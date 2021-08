Dennis "Dee Tee" Thomas, uno de los cofundadores del legendario grupo de funk y música disco Kool and the Gang, famoso por éxitos como "Celebration", falleció el sábado a los 70 años, según anunció la banda.

Thomas, "esposo, padre amado y cofundador de Kool and the Gang, falleció pacíficamente mientras dormía a la edad de 70 años en Nueva Jersey", señaló en Facebook el grupo, que ya había perdido a uno de sus líderes, Ronald Bell.

"Dennis era conocido como la quintaesencia del chico relajado, apreciado por su vestimenta y sombreros a la moda y por su comportamiento distendido", señalaron sus colegas a manera de homenaje.

"Saxofonista alto, flautista, percusionista" y "maestro de ceremonias en los conciertos", apareció por última vez con su grupo el 4 de julio en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, añadieron.

Fundado en 1964 en Nueva Jersey, primero bajo el nombre de Jazziacs por los hermanos Robert y Ronald Bell, y sobre todo por Dennis Thomas, Kool and the Gang tiene una longevidad poco común, tanto en los escenarios como en las discotecas, donde todavía hace bailar a la gente.

"Celebration", "Jungle Boogie", "Get down on it", "Ladies" Night", son algunos de los muchos éxitos de la banda que ha inspirado muchos clásicos del rap.