A partir de este sábado 31 de agosto, el público residente de la Ciudad de México o aquel interesado en visitarla, y amantes de las artes visuales tendrán a su disposición una herramienta gratuita para los sistemas Android e iOS que informará al usuario, de manera inmediata, con actualizaciones constantes y geolocalización, sobre la vasta actividad creativa en la ciudad, con una base de datos que al día de hoy asciende a más de 70 galerías, espacios independientes, museos, residencias artísticas y espacios de producción en la capital mexicana.

El anuncio ocurrió este miércoles en voz de la fundadora y directora de Onda Mx, Joséphine Dorr, quien estuvo acompañada por la editora del proyecto, Sandra Sánchez; la galerista Karen Huber, y el programador de la aplicación, Carlos Solares.

“El proyecto empezó a inicios del 2018, surgió como una respuesta a la extensa y vibrante escena artística de la ciudad, además de una voluntad muy fuerte por parte de la comunidad para detonarla (...) A través de nuestro sitio web, que es bilingüe, de nuestro boletín que enviamos dos veces al mes y de nuestras redes sociales, hemos visibilizado esta actividad creativa, hemos difundido todas las exposiciones y actividades artísticas y culturales. Ahora se va a lograr de manera aún más eficiente gracias a la app que estamos por lanzar”, explicó la fundadora.

Con una comunidad en ascenso, que en los últimos meses ha alcanzado las más de 10,000 visitas mensuales, Onda Mx decidió dar un paso a esta siguiente fase del proyecto. Para hacerlo posible, en noviembre y diciembre del año pasado se inició una campaña de fondeo a través de Kickstarter; más de 30 artistas donaron obras y se sumaron casi 200 patrocinadores. El resultado de esa suma de voluntades, indicó, fue la materialización de esta aplicación.

Difundir la memoria sensible

Asimismo, se anunció que a la par del lanzamiento de la app, este radar de creación en la capital mexicana dará un paso más en su programa de servicios para los consumidores del arte: una sección de contenidos editoriales con reseñas, ensayos y entrevistas con las plumas de periodistas, críticos y artistas, quienes aportarán desde su óptica.

“Creemos que hace falta cubrir un sector importante que muchas veces no consideramos quienes hacemos periodismo: la memoria sensible del espectador y no tanto los números, la información o lo que el curador o el artista quisieron decir, sino la postura del consumidor, lo que siente y reflexiona a partir de las exposiciones que visita, de las piezas a las que se confronta. Éste es el perfil que intentamos cubrir editorialmente desde Onda Mx”, explicó la editora Sandra Sánchez.

Además de las reseñas que son más habituales en los medios especializados en artes visuales, destacó el impulso que darán a la publicación de ensayos, en los que los colaboradores podrán desarrollar problemáticas a partir de la actividad artística. El otro apartado es el de entrevistas con artistas, curadores, galeristas y demás involucrados en el gremio del arte, que se publicarán periódicamente.

“Estas narraciones son importantes porque están recogiendo el pathos, la sensación de una época. A Onda Mx le interesa generar estos contenidos con el fin de generar una memoria, un archivo, a donde la gente pueda no sólo acudir y saber qué hubo en la agenda, sino que pueda saber qué está pasando con la gente que visita las exposiciones y qué sucede con la gente que escribe sobre arte, cuáles son sus posicionamientos”, añadió Sánchez. Todos los textos estarán disponibles en español e inglés.

Por último, la fundadora de la plataforma manifestó que se trata de sumar a la democratización del arte que sucede en todas las latitudes de la Ciudad de México.

“Ahora estamos más enfocados en galerías y espacios independientes porque las relaciones son más directas con ellos, pero la idea es incluir a los museos de la ciudad; es el siguiente paso, porque Onda Mx no estará completa antes de eso”, concluyó.

Aunque el lanzamiento oficial será este 31 de agosto, la aplicación ya puede descargarse en las tiendas App Store y Google Play.

