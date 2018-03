El amor de Alonso Íñiguez por los clásicos y su deseo de buscar una comedia que llevara un tono ácido, de comicidad severa y agresiva, donde se termina siendo cruel con el otro, lo llevó a reencontrarse con Noche de reyes de William Shakespeare.

Tenía ganas de explorar una comedia de otro tiempo, vigente sin tener las características que tienen las comedias actuales. Me eché un clavado y me puse a releer Noche de reyes y me pareció una obra muy interesante por dos cosas, la primera: es una comedia más pura pero también tiene otra línea de comicidad muy cruel. Me di cuenta de que desde entonces conviven esos dos tipos de comicidad.

La segunda, porque no es una comedia tan franca como las que tiene Shakespeare, no es la comedia de las equivocaciones; es una comedia más densa y más agridulce. La resolución no termina en un tono positivo y tiene personajes que no terminan satisfechos ni contentos, sino castigados , comenta Alonso.

Noche de reyes es una de las comedias más populares de Shakespeare. Se cree que la obra fue escrita a manera de espectáculo especial para la época decembrina.

La comedia gira en torno a una mujer llamada Viola, que naufraga en las costas de Iliria. Viola cree que su hermano gemelo Sebastián no sobrevivió, pero nada más alejado de la verdad. Mientras tanto, para salir adelante, Viola debe disfrazarse de hombre, lo que le permite entrar a trabajar al palacio del conde Orsino, quien está enamorado de lady Olivia, pero ella no le corresponde. Orsino manda a Viola (ahora Cesáreo) con Olivia para comunicarle sus sentimientos por ella, pero ésta termina enamorándose de Cesáreo. Para colmo, Viola se enamora de Orsino.

Es una comedia de enredos transgénero ríe Alonso , Shakespeare ya estaba muy adelantado a su época. La cuestión del género es importante porque habla sobre que el amor es amor, y no importa de quién se enamore uno. Olivia no se enamora de Viola o Cesáreo , sino por quien es en esencia, por las palabras que dice. Es un discurso vigente y muy actual .

La puesta en escena dirigida por Alonso contiene música en vivo con actores cantando y bailando: Es una obra que por sí misma es una obra musical. De hecho, una frase de la obra dice: ‘Si la música es el alimento del amor, dámela en exceso’. Dentro de la misma obra se proponen seis u ocho.

Era un gran atractivo poder tener una obra musical en el sentido correcto de la palabra, o sea que tuviera música, y poder entonar esa música en un género que fuera atractivo y pensé que el cabaret era el género adecuado , nos dice Alonso, quien luego de tomar esta decisión comenzó a buscar, junto con el compositor Pablo Chemor, a los actores indicados para el proyecto, es decir, actores que cantaran, bailaran y quizá que tocaran algún instrumento.

La obra presenta un trío de músicos que son la base melódica, pero no son un grupo que acompaña las escenas, sino que está dentro de ellas, de hecho, los tres son personajes dentro de la obra.

Noche de reyes tiene en escena a Sofía Sisniega, Majo Pérez, Salvador Petrola, Antonio Alcántara, Jacobo Lieberman, Pablo Chemor, Carlos Aragón, José Ponce y Adriana Montes de Oca.

La puesta se presenta en el Foro Shakespeare (Zamora 7, colonia Condesa) los viernes a las 8:30 de la noche, sábados a las 6 y 8:30 de la noche y domingos a las 6 de la tarde.

@faustoponce