con la pared nos anima a mejorar y la comunidad costarricense asume estos retos, a veces nos echamos al agua sin saber nadar, pero nos echamos al agua”. Vaya metáfora.

El ejemplo de Costa Rica

De acuerdo con Guerrero, Costa Rica fue uno de los pioneros en implementar el pago de servicios ambientales en el mundo. Eso, en México, al menos en la consciencia colectiva no existe ni remotamente. Cultura del agua. En relación con el proyecto “Reabastecimiento de Agua a la Naturaleza” mencionó que cuando conversaron con Coca-Cola buscaron hacer algo innovador y, sobre todo, era trascendental dar a conocer el impacto de este tipo de proyecto para la seguridad hídrica del Gran Área Metropolitana de San José, donde se concentra el 54% de la población y el 75% de la industria: “No se trata sólo de proyectos de responsabilidad social, donde se siembra un árbol o se recoge basura, sino que si se siembra un árbol, sé que ahí estoy afectando positivamente mi recarga acuífera y poner más recursos hídricos para la sociedad”.

Este proyecto de Agua Tica está centrado en la educación (también a través de juegos), para enseñarle a la gente de dónde viene el agua que consumimos: “La educación se realiza a través de diferentes metodologías donde se busca hacer partícipes a las personas de manera que aprendan haciendo, experimentando, todo basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Son actividades sencillas, por ejemplo: poníamos tarritos de agua con esponjas y tintes diferentes en cada tarro. Simulábamos la cuenca o los ríos y cómo se iban sumando; al final, lo que llegaba abajo, era agua negra. Al final explicamos cuál es el impacto del Humano, sobre todo cuando no hay una buena gestión. Comúnmente nos olvidamos de lo que sucede con el agua una vez que jalamos la cadena del inodoro o al lavar los platos; la gente no se da cuenta que eso termina en el río así que debemos ser conscientes de eso.

En referencia a los elementos más importantes de un comportamiento positivo hacia el agua, Guerrero dijo: “la educación, el conocimiento son lo más importante, sin embargo, cuando la calidad de la vida de la gente se ve alterada por falta de calidad o cantidad de agua, o cuando le tocan el bolsillo, la salud se ve afectada, entonces el cambio es inminente y ahí la gente empieza a actuar. Es triste llegar hasta ese punto”.

Hay mucho que aprenderle a los hermanos ticos sobre cultura del agua y cuidado del medio ambiente en general.

El Fondo de Agua de Monterrey

En México también hay proyectos que, aunque no fueron ganadores, también están haciendo cambios positivos en relación con la cultura del agua, como ejemplo, hay que mirar lo que está haciendo el Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey (FAMM). “Tenemos dos proyectos muy interesantes que tienen que ver con la cultura del agua, con tratar de sensibilizar a la sociedad con conocimiento y hacerlos partícipes acerca de la gestión y disponibilidad del agua” dijo Rodrigo Crespo, director del FAMM.

El primer proyecto que mencionó es “Acción Ambiental: Agua”, que realizó el FAMM en conjunto con el Festival Internacional de Cine de Monterrey y Arca Continental, donde buscan a través de cortometrajes, generar consciencia con perspectiva positiva acerca del agua. “Son tres categorías: animación, documental y ficción. El concurso tiene reconocimiento a los participantes y premios en efectivo a los ganadores. Participaron 226 trabajos, todos de alcance nacional; hay seis trabajos que se hablan en lenguas indígenas y dos en lenguaje de señas mexicanas. La intención es dar mensajes propositivos acerca del agua”.

El segundo proyecto del FAMM se llama Urbe Azul: “Queremos promover la cultura del agua en Nuevo León al tiempo que buscamos incentivar la participación ciudadana a través de la creación de proyectos tomando como base la educación y la mejora de la calidad académica. Está basado en la experiencia de Sergio Fajardo como alcalde de Medellín y gobernador del departamento de Antioquía en Colombia, él es quien lidera el proyecto por parte del Tecnológico de Monterrey. Es un concurso donde buscamos que jóvenes de educación media superior propongan proyectos locales”.

Urbe Azul no sólo se trata del concurso, es un proceso largo donde los alumnos, profesores y comunidad académica deben participar de forma activa en diferentes actividades como conferencias, foros de discusión y talleres. En relación con la cultura del agua, Rodrigo Crespo especificó que: “Nosotros vemos la cultura del agua como el grado de consciencia que hay en una comunidad acerca de todas las dimensiones del tema del agua: el ciclo del agua, gestión del agua y servicios para el acceso al agua; se trata de conocimiento y actitudes del uso del agua”.

Es imprescindible que la cultura del agua tome el papel que merece en la agenda pública. La crisis climática es una realidad y no porque llueva mucho o salga agua del grifo (aún) quiere decir que tengamos agua para rato. Aquí, allá, en Costa Rica, Ecuador o Perú. Todos necesitamos agua, incluida la naturaleza.

