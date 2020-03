Este lunes, desde su residencia en Alemania, la primera bailarina del Staatsballett Berlin y codirectora de la Compañía Nacional de Danza (CND), Elisa Carrillo Cabrera, envió un mensaje a la población mexicana para instarla a permanecer en casa el mayor tiempo posible y “a tomar con seriedad” las indicaciones de las autoridades de salud para prevenir la expansión del contagio del virus SARS-CoV-2 que deriva en la enfermedad de coronavirus (Covid-19).

“En estos momentos estamos pasando por una situación muy difícil, y es por eso que quiero pedirles que nos apoyemos, que nos quedemos en nuestra casa. Yo me encuentro en Berlín y estando cerca de tanta gente que está pasando por momentos complicados y están perdiendo a seres de su familia, me rompe el corazón. Sé que en mi querido México las cosas apenas empiezan a cambiar (el incremento de incidencias de contagio) y hay mucha gente que todavía no lo toma con seriedad. Les pido, por favor, que piensen en sus seres queridos, en todas las personas que son más débiles y que pueden infectarse”, dijo Carrillo Cabrera.

En caso de estrictamente necesario salir de casa, dijo, hay que hacerlo respetando las medidas de sana distancia instruidas de manera reiterada por las autoridades sanitarias.

#QuédateEnCasa �� Escucha el mensaje de @ElisaCarrilloC, codirectora de la Compañía Nacional de Danza (@CNDanzaMX) �� pic.twitter.com/i4vAz0YlGV — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) March 30, 2020

“Quedarnos en casa es algo importante para poder controlar el virus y para poder volver a vivir tranquilos. Es algo que los mexicanos podemos lograr ya que lo hemos hecho en otras situaciones donde hemos podido apoyarnos en sismos y otras situaciones que hemos vivido en nuestro país. Por favor, tomen todas las indicaciones que les dan las autoridades sanitarias. Es momento de recapacitar. Es una situación que todo el mundo estamos viviendo y que, espero muy pronto podamos vencer”.

En otro video difundido a través de sus redes sociales, la galardonada con el premio Benois de la Danse 2019 compartió que la medida de repliegue ha dificultado para los bailarines el mantenerse en forma debido a las limitaciones de los espacios en casa, puesto que es indispensable para la disciplina disponer de la extensión y las herramientas de sus lugares de trabajo.

“Pero estamos tratando de convertir nuestros hogares en un lugar donde podamos entrenar y mantenernos lo más posible en forma. Todo esto me está ayudando a reflexionar mucho, a valorar la vida, el poder salir a la calle, tomar el sol, ver a nuestros amigos y seres queridos”.

En estos momentos tan difíciles, reflexionemos y valoremos el mundo que nos rodea. ¡Cuidémonos mucho y mantengámonos positivos! ¡Muchos besos con cariño desde Berlín! ������#ElisaCarrillo #FelizSabado ❤️ pic.twitter.com/rOoBNLX9m2 — Elisa Carrillo Cabrera (@ElisaCarrilloC) March 28, 2020

Así como Elisa Carrillo, otros miembros de la comunidad artística y cultural, independientes o integrados a las compañías de teatro y danza de la Secretaría de Cultura federal, han hecho públicos mensajes con lo que invitan a la población a tomar las medidas ya mencionadas.

Entre los creadores que han usado sus cuentas en redes sociales para difundir el mensaje están el flautista de pico y director de orquesta Horacio Franco, el actor Damián Alcázar, la cantante Regina Orozco, la actriz Blanca Guerra, la dramaturga Concepción León Mora y la también bailarina de la CND Agustina Galizzi.

