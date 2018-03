En el marco del sexto aniversario del SAE Institute México y bajo el ciclo de conferencias Industrias Creativas 4.0, se presentó la conferencia magistral Transformando la educación , a cargo de Jorge Yzusqui, miembro fundador del sistema Innova Schools, el cual ha sido considerado por el Banco Interamericano de Desarrollo como una de las 10 experiencias educativas más innovadoras en América Latina y por Insider como una de las tres experiencias más innovadoras en educación en el mundo.

Se trata de la red de colegios privados más grande de Perú. En ella se mezclan educación, innovación y tecnología como herramientas principales. Es una red de 41 escuelas que suman una matrícula de 33,000 alumnos y 2,000 docentes; sus costos son competitivos, pues se invierte 130 dólares mensuales por alumno, siendo que en México se gastan 2,600 dólares en promedio por alumno. Sus resultados en pocos años han sido tales que el Ministerio de Educación de aquel país avala este sistema y lo reconoce como método de enseñanza formal mediante convenio.

Como dato, en las pruebas nacionales los alumnos matriculados en este sistema han logrado el doble del promedio nacional en las materias de Matemáticas y Comunicación.

A pesar de que en aquel país se vive un auge económico, donde la clase media ha pasado de 5.8 millones a 10.5 millones en los últimos 13 años, esto no ha tenido impacto en el terreno de la educación, pues de acuerdo con la última prueba PISA (Programme for International Student Assessment), Perú se ubicó en el lugar 61 de 64. Con este planteamiento es que un grupo de especialistas en educación apoyados de diversas ramas han creado el sistema Innova Schools.

En entrevista, Yzusqui explicó a El Economista que en América Latina siempre se habla de educación gratuita, pero tanto la pública como la privada tienen que sacar adelante a la educación. Éste es un problema tan grande que no es solamente para que lo resuelva el gobierno en turno sino ambos. Recordemos que innovar en el sector público es muy difícil por sus regulaciones y trabas, entonces lo que toca a las instituciones privadas es experimentar con fundamentos para después compartirlo con el sector público .

Sobre las reformas educativas que se han emprendido en México, Yzusqui aseguró que siempre será importante invertir en mejor infraestructura y mejores pagos a los maestros con plazas justas; sin embargo, todos esos cambios no van a hacer que el alumno aprenda, lo que va a transformar la educación es lo que pase en el aula entre el profesor y los alumnos, en la forma de enseñar, y si seguimos enseñando como hace 50 años, nunca lo vamos a conseguir .

¿Cómo funciona Innova Schools?

Blended Learning es el eje central de este sistema; está sustentado en una mezcla de aprendizaje autónomo y con tecnología. Esto representa 30% del tiempo total del curso, seguido de un espacio socioconstructivista, que es 70% del tiempo total.

Éste se basa en dos plataformas creadas y adaptadas totalmente a las necesidades de aquel país. Primero, el método innova, que es una combinación de design thinking (proceso de innovación centrado en el usuario y sus necesidades) y creative differences (que es el marco de aptitudes para lograr un mindset innovador).

La segunda plataforma es el método Agile, que se usa para desarrollar productos digitales de manera rápida y enfocada a la satisfacción del usuario.

Además cuenta con un laboratorio de innovación, el cual analiza las tendencias en el mundo de la educación a nivel mundial y las aterriza a las necesidades del mercado peruano en este caso.

Aquí el tema digital cobra relevancia porque la tecnología hoy en día lo que permite es poder llegar mejor al alumno. Esto no es un juego, pues incluso nosotros queremos ser reconocidos en el 2021 como una de las mejores experiencias educativas en el mundo, creemos que a través de este modelo podremos competir con China, Singapur, Canadá, Finlandia, y eso es posible a bajo costo .

Sobre los profesores, Yzusqui aseguró que en este sistema no se está utilizando nada nuevo pero se está revalorando la carrera docente, con mensualidades de 130 dólares al mes no es que los profesores sean los mejor pagados de Perú...Yo trabajo con el profesor promedio que trabaja en una escuela pública con el mismo nivel, la diferencia está en el soporte que yo le doy al docente, en la capacitación, el sistema de acompañamiento, el monitoreo, los recursos para dar sus clases, creo que ésa es la gran diferencia, pues no es que nuestros maestros actuales no sirvan y no se puedan desarrollar estos nuevos sistemas con ellos, sino que el soporte es diferente .

Agregó que los grandes protagonistas seguirán siendo los maestros y los alumnos y en la interacción de ellos es donde las nuevas metodologías y tecnologías están abriendo puertas y facilitan el proceso para lograr mejores estudiantes y profesionales del futuro.

El especialista concluyó que la educación está cambiando y todo lo que sea aplicación de técnicas de innovación son buenas, pero no se pueden aplicar así porque sí, hay que ser estricto en eso para poder tener buenos resultados, pues lo que apliques en un alumno se verá reflejado en 10 años y en toda una generación en la que estará soportada toda una nación .

nelly.toche@eleconomista.mx