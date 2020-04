El método de muestreo Centinela en que se basa la estrategia Covid-19 de la Secretaría de Salud tiene fallas metodológicas que impiden tener claridad sobre en qué momento de la epidemia estamos ni en qué zonas se ubican los focos rojos para atacarla acertadamente.

Así lo expresó el exsecretario de Salud, Julio Frenk, al señalar que en principio el multiplicador para exponenciar el verdadero número de contagios de coronavirus no es de ocho, sino que debería ser de 30 ó 50 veces más de los casos confirmados que se reportan.

"Ante las políticas erráticas la incertidumbre es enorme y ello detiene la eficacia porque no sabemos dónde están los focos rojos, y aparte dada la reticencia de hacer más pruebas, no sabemos el número de casos y no tenemos buen indicio de la tasa de letalidad", apuntó. En torno a diagnóstico, precisó, estamos no sólo en último lugar de la OCDE, si no en el último renglón de América Latina en número de pruebas como porcentaje de la población.

Advirtió que el no haber hecho caso de los aprendizajes reportados por otros países más adelantados en la pandemia del Covid-19, también nos ha generado desventajas y debido a ello habrá más muertes y sufrimiento que pudo haberse evitado si hubiera habido una actuación más acertada, más oportuna y más transparente.

"Hay estados donde aparentemente hay más casos pero no se sabe si es eso o aplican más pruebas, y toda esa falta de información transparente está limitando mucho la respuesta", dijo Frenk.

El doctor Frenk, hoy presidente de la Universidad de Miami, habló en la conferencia de prensa en línea donde varias instituciones anunciaron el lanzamiento de un observatorio sobre las políticas públicas de cada país en América Latina para el manejo de la epidemia, una iniciativa coordinada por la doctora Felicia Knaul, consejera de Funsalud y presidenta de la Fundación Tomátelo a Pecho.

El doctor Frenk, , se refirió también a la elevada proporción de contagios entre personal de salud en el país debido al retraso en el reparto de equipos de protección. Y en ese caso dijo que no aprendimos la lección de Italia donde justamente por lo mismo tuvo muchos médicos y enfermeras contagiados, pero México sabiéndolo ya desde hace meses, lo pudo haber evitado.

En el mismo sentido habló Salomón Chertorivsky, también exsecretario de Salud, quien mencionó que el supuesto mapeo por municipios no es real, porque el método centinela –"que ni siquiera es muestreo aleatorio"- no te da capacidad para tener representación municipal. La pregunta, dijo, es de dónde saca la autoridad sanitaria su interpretación que les permite hacer inferencias y saber en qué etapa está cada municipio.

Sobre el insuficiente número de pruebas, es inentendible, dijo, porque hace varios meses podía haber dudas del camino a seguir, pero a partir de evidencias de otros países donde funcionaron, era claro que teníamos que cambiar de rumbo.

Sobre el observatorio latinoamericano de Covid-19 que se podrá consultar en línea se informó que tiene el respaldo de un consorcio de académicos e investigadores de instituciones como la Facultad de Medicina de la UNAM, el CICS de la Universidad Anáhuac, el CIDE, la Universidad de Miami, la Tufts University, la Sociedad Mexicana de Salud Pública, la organización México Social y la Fundación Tómatelo a Pecho.

