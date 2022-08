Lo que nos queda es seguir levantando la voz por la educación, acercarnos a instituciones y personas que realmente saben de educación, recurrir a ellos y exigir que se tomen en cuenta a los verdaderos expertos en el tema”.

Dra. Josefina Zoraida Vázquez, profesora emérita de El Colegio de México.

Entrevista a la Dra. Josefina Zoraida Vázquez, Medalla José Vasconcelos

El pasado lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Leticia Ramírez, actual directora de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, reemplazará en la Secretaría de Educación Pública a Delfina Gómez. El perfil de quien será la máxima autoridad en materia educativa parece no convencer a muchos ciudadanos, pues se basa más en la lealtad que en la preparación académica.

Con relación al tema, El Economista conversó con la profesora Josefina Zoraida Vázquez, doctora Honoris Causa por la UNAM, quien recientemente recibió la Medalla José Vasconcelos que otorga el Seminario de Cultura Mexicana, principalmente por sus aportaciones a la creación de los libros de texto gratuitos y su extensa trayectoria como docente e investigadora.

La doctora en Historia, emérita de El Colegio de México, asegura que en la educación no se trata de “hacer las cosas al vapor, como las están haciendo, cambiando a la gente, y sin experiencia no nos va a dar los resultados que la educación en México necesita desde hace muchos años”.

Decirse maestro –asegura– no es poca cosa, pues ejercer todos los días requiere de mucho trabajo y actualización. Una persona que además trabajó hace muchos años al frente de un grupo está atrasada en el conocimiento, además de que se necesita más que eso para poder ser la cabeza del máximo órgano gubernamental que se encarga de la educación en México.

“Para ser secretario de Educación Pública se requiere de experiencia para discutir los grandes atrasos, tener un panorama amplio de las necesidades, desde la educación básica, hasta la educación superior. No me cabe en la cabeza que un rubro tan importante como la educación la estemos abandonando de una forma miserable”.

Señaló que actualmente hay muchos problemas en el sector, empezando por la formación de docentes, que “están recibiendo clases con base en modelos de los años 40, hay que acompañarlos, además, dirigirlos; por otro lado, libros de texto creados en un año, eso no existe, que me lo digan a mí, que dejé en pausa mi carrera seis años para dedicarme a eso”, dijo que no se trata de cambiar cosas por cambiarlas, sino ver las necesidades de cada lugar.

Perfiles inadecuados

Este martes, 16 de agosto en una ceremonia realizada en la Escuela Secundaria Anexa a la Normal de Maestros, Delfina Gómez, secretaria saliente de la SEP, señaló que habrá un nuevo esquema educativo que se centra en tres objetivos: Inclusión, pluralidad y colaboración; al respecto, Zoraida Vázquez opina que estos elementos son vagos, “como todo lo que se está diciendo”. Afirma que en educación se debe ser mucho menos ambicioso y más preciso y basado en la experiencia.

“Yo no veo que un plan pueda salir al vapor, haber tenido ya tres secretarios de Educación en lo que va del sexenio nos habla de inconsistencias, de improvisación. Históricamente esto no funciona, en los años 30 fue un desastre porque se tuvieron tantos ministros de Educación que se descuidaron todos los aspectos, ahora una maestra de primaria que más bien ha ejercido como política, ¿cómo puede enfrentar retos tan mayúsculos?, no puede ser”.

Asegura que quien conoce la Secretaría de Educación sabe que es un mundo aparte, que no es fácil conocerlo en todas sus aristas, por eso eran tan preciados los perfiles que tenían carrera, sabían negociar y conocían la organización.

“Hoy me parece que ninguno de los perfiles, ni el entrante ni el saliente, son adecuados, es un desastre que la educación y la salud estén olvidados. Es un sexenio en el que todo parece fácil, pero gobernar no es sencillo y lo dicen siglos de historia”, apunta.

Agrega que en México hay un tema de fondo, “cada sexenio se trata de cambiar todo y eso no es posible, la educación necesita continuidad y resolver los problemas actuales”. Afirma que si tenemos buenos pedagogos, por qué no se recurre a ellos. “Grandes personalidades como Justo Sierra, Jaime Torres Bodet, José Vasconcelos dejaron un legado importante”.

La también ganadora del Premio Andrés Bello 1993 y Premio Nacional de Ciencias y Artes 1999, concluye que esto también se trata de trabajo y no demagogias, compartió que cuando ella tuvo oportunidad de ser invitada al diálogo educativo, se formó un grupo de instituciones y colegios, que no eran pagados, “era café y galletas lo que se necesitaba”, hasta que nos dijeron que se había acabado el presupuesto y no nos volveríamos a reunir “. ¿Cuál presupuesto?, si las galletas las comprábamos nosotros y el café lo traía una profesora que venía de Jalapa, siempre ha habido trabas para la educación”.

La doctora Zoraida Vázquez asegura que lo que nos queda es seguir levantando la voz por la educación, acercarnos a instituciones y personas que realmente saben de educación.

El reto en la SEP

Por su parte, Leticia Ramírez Amaya tendrá el reto de estar al frente de uno de los sistemas educativos más grandes de América, de acuerdo con datos del Inegi, se trata de cerca de 2 millones de maestros, más de 30 millones de estudiantes y 255 mil escuelas.

El reto mayor será superar el rezago educativo que trajo la pandemia de Covid-19 en México y que suspendió clases presenciales por cerca de un año y medio, uno de los periodos más largos de la historia.

El Tercer Informe de Labores de la SEP, publicado en septiembre de 2021, mostró el desplome que ha tenido la matrícula escolar en el último par de años. El número de estudiantes inscritos durante el ciclo 2019-2020 era de 13’ 862,300. Para el periodo siguiente, la secretaría reportó una disminución a 13’677,500, esto significan 184,800 alumnos menos. La estimación presentada para el ciclo 2021-2022 fue de 13’488,300 estudiantes inscritos a nivel de educación primaria. Es decir, 189,200 menos que el año anterior.

También encabezará los trabajos de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar y el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes: Plan y Programa de Estudio de la Educación Básica 2022.

A esto se agrega el nuevo Plan de Estudios de Educación Básica anunciado por Delfina Gómez, que será aplicado en el ciclo escolar 2022-2023, que inicia el 29 de agosto.

