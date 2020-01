"Ahorita estoy leyendo a Alistair Darling, exministro de Hacienda del Reino Unido. Siempre me resulta interesante leer las experiencias de quienes tuvieron responsabilidades similares (a las mías). (El libro) se llama Black From the Brink. También (estoy leyendo) este chiquito de (Roberto) Bolaño (Amuleto), que espero terminar hoy", compartió Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda de México, en su cuenta de Twitter este lunes.

Arturo Herrera es un lector al que le gusta compartir los libros que está leyendo a sus seguidores en Twitter, algo que le reporta muy buenas interacciones: este tuit sobre los libros de Alistair y Bolaño acumuló más de 140 likes en esa red social en menos de tres horas.

Antes de revelar estas lecturas, el secretario compartió una foto de los libros que se encuentran en su mesa de noche y que están en la lista de lecturas por hacer: "Hace unos días me preguntaron qué libros tengo en mi buró. Me pareció curioso, porque es una especie de lista de lo que quiero leer", publicó.

Andrea Camilleri, Benjamin Black y Martí Perarnau son algunos de los autores que se encuentran entre los 14 libros que el funcionario tiene en el buró, al lado de su cama.

Hace unos días me preguntaron qué libros tengo en mi buró. Me pareció curioso porque es una especie de lista de lo que quiero leer. Hay de todo, novelas, novelas negras, libros de economía y varias biografías: una del jefe de economía de India, una de un chef y la de Guardiola. pic.twitter.com/7CKBUZjYUI — Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) January 27, 2020

"Hay de todo, novelas, novelas negras, libros de economía y varias biografías: una del jefe de economía de India, una de un chef y la de Guardiola", compartió junto con unas fotografías.

Aquí va la lista de libros de Arturo Herrera y una brevísima descripción:

Pep Guardiola. La Metamorfosis (2017)

Autor: Martí Perarnau

El periodista Martí Perarnau es el autor de este texto sobre el exastro del futbol español y actual entrenador del club Manchester City de la Liga Premier.

Money: 5,000 Years of Debt and Power (2018)

Autor: Michel Aglietta

El economista francés Michel Aglietta explora el desarrollo del dinero a lo largo de 5,000 años de historia y sus vínculos con el poder soberano. El libro utiliza la antropología, historia y economía política para analizar cómo las estructuras políticas y los sistemas monetarios se han transformado gracias al dinero.

Good Economics for Hard Times (2019)

Autores: Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo

Los reconocidos economistas del MIT, ganadores del Premio Nobel de Economía en 2019, Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo, hacen un apasionado argumento sobre cómo la humanidad deberá de solucionar algunos de las problemáticas más apremiantes —como la migración y desigualdad, globalización y disrupción tecnológica, bajo crecimiento y un acelerado cambio climático— en el futuro.

An Economist in the Real World: The Art of Policymaking in India (2015)

Autor: Kaushik Basu

El profesor de Economía en la Universidad de Cornell y ex economista jefe del Banco Mundial, Kaushik Basu, nos muestran los mecanismos y las entrañas de cómo se formulan las políticas económicas a partir de sus experiencias cómo Asesor Económico en el gobierno de India.

Robustness (2016)

Autores: Lars Hansen y Thomas Sargent

Los autores profundiza sobre la teoría de control robusto y utilizan esta área de estudio sobre la economía. Un libro hecho para aquellos que buscan mejorar los procesos de toma de decisiones en el ámbito económico.

Economic Dynamics: Theory and computation (2009)

Autor: John Stachurski

Una introducción a la teoría de las dinámicas económicas, con un énfasis sobre las técnicas matemáticas y computacionales para el modelado de sistemas dinámicos. El texto de Stachurski cobre a detalle los sistemas no lineales dinámicos, las cadenas de Markov de estado finito, la programación dinámica estocástica, estabilidad estocástica y cálculo de equilibrios.

The devil in the Kitchen (2006)

Autor: Marco Pierre White

El primero - y más joven- chef británico en ganar tres estrellas Michelin, comparte la historia de su vida entre comida, antigüedades, las venganzas y la pasión de la excelencia culinaria que ha impulsado a los mejores restaurantes de Londres durante décadas.

La hija de la española (2019)

Autor: Karina Sainz Borgo

Es el retrato de una mujer que escapa a todos los estereotipos enfrentada a una situación extrema. Con su primera novela, la periodista Karina Sainz Borgo, se ha convertido en la gran noticia literaria, luego de que su libro formara parte de la lista de la revista Time de los 100 libros de 2019 que hay que leer.

Mathematical people, profiles and interviews (1985)

Autor: Donald Albers y Gerald L. Alexanderson

Entrevistas con matemáticos que han dado forma al campo de las matemáticas en el siglo XX. Elaborado por dos matemáticos respetados en la comunidad por su habilidad para comunicar temas matemáticos a un público más amplio, el libro también es rico en fotografías e incluye una introducción del académico estadounidense Philip J. Davis, autor de numerosos textos de divulgación.

The life and games of Mikhail Tal (1976)

Autor: Mikhail Tal

El autor, también conocido como "el mago de Riga", relata su vida y cómo se convirtió en el octavo campeón mundial de ajedrez.

El ajedrecista destacó desde muy joven por su gran capacidad para crear ataques tácticos y combinaciones sorprendentes y, a menudo, muy arriesgadas.

Un filo de luz (2012)

Autor: Andrea Camilleri

Una nueva entrega de la serie Montalbano. En esta ocasión el detective se enfrenta a dos casos prácticamente paralelos: por un lado la denuncia de un atraco del que se presume premeditado y por otro, la aparición de tres tunecinos que amenazan con una guerrilla. Entretanto, conocerá a Marian.

The Bangkok asset (2015)

Autor: John Burdett

El detective de la Policía Real de Tailandia, Sonchai Jitpleecheep, está llamado a investigar la escena del crimen en Bangkok, que rápidamente se revela como cualquier cosa menos típica. La búsqueda de respuestas lo lleva a las profundidades de la jungla camboyana, donde se enfrenta a una conspiración que puede implicar a la CIA y al ejército chino; y descubre exactamente hasta dónde llegará un gobierno para proteger sus peores secretos.

Thinking about leadership (2010)

Autor: Nannerl O. Keohane

Nannerl Keohane se basa en su experiencia como la primera mujer presidente de la Universidad de Duke y expresidente de Wellesley College, así como en su experiencia como líder teórica política, para profundizar en la comprensión de lo que hacen los líderes, cómo y por qué lo hacen; además de las trampas y desafíos que enfrentan.

Wolf on a string (2017)

Autor: Benjamin Black

El autor invita al lector a la Praga del siglo XVI y a una historia de asesinatos, magia y el oscuro arte de ejercer un poder extraordinario.

Back from the Brink: 1000 Days at Number 11

Autor: Alistar Darling

Cuenta la apasionante historia de los 1,000 días de Alistair Darling en el número 11 de Downing Street. Como ministro de Hacienda de Reino Unido, tuvo que evitar el colapso de RBS horas antes de que los cajeros automáticos dejaran de funcionar; a la hora once, evitó que Barclays adquiriera a Lehman Brothers para proteger a los contribuyentes del Reino Unido; utilizó la legislación antiterrorista para evitar que los bancos islandeses retiraran fondos de Gran Bretaña.

Con información de Antonio Becerril.