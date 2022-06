En Colombia un campesino ha ganado un Grammy, se trata de Orlando El Cholo Valderrama, pero pocos conocen los paisajes que han inspirado sus canciones. Jinetes del paraíso justo narra las historias del Llano y este cancionero es el encargado de guiar el recorrido para entender la magnitud de esta tierra desconocida por la mayoría de los habitantes de las grandes ciudades.

“El Llano es una experiencia delirante, donde la naturaleza descubre su enigmática belleza en coplas”, asegura El Cholo. Así es como música, paisaje, jinetes y caballos protagonizan una “cultura vibrante y recia”, una región además crucial durante su lucha por la independencia.

Jinetes del paraíso vio la luz en 2020, justo durante la pandemia, por lo que se convirtió en la primera producción cinematográfica colombiana en tener un estreno virtual. A dos años, México se convirtió en la sede de la premier internacional en vivo, efectuada el pasado martes en la Sala 1, Jorge Stahl, de la Cineteca Nacional. Hoy este documental está preseleccionado para representar a Colombia en los premios Oscar y Goya.

El amor por la tierra, por mostrar mi país

La antropóloga, directora y productora del filme, Talía Osorio, platicó con El Economista tras la presentación, que estuvo enmarcada con la participación del Grupo musical 'Joropeando' y el grupo de danza 'Joropo del Meta'. Asegura que “son más de 15 años trabajando en este proyecto y llegar a México, la ‘meca del cine latinoamericano’, es un sueño cumplido, ¡llegamos!”, exclama.

Osorio comparte que como directora siempre había querido mostrar su país, sobre todo revelar lo que la mayoría de la gente no conoce. “Desde muy pequeña, desde los 9 años, tenía esa inquietud, aunque no sabía exactamente cómo lo iba a lograr, el sueño puntual hoy es mostrar con este trabajo a la mayor cantidad de gente que se pueda, que el Llano es un paraíso y que en Colombia hay muchos más lugares así”.

Dijo estar orgullosa de lograr que los campesinos, esa gente muchas veces sin voz y sin rostro, se destaque, “que sepamos además que venimos de ahí”. Agrega que esto ha sido una obsesión como directora, “ojalá pudiera seguir mostrando toda Colombia y después volcarme a Latinoamérica”.

La directora dice también que esta es la primera vez que logra salir internacionalmente en salas de cine, “no sabíamos que íbamos a llenar, tenía dudas, estoy muy agradecida con el público mexicano y colombiano que se dieron cita para conocer este trabajo”. Con este primer ejercicio ahora la idea es llegar a todas las embajadas de Colombia, ya que existe representación en Australia, Dinamarca, India, Afganistán, Canadá, Filipinas, por mencionar algunos lugares.

La directora defiende su trabajo asegurando que normalmente los latinoamericanos no tenemos un espejo donde vernos en realidad, “un retrato de familia, y no solamente vernos sino gustarnos, decirnos ‘qué bonito soy’, el cine nos permite identificarnos, encontrarnos en trabajos como este; no tengo nada en contra del cine de Hollywood, pero nuestras películas no se ven masivamente, por ello conquistar estos espacios y lograrlo de otras formas, como esta (a través de las embajadas), es muy importante”.

Osorio promete no parar, seguir con su labor porque además como mujer, asegura que cada trabajo buscará la reivindicación. “Esta película por ejemplo, dedica 22 minutos a la mujer llanera. Ahora soy mamá y mi bebé está en casa, como mujeres, conquistar estos espacios es tres veces más difícil, llegar hasta acá sigue siendo difícil hoy en día, por eso mi labor es seguir alzando la voz”.

Herramienta de diplomacia cultural e identidad

Jinetes del paraíso fue una de las películas escogidas para ser presentada en los diferentes lugares del mundo donde Colombia ha establecido relaciones diplomáticas por medio de sus embajadas y consulados, además fue la película que abrió la versión número 53 del Torneo Internacional del Joropo Miguel Ángel Martín en 2021.

Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, dijo durante el evento que este año se celebra el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambos países, en ese marco es que se presentó este filme. “En él podemos apreciar los hermosos paisajes colombianos amenizado por las tradiciones de cantos de los llanos, reflejo de la cultura y tradición de la gente conocida como llaneros. Pero cualquier mexicano recordará en esas emblemáticas figuras a nuestros queridos charros, ejemplo de las muchas similitudes de hermandad entre nuestros pueblos”.

Recordó que tanto la charrería, como los cantos de vaquería son aportaciones de nuestros países al patrimonio cultural de la humanidad reconocidos por la UNESCO.

Por su parte, la embajadora de Colombia en México, Ángela Ospina de Nicholls, dijo que son 200 años de amistad, de fortalecer el respeto y el entendimiento entre naciones. “Yo puedo decir que el vinculo entre Colombia y México es multidisciplinario, en economía, comercio, ciencia, tecnología, educación y cultura. Este es un gran ejemplo de hermandad”.

Jinetes del paraíso

Género: documental

País: Colombia

Año: 2020

Directora: Talía Osorio

Guion: Susana Silva, Talía Osorio Cardona y Francisca Reyes

Fotografía: Daniel Fernando Triviño

Música: Juan Paulo Galvis

Narrador: Orlando “El Cholo” Valderrama

Productora: Hay Doc

Duración: 83 minutos

Estreno internacional: México, 7 de junio de 2022

nelly.toche@eleconomista.mx