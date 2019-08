El pasado viernes, la manifestación de mujeres en la Glorieta de los Insurgentes y el Monumento a la Independencia, en la Ciudad de México, instó a una conversación que se extendió a lo largo de todo el fin de semana. En las redes sociales se cuestionaban los métodos de las activistas para expresarse con pintas en el mencionado monumento y por la destrucción de mobiliario urbano y de servicios públicos, entre los cuales se destacó una estación del Metrobús.

“A lo largo de la historia, no sólo el movimiento feminista sino los grandes movimientos revolucionarios han tenido que manifestar sus ideas no sólo a través de la voz sino de las pancartas y otras acciones que serían equiparables a la pinta de monumentos. Todos los movimientos sociales los hemos hecho cuando se llega a un límite como el que ahora está sucediendo”, argumentó en entrevista la compositora Leticia Armijo, directora del Colectivo Mujeres en la Música AC y de la Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte.

La conversación con la también musicóloga, luchadora feminista y creadora de los Premios Coatlicue se dio con el pretexto de que el fin de semana las usuarias de las redes sociales, a su vez, defendían que no se desvirtuaran las pugnas en contra de la violencia hacia las mujeres, dando prioridad, tanto de parte del gobierno como de la ciudadanía, a la integridad del monumento grafiteado.

“Es una vergüenza la insensibilidad y la negación por parte de las autoridades ante las perpetuaciones distintas de violencia de género”, señaló Armijo. Advirtió que el pensamiento machista generalizado ya ve con desdén que las mujeres sean asesinadas y que la crisis en la que está inmerso el país se vincula con las desatenciones al problema de la inseguridad.

“Hay miles de formas de violencia hacia las mujeres que son sutiles, desde la omisión, desde el hecho de que tengas un currículum, una cantidad de estudios determinada y en tu centro de trabajo sean omisos y se le dé más valor a los currículum de los varones; el hecho de que las orquestas no toquen las obras de las compositoras, si acaso una o dos obras al año y solamente de dos personas; que no exista representación de las mujeres en la historia del país”.

Denunciar ha sido un proceso de décadas

Quien desde 1996 ha sido profesora de la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y también fue docente del Conservatorio Nacional de Música asegura que el proceso que ha desembocado en los hechos de denuncia que ahora tienen cabida en el país ha sido largo y lento. Por ejemplo, defendió que si hoy en día las mujeres apenas se expresan y son recriminadas por sus denuncias, como sucedió en las redes sociales por la manifestación del viernes pasado, la complejidad y la revictimización para las mujeres denunciantes era mucho mayor en las décadas pasadas. Por ello, invitó a la sociedad a ser sensible a los procesos que han tomado tiempo para llegar a la esfera pública.

“Se está denunciando ahorita porque hasta después de muchos años se están pudiendo conquistar los derechos y podemos abrir la boca; pero hace 30 años no era posible porque, es más, era la mujer a quien terminaban corriendo de las instituciones o era culpada por provocar el problema”.

Sin embargo, y a pesar de la iniciativa que han tenido la mujeres para denunciar casos de acoso o abuso, señaló que “en la Facultad de Música y en el Conservatorio Nacional de Música hay todavía una lista de acosadores sexuales y otros que han abusado o han intentado violar a las mujeres, a los que muchas no los han denunciado por miedo”.

Aunado a esto, lamentó que haya una serie de hombres y de mujeres, incluso, que apoyan a los abusadores sexuales. Puntualizó que ser mujer no exime de las ideologías machistas. “Este tipo de mujeres se coluden con los acosadores y los violadores, con toda la ideología del patriarcado para mimetizarse con los grupos de poder. Me refiero a ellas porque aquí tenemos en las instituciones y en el gobierno mismo figuras de mujeres que no tienen un pensamiento de género, feminista”.

Las propuestas

Armijo propone que haya una reescritura de la historia, en particular, de las artes; que se normalicen los repertorios musicales con obras de compositoras, que sea habitual que las orquestas sean dirigidas por mujeres, que se reconozca el valor de los estudios de las mujeres. Espera que pronto exista una rectora en la UNAM y que las mujeres puedan acceder a altos cargos públicos con una visión de integración.

“Es importante exigirle a nuestras autoridades que definitivamente no es más importante invertir solamente en la Guardia Nacional para detener la violencia; es importante invertir en la educación, en el arte y la cultura como fuentes de transformación social, pero es importante que nos tomen en cuenta, no que nada más se haga un bailecito sino que haya un contenido ideológico en la programación cultural. Creo que tanto al gobierno federal como al de la Ciudad de México les falta una perspectiva de género para que los programas y el rumbo de la cultura en México tenga otros tintes, porque si no vamos a estar repitiendo el mismo discurso, pero ahora en otro color”, concluyó.

“Mirar la causa y no el efecto”

Por su parte, la artista plástica independiente Alejandra Zermeño, cuya más reciente serie escultórica es Las custodias del maíz, un trabajo feminista que materializa las historias de lucha de distintas mujeres de todo el país, opinó que lo que “el país está desquebrajado, está roto y corrompido, y éste es el reflejo de lo sucedido. Por ello, poner atención en el efecto y no en la causa es un error. Hay que mirar la causa, porque el efecto se cura con una restauración en el Ángel, pero la causa requiere de mayor profundidad: hay que cortar raíces y generar nueva leyes de protección”. Coincidió en que los programas sociales que consideren líneas de participación que incluyan elementos, como el arte y la ciencia, capaces de humanizar, y, principalmente, que tengan continuidad porque, considera, “esto tomará muchos años”.

