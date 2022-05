El Seminario de Cultura Mexicana (SCM) hizo entrega de la medalla José Vasconcelos a la profesora Josefina Zoraida Vázquez, doctor en historia, historia de América y estudios especializados en historia de Estados Unidos. Investigadora del Centro de estudios históricos de El Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, entre otras distinciones.

La condecoración se otorga para honrar a aquellas personas que han llevado a cabo una gran labor de difusión cultural en nuestro país. En el marco de los 80 años del Seminario, la doctora Zoraida Vázquez se une a la lista de personajes como Elisa Vargaslugo, Rubén Bonifaz Nuño, Carlos Prieto, Ruy Pérez Tamayo o José Sarukhán Kermez.

Los historiadores Aurelio de los Reyes y Javier Garciadiego fueron los encargados de hacer un recorrido sobre toda la trayectoria de la galardonada, recordaron aquellos difíciles años en los que como mujer académica se tuvo que imponer, cuando se le encomendó la labor de estar al frente de los libros de texto gratuitos y los múltiples estudiantes que pasaron por sus aulas. “Son muchas las enseñanzas, yo le reconozco el rigor y la pasión que le tengo a la profesión, esa fue una enseñanza vital, si no hay pasión, no hay historia… ( ) La doctora es una soldado de la educación”, dijo Garcíadiego.

Yo participé de la revolución de la enseñanza de la historia

Josefina Zoraida Vázquez se mostró emocionada por el galardón, y de recibirlo justo en el mismo edificio de la avenida presidente Masaryk 526, donde ella años atrás trabajó los libros de texto gratuito, recuerda diversas anécdotas y cuenta con una sonrisa que le da gusto estar en los jardines “que nunca vi porque yo no salía ni a la esquina. Fueron años que me enseñaron mucho y lo difícil que es dedicar la vida a la educación y a la vez lo gratificante”.

En entrevista para El Economista la condecorada asegura que ha sido un privilegio servir a México, “sin temor a equivocarme, yo participé de la revolución de la enseñanza de la historia”.

Dijo que “a pesar de tanto ruido que hacemos (las mujeres) todavía somos pocas las galardonadas”, también mencionó que afortunadamente ya son pocos los “club de toby” donde solo hay hombres, “esto ya se vuelve difícil porque las mujeres se van imponiendo cada vez más en los distintos campos de la sociedad. Desde la forma tan difícil en que yo logré un puesto de investigación a la actualidad, han ocurrido muchas cosas”.

Sin embargo, la doctora asegura que la lucha no es para que existan consejos paritarios, “un consejo debe tener a la mejor gente, no importando si es mujer u hombre, tenemos que ser tan buenos como ellos o mejores. Yo prefiero trabajar con mujeres porque son mucho más cumplidas y cuidadosas”.

Si un tema está muy ligado a la vida de la hoy premiada, es la de los libros de texto gratuitos, al respecto de las recientes declaraciones con motivo del día del maestro del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre el nuevo contenido educativo en un contexto “humanista que permita borrar el neoliberalismo y el neoporfirismo”, la Dra. Zoraida Vázquez opina: “Un libro no puede hacerlo una sola persona, no se le puede encargar a un señor, lo tiene que realizar un equipo, con una buena dirección y tomar decisiones en conjunto”.

Foto EE: Nelly Toche

“Quién le dijo al señor presidente que hay ciencia neoliberal, eso es una tontería, y ya va siendo hora de que rectifique. (Plutarco Elías) Calles decía 'hay que apoderarnos de las mentes de los niños', no, los niños no tienen por qué ser socialistas ni comunistas ni nada, tienen que aprender a trabajar, a vivir y que los que saben, enseñen, los demás que mejor no estorben”.

Agregó que hay que aceptar la historia de México en todas sus dimensiones, tanto lo bueno como lo malo, pues nuestro país siempre ha tenido un papel muy importante en la historia universal “¿por qué la reducimos a una historia nacional y de Latinoamérica?, fuimos cruce del correo británico, por ejemplo, con importancia por la plata, por nuestros recursos naturales, entre muchos otros aspectos”.

La historiadora concluye que “nuestros niños merecen libros de texto bien hechos, no sacados de pedacitos del internet”, desde su punto de vista hoy quienes están al frente de esta labor no están mostrando conocimiento de qué significa la historia para nosotros. “Una cosa es que no haya manera de ser objetivos, pues siempre está el peso de nuestra educación, nuestra religión, valores y muchos otros aspectos que hacen que se vean las cosas de diferente manera, pero por eso se tiene que discutir, no hacerlo todo por decreto”.

El Seminario sigue vigente después de 80 años

El arquitecto Felipe Leal, presidente del Seminario, aseguró durante el evento que la realidad del país hoy es muy compleja, por las desigualdades tan fuertes en nuestro país, el acceso a la educación la cultura, la ciencia, al hábitat, desigualdades de género, de todo tipo, por ello explica que ellos (SCM) como órgano consultivo de la SEP tienen la misión de educar a través de la cultura.

Después de 80 años, “Ese es nuestro principio y estamos convencidos de ello; una exposición de arte, una serie de lecturas, a través de una serie de conferencias de divulgación científica y humanística, de talleres, exposiciones, seminarios, todo para educar”.

Dijo que el vínculo es con los tecnológicos, las universidades, las normales superiores, estas instituciones que cultivan a nuestros jóvenes. “Todo esto nos hace una institución vigente, tenemos una relación cercana con la SEP, si nos llaman para una consulta, estamos listos, porque la educación es un agente de movilidad social”.

Recientemente la Ley Orgánica del SCM fue modificada para agregar en su artículo 3° que la integración de su consejo se hará conforme al principio de paridad de género, al respecto Leal asegura que afortunadamente hay una tendencia a generar paridad de género, ahora mismo de los 25 miembros que conforman el Consejo del Seminario, tienen una vacante, 8 son mujeres y los demás hombres. “En los próximos años sin duda llegará la paridad de género porque hay excelentes humanistas, científicas y pensadoras que cubrirán los espacios. La tendencia es clara y las mujeres seguirán incorporándose”.

nelly.toche@eleconomista.mx