Disney tiene un año record en México con ingresos por 3,316 millones de pesos en el 2017 y repite como la distribuidora de películas número uno en el país con el 20.2 por ciento del mercado.

Con estos números, Disney superó su propio record del 2016 cuando ingresó 3,205 millones de pesos, según datos del informe final de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine)

Películas como Coco le dieron la fuerza a la distribuidora con sus 1,098 millones de pesos en taquilla y 23.3 millones de boletos vendidos o La Bella y la Bestia con 567.7 millones de pesos y 11.3 millones de boletos comercializados el año pasado.

Con estos números, Disney superó ampliamente a su competencia como es Warner que reportó 2,749 millones de pesos, Universal con 2,450 MDP, Fox y sus 1,889MDP, Sony 1,480 y en el sexto lugar Videocine, que sigue su apuesta por el cine mexicano (y otros productos) con lo que logró 1,335 millones de pesos superando sus números del 2016 cuando alcanzó ingresos por 926 millones de pesos.

Los records de taquilla por distribuidora son los siguientes: en el 2013 fue Disney con 2,034 millones de pesos; en el 2014 se colocó Fox con 2,801 millones; para el 2015 es Universal con 3,064 millones; al año siguiente es Disney con 3,205 millones y repite en el 2017 con 3,316 millones de pesos.

18.5% cae asistencia al cine mexicano

El cine mexicano cayó 18.5% en el 2017 respecto al 2016 en la venta de boletos, informó la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica.

El año pasado, las películas mexicanas vendieron 22.4 millones de boletos; 5.1 millones menos que en el 2016 cuando alcanzó 27.5 millones.

Mientras que en ingresos, la producción nacional también cayó el 15.3% con 1,016 millones de pesos; 184 millones menos que en el 2016 cuando alcanzó

1,200.

Los números del año pasado son menores al 2013 y el 2014 cuando se alcanzaron a vender 28.7 y 23.4 millones de boletos respectivamente.

En cuanto a la proporción de taquilla, el declive del cine mexicano en el mercado es casi de 3 puntos porcentuales; de tener en el 2016 el 8.9 por ciento, paso en el 2017 al 6.1 por ciento.

Una caída importante en el mercado si tomamos en cuenta que en el 2013 se alcanzó una proporción de taquilla del 10.9 por ciento.

A pesar de eso, cinco películas mexicanas lograron superar la barrera de los 100 millones de pesos: Hazlo como hombre (200.8), 3 Idiotas (125.6), Cómo cortar a tu patán (108.8) y Todos queremos a alguien (100) todas distribuidas por Videocine; excepto Me gusta pero me asusta (110.1) que fue una apuesta de Diamond y que no contó con apoyo del Estado.

Mientras tanto… la industria festeja

Con 16,661 pesos de ingresos en taquilla y 348 millones de boletos, la industria de la exhibición festeja un crecimiento del 10.9% en ingresos y 6.4% en venta de boletos respeto al año pasado cuando se reportaron ingresos por 15,018 millones de pesos y 327 millones de boletos.

Desde el 2008, los números de la industria registran un crecimiento sostenido. En los últimos cinco años sus números son los siguientes: 11,911 mil millones de pesos en el 2013; 12,006 (2014), 13,793 (2015), 15,018 (2016) y en el 2017 se contabilizaron 16,661 millones de pesos.

En cuestión de venta de boletos, su comportamiento ha sido estable: en el 2013 y 2014 se vendieron por año 257 millones de boletos; después 296 (2015), 348 (2016) y para el 2017 se comercializaron 327 millones de entradas.

Top Cinco distribuidoras Disney 3,316 Warner 2,749 Universal 2,450 Fox 1,889 Sony 1,480

(Cifras en millones de pesos. 2017)

Cine mexicano en Estados Unidos Nueve películas rebasaron el millón de dólares en la taquilla Hazlo como hombre $14.1 3 idiotas $8.1 Condorito: La película $8.0 Todos queremos a alguien $6.9 El tamaño si importa $2.3 Mientras el lobo no está $2.1 Isla calaca $2.1 Las Hijas de Abril $1.1 Total $44.6

Industria de la exhibición y distribución en crecimiento 2013 11,911 2014 12,006 2015 13,793 2016 15,018 2017 16,661

(Cifras millones de pesos)

vgutierrez@eleconomista.com.mx