La Hora del Planeta unirá a millones de personas, empresarios y líderes de todo el mundo para subrayar la importancia de la salud de la Tierra e inspirar acciones por un futuro más brillante para la naturaleza y los humanos. Este sábado 27 de marzo a las 8:30 p.m con todo y las medidas de seguridad Covid-19, muchos países celebrarán el movimiento en línea.

Durante La Hora del Planeta, WWF México llevará a cabo un diálogo virtual vía Facebook, que abordará los retos de la naturaleza y la humanidad en voz de jóvenes de la Red Nacional de Divulgadores de Ciencia y Tecnología en México (Renacidyt México), los Scouts y WWF. También se planea el apagado de monumentos y edificios emblemáticos de Cozumel, Durango, León, Puebla, Zacatecas y de la Torre BBVA en la Ciudad de México.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, se sumó a La Hora del Planeta al invitar a las Representaciones de México en el exterior a participar y apagar la luz durante una hora, como símbolo de los compromisos internacionales en materia de protección al medio ambiente y la lucha contra el cambio climático y la necesidad de crear consciencia al respecto.

Estas actividades locales se unen a lugares icónicos incluyendo la Torre Eiffel, el Tokyo Skytree, el Puerto Victoria de Hong Kong, la Puerta de Brandemburgo en Berlin, la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, el Coliseo en Roma, Rova de Antananarivo en Madagascar, UAP Old Mutual Tower en Nairobi, la Casa de la Ópera en Sydney, Taipei 101 y Gardens by the Bay en Singapur.

Otro evento para participar es la marcha digital en www.horadelplaneta.org, donde es posible crear un avatar propio y enarbolar una de las causas vinculadas a la protección de la biodiversidad, la eliminación de plásticos de un solo uso y el cambio climático.

Participan también figuras del espectáculo como Rodrigo Murray, productor y actor de cine y teatro, quien prestó su voz para un video especial que se lanzará en México durante La Hora del Planeta, con el fin de crear conciencia sobre el vínculo entre la pérdida de la naturaleza y la salud humana. La actriz de Modern Family, Sofía Vergara y la estrella surcoreana Park Seo-Joon también compartirán mensajes en video, invitando a conservar la biodiversidad. Xime y Andrew Ponch, creadores de contenido, se sumaron de igual forma con una invitación a tener hábitos que respeten a especies y ecosistemas.

“La evidencia del deterioro de la naturaleza está creciendo, ya sea que se trate de una disminución de los polinizadores, menos peces en los océanos y ríos, la desaparición de los bosques o una mayor pérdida de especies. Y esto se debe a la manera en que vivimos y administramos nuestras economías. Proteger a la naturaleza es nuestra responsabilidad moral; perderla aumenta nuestra vulnerabilidad a las pandemias, acelera el cambio climático y amenaza nuestra seguridad alimentaria”, dijo Marco Lambertini, Director General de WWF Internacional.

Para más información se puede visitar el sitio: www.earthhour.org