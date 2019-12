El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó en Palacio Nacional la entrega de los Premios Nacionales en Artes, Literatura y Ciencia 2019.

En el salón Tesorería fueron distinguidos en sus respectivos campos el jurista Diego Valadés, la lingüista Concepción Company, el director de teatro Abraham Oceransky y la artista textil Carmen Vázquez. También se entregó el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español a la escritora argentina Luisa Valenzuela.

La investigadora Concepción Company tomó la palabra para pedir mayores apoyos a la educación básica en México e invertir por lo menos 3.5% del PIB.

“No es posible no evaluar a los alumnos, esos acuerdos que se han hecho con sindicatos (la evaluación) es el mejor modo de conocer a los alumnos y saber dónde están las fallas del grupo, la evaluación no es punitiva. No se puede seguir comprando plazas, no se pueden seguir dando plazas, porque los maestros son quienes moldean los futuros ciudadanos. Yo no me atrevería a enviar un hijo mío a la educación pública en este momento, la privada no está mucho mejor, pero por lo menos evalúa, controla, se involucra de otra manera. Veo mal, y con un gran desaliento la educación en este momento”, comentó Company en entrevista.

“La propuesta que yo hice fue incrementar el PIB a primaria para que sea un impulso, 3.5%; la ciencia, la tecnología, la cultura no llegan a 1% del PIB en este momento, el modelo de Finlandia llega a 8%, Estados Unidos a 6%, Alemania a 6 por ciento”; los modelos de estos países, dijo la investigadora, se centran en invertir en la educación básica y que el Estado controle los derechos y obligaciones de los maestros.

Los reconocimientos fueron entregados a Carmen Vázquez Hernández, en la categoría de Artes y Tradiciones Populares, por fortalecer económica y socialmente a las mujeres de su comunidad en Chiapas a través de la elaboración de textiles; a Abraham Oceransky, por su contribución a la creación, construcción y adaptación de varios recintos teatrales que han enriquecido el acervo cultural del país.

Diego Valadés Ríos recibió el galardón cultural en Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, por su destacada trayectoria como catedrático, mientras que la investigadora emérita de la UNAM Concepción Company Company fue reconocida en Lingüística y Literatura por su investigación en gramática y sintaxis histórica.

También fueron premiados el físico José Wagner Furtado Valle con el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología, por sus aportaciones al estudio de los neutrinos, lo que podría abonar a la investigación sobre el origen del universo.

María Esperanza Martínez Romero en el campo de las ciencias físico-matemáticas y naturales, y en la categoría de Tecnología, Innovación y Diseño el premio fue otorgado a Yunny Meas Vong, así como al biólogo Hugo Alberto Barrera Saldaña.

En la misma ceremonia, Luisa Valenzuela recibió el Premio Internacional Carlos Fuentes y expresó su gratitud al presidente de México.

El premio literario, que entregan la UNAM y la Secretaría de Cultura, la hizo acreedora a una obra escultórica diseñada por Vicente Rojo y a un reconocimiento económico de 125,000 dólares, además de la publicación de su obra.

