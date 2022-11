Hitodama: un juego de mesa mexicano para defender el bosque

De la mente de Adrián Luzarreta, reconocido diseñador y asesor de juegos de mesa en México, con títulos previamente fondeados al 100% como “Doxa: The Card Game”, llega ‘Hitodama’, una nueva aventura que mezcla fantasía y elementos de la naturaleza en una jugabilidad cooperativa de 2 a 4 jugadores.

“En Hitodama, encarnamos a un guardián del bosque para derrotar a un colosal rival de hielo, mientras cumplimos los objetivos requeridos en cada una de las 4 estaciones del año para lograr el equilibrio en el bosque para evitar catástrofes y convertirte en el guardián más valiente”, comenta Luzarreta.

Pero ¿de qué va Hitodama? Hace mucho tiempo, los guardianes nacieron en una hermosa noche en el bosque. Los hijos de las estrellas son llamados espíritus sagrados. Son los encargados de cuidar y mantener el equilibrio en la naturaleza. Toma el papel de uno de esos espíritus. Tú y tus compañeros deberán llevar a cabo las órdenes de las cuatro estaciones reforestando el bosque y trayendo abundancia a la naturaleza. Defiende el bosque de la oscuridad que amenaza con su rugido helado, enfréntate al gigante Hitodama y descubre el secreto detrás de esta criatura.

Fondeo para proyectos creativos

El fanatismo por los juegos de mesa continúa creciendo en México, cada vez se encuentran más proyectos en desarrollo pero muy pocos logran pasar las pruebas de testeo de la comunidad, por lo que es muy importante brindar apoyo a todos los diseñadores mexicanos, a través del crowfunding, para lograr que más juegos, más historias y más aventuras lleguen a las mesas de todas las familias y amigos.

Para el caso de Hitodama, la campaña de crowdfunding se encuentra ya en Kickstarter (una plataforma de fondeo de proyectos creativos) y, aunque logró su objetivo de recaudación en sólo 4 horas, aún es posible apoyar el proyecto para asegurar una copia del juego antes de su lanzamiento al mercado.

Adicionalmente se pueden conseguir otras recompensas desarrolladas por Lighthouse Games, como algunos de sus títulos anteriores en versión “Print & Play” (Imprime y juega), el libro de arte digital de Hitodama y hasta la banda sonora oficial del juego para tener la experiencia más inmersiva de todas.

Sí deseas probar ‘Hitodama’ previo al lanzamiento o bien conocerlo durante la etapa de fondeo, te invitamos a descubrir esta mágica aventura a través del simulador de juegos de mesa en línea Tabletopia.

Adrián Luzarreta: Diseñador de juegos mexicano que cuenta con 5 títulos los cuales 2 son juegos publicados (‘Doxa el juego de cartas’ y ‘Hitodama’) y 3 más en desarrollo. Su labor comenzó en 2016 diseñando y ayudando a nuevos miembros en la comunidad donde se desempeña principalmente como el editor de los juegos dentro del estudio de juegos.

Sobre Lighthouse Games: Estudio de juegos de mesa independiente mexicano, fundado en 2018, su fuerte es la manufactura y edición de juegos de mesa mexicanos en cuanto a componentes y cajas. Actualmente Lighthouse Games ha concluido el juego Hitodama y tiene 7 juegos en desarrollo: “ABAN!, Bite & Treaty”, “Don’t be puppy”, “Break the concrete”, “Your majesty, Mori no tane”, confirmados y fechados para próximos años en su versión retail y algunos en versión exclusiva en plataformas de crowdfunding.

Para jugar en línea: https://tabletopia.com/games/hitodama-2022