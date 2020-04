La Semana de la Moda Nacional tenía todo listo para realizarse como cada año. La feria daría inicio el 30 de marzo, con los primeros desfiles del evento top del sector fashion de México. Pero llegó la pandemia por la nueva enfermedad de coronavirus y con ella, interrupciones y aplazamientos de proyectos, industrias, conciertos, teatros, producciones, restaurantes. La feria estuvo a nada de cancelarse, pero los organizadores encontraron una solución: el mundo digital.

El Mercedes Benz Fashion Week México (MBFWM) se realizará por primera vez a través de videos en YouTube (YT) del 24 al 26 de abril. El evento se hace dos veces al año (Primavera/Verano, Otoño/Invierno), durante cinco días y se presenta en distintos puntos icónicos de la CDMX, como el Ángel de la Independencia. La semana ofrece una vasta propuesta de diseñadores de alta costura.

Beatriz Calles, directora del MBFWM, dijo que la opción de irse a YouTube fue la mejor y que esta idea salió del ingenio de Cory Crespo, director general y socio fundador de la Fashion Week. La idea fue solucionar, no cancelar, y llegar a todos los rincones posibles.

“Para empezar no van a ser desfiles, porque sería muy pesado ponerte tres días de desfile. Nosotros que somos fashionistas, que nos encanta, los íbamos a ver todos, pero ahora nos estamos dirigiendo a una audiencia en la que estamos todos en nuestras casas y por ejemplo: yo me voy a poner a ver fashion week y mi marido se va a venir a verlo conmigo y él no entiende nada de moda. Sería aburridísimo, todo se está haciendo de una manera muy creativa. Finalmente lo que queremos cambiar es la mala idea que se tiene de la moda. Nos juzgan por esos 10 minutos que hay de glamour en la pasarela”, dijo Calles.

La edición presencial de la semana de la moda ha contado con unos 12,000 asistentes durante todos los días de actividades; ahora, con la migración hacia la plataforma digital, se esperan millones de visualizaciones. “Originalmente íbamos a estar en la Casa del Lago, en el Bosque de Chapultepec, en el Monumento a la Revolución y de ahí brincamos a YouTube. Nuestra audiencia, ahora, es el mundo”, dijo Cory Crespo.

En su intención de rescatar el evento, Calles y Crespo hablaron con los diseñadores para contarles la idea y generar mayor comunidad digital. “La respuesta de los diseñadores de estar en lo digital es increíble, son creativos naturales y se están convirtiendo en creadores de contenido. Todas sus narrativas se están haciendo en una presentación estilo Content Hero (presentación en video), queremos promover México. La moda es turismo y lo haremos”.

Los artistas

Al llegarle la noticia a los artistas quien de inmediato reaccionó fue Benito Santos, un diseñador jalisciense que debutó en el 2008 y es reconocido por hacer vestidos ultrafemeninos y glamorosos. Santos alcanzó a grabar en video a sus modelos con la colección que veremos en este fashion week.

Daniela Villa, una diseñadora originaria de Tijuana, amante del mundo de las artes, será la modelo de sus propias propuestas en esta edición.

Alfredo Martínez, diseñador que se ha convertido en uno de los principales exponentes de la moda mexicana y es parte de los jóvenes creativos abanderados del movimiento del diseño contemporáneo en México, también se incorporó a la iniciativa digital con entusiasmo: “Una colección se elabora muchos meses antes de confeccionarla. Me gusta que mis colecciones estén muy bien armadas, con una idea clara de lo que quiero expresar. Sin duda lo que está pasando (Covid-19) se verá reflejado en la siguiente colección. Creo que todos hemos modificado la forma en cómo vemos las situaciones y hemos priorizado cosas que antes dábamos por sentadas, cosas como la salud o la libertad”.

La modelo top mexicana Alejandra Infante es una de las favoritas del sector de la moda. También es una creadora de contenido para el canal de YouTube de la Fashion Week de México. “Existe el sentimiento de nostalgia al no poder estar de manera física. Para los diseñadores es una ilusión muy grande ver su trabajo finalizado en el cuerpo de una modelo o de cualquier mujer. Sí es algo que nos afecta a la rutina que hemos hecho por años. MBFWM ha sido mi familia desde que modelo. Mi participación ahora es de manera virtual. Creo contenido, se los mando y de esa manera pongo mi granito de arena”. Infante debutó en el 2007 con 16 años y también ha modelado para el Fashion Week de Nueva York.

Reflexiones para el sector

En la cuestión monetaria sobre la inversión y las negociaciones que llegan con las marcas participantes, el director general y socio fundador comentó que no se sabe a ciencia cierta que va a suceder. “Hemos ido gastando por días, dependiendo de las necesidades vamos apagando incendios digitales”, dijo. De cualquier forma, las locaciones ya estaban pagadas y producidas.

Tanto la directora del MBFWM como el director general y socio fundador consideran que no se moverán ya del mundo digital. Presumen el lado humano del sector y la conciencia de tener una moda sustentable, de ser más cuidadosos en lo que se adquiere, de consumir local.

“Hagamos compras inteligentes. Tenemos que complementarnos y tenemos que estar más conscientes. Nuestro planeta se está quejando, no lo estábamos haciendo bien. Si esta pandemia no nos sirve de enseñanza, creo que como seres humanos no estamos avanzando. La edición de octubre no sé cómo sea, porque con el resultado de esta edición en línea tenemos que tomar muchas decisiones, pero no va a volver a ser igual como fue. Eso es un hecho”, dijo Calles.

