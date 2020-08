En México cada 28 de agosto se celebra el día del abuelo, una oportunidad para recordar la importancia de las personas mayores y reivindicar su papel en la sociedad, aunque hay muchas maneras de festejarlos, una de las más importantes debería ser la atención de su salud. En este sentido hay una enfermedad asociada con el envejecimiento, y particulamente con la población masculina que es la que menos atiende su salud, que es el crecimiento prostático benigno (CPB).

Actualmente, ese padecimiento se posiciona como la cuarta enfermedad más prevalente en hombres mayores de 50 años, misma que afecta su calidad de vida, pues los síntomas severos pueden tener un impacto similar al de cualquier enfermedad crónica. Cabe mencionar que en nuestro país, alrededor de 61% de la población masculina arriba de ese rango de edad reporta sintomatología prostática, la cual podría ser causada por esta condición.

La doctora Norma López-Turrent, gerente médico de urología y alta especialidad en GSK México, explica que a partir de los 40 años la próstata empieza a crecer paulatinamente, esto depende mucho del estilo de vida, comorbilidades y las causas genéticas, pero llega un momento en que obstruye la salida de la orina de la vejiga y es cuando empieza a ocasionar síntomas en el paciente.

Los síntomas

Estos síntomas van desde la disminución del calibre del chorro, aumentar la duración de la micción, cuando se tiene que pujar o hacer esfuerzo para tener una micción o alta frecuencia en la necesidad de ir al baño, “es normal que pasen mas de tres horas entre micciones, pero cuando esto es menos tiempo, el síntoma es muy molesto para el paciente”.

También se presenta la nicturia (orinar más de una vez en la noche), lo que provoca problemas todavía más allá, pues se han documentado casos en que por no despertar a la familia, esa persona acaba cayéndose y presentado fracturas, además de que el rendimiento al día siguiente no es bueno porque no hubo un sueño continuo.

“Estos síntomas del tracto urinario inferior que se empiezan a presentar son la punta del iceberg”, asegura la especialista, pues se tiene que ver qué está causando estos síntomas, pero la mayor parte de las veces en los hombres de 50 años en adelante se trata de un tema en donde la próstata está crecida.

El problema es que, en lugar de acudir a un médico, los hombres prefieren hacer adecuaciones a su vida, por ejemplo, conocen todos los baños de la carretera, van al cine y se sientan cerca de la salida, o se aíslan para no salir a lugares públicos, también pueden no estar vaciando bien la vejiga y esto es un caldo de cultivo para infecciones bacterianas.

“Revisar la calidad de su micción o síntomas de esta naturaleza, no son frecuentes en las consultas médicas, se ve como algo normal y a pesar de acudir por otros temas como obesidad o diabetes, no lo comenta con el médico”, reveló López-Turrent.

Frente a este problema, la especialista invita a que de una manera más proactiva los hombres se hagan chequeos médicos, “quizá es un factor cultural pues el hombre que ahora tiene 50, 60 años fue educado para ser estoico, el pilar de la familia y el sostén, esto hace que la mayoría de los hombres acudan al médico cuando la enfermedad lo venció”.

Agregó que tenemos que generar esa cultura, “ahora es por los hombres, con la mujer se han logrado muchos avances en las campañas de atención oportuna por ejemplo para cancer de mama o cérvix, pero en el hombre no hemos logrado llegar a un numero importante de detección oportuna”.

Lo más importante, dijo es comentar con su médico general o de primer contacto sobre alguna molestia, incluso sin tener síntomas, pedir una revisión de próstata. “Los hombres no deben vivir así el resto de su vida, aunque el crecimiento prostático es progresivo y asociado a comorbilidades, hay varias opciones de tratamiento, desde el médico hasta el quirúrgico”.

