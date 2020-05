El fin de semana, el productor de cine y fundador del Ítaca Films, Santiago Segura Galván, ofreció la conferencia en línea De la creatividad a los números: las industrias creativas y culturales, presentada para la comunidad académica de la Universidad de las Américas campus Puebla.

Ahí explicó que la pandemia del virus SARS-CoV-2, causante de Covid-19, va a afectar a la industria del séptimo arte, sobre todo en la cadena de distribución, puesto que las productoras que estaban en espera de sus estrenos tuvieron que postergar las proyecciones que, con el paso del tiempo y sin el levantamiento de las medidas restrictivas, comienzan a aglomerarse en una gran masa de contenidos a la espera de su exhibición en las salas comerciales.

“Cuando los cines se abran, pasarán dos cosas. La primera es que habrá una rebatinga tremenda por quién sale primero y quién después. Lo segundo: ahorita no estamos filmando. Hay un proceso de producción desde que se desarrolla una cinta hasta que llega a cines que no para nunca, y en este momento está detenido. Como no tenemos rodajes desde febrero pasado y hasta agosto o septiembre, lo que podría ocurrir es que el próximo año, entre febrero y septiembre, no haya contenido nuevo para estrenar. Por eso Netflix, Amazon y HBO, que antes estrenaban una serie cada fin de semana, dos o tres y hasta cuatro, ahorita dejaron de estrenar. Las están espaciando, racionando, porque previeron que el año próximo van a tener un problema”.

Opinó que el paradigma de la emergencia sanitaria y la reclusión de las personas en sus casas ha convertido a las artes y la cultura en un paliativo de lo más indispensable y, con ello, han cobrado la relevancia de artículos de primera necesidad para las familias en el país.

“Hoy en día, con el confinamiento, ante las dificultades que está viviendo el mundo, consumir arte y cultura nos otorga calidad de vida, por lo tanto, son de primera necesidad. El mecenazgo o la privatización de esta industria es un tema todavía complicado. Nos queda mucho camino por recorrer para que los nichos que buscan ofrecer un contenido de calidad dentro de las artes logren obtener los recursos que necesitan sin depender de programas oficiales. Hoy en día, invariablemente dependen de programas oficiales porque todo esto está en pañales”, aseguró.

A pesar, de ello, apuntó, ya existen plataformas en línea que pueden permitir a la sociedad civil tener participación en los productos culturales, como Fondeadora o Kickstarter; sin embargo, dijo, no hay un sistema de desarrollo público y accesible para todos en el país, con una curaduría y herramientas de penetración de mercado que permitan que este tipo de mecenazgos sean adecuados y funcionales para todos.

El también mecenas de arte instó a los usuarios de internet, hoy más que nunca, a ser conscientes de lo que se opina y se replica en las redes sociales, puesto que la verosimilitud de la información que se magnifica puede ser vital o altamente perjudicial.

“En este momento estamos viviendo en un periodo de información y desinformación en el cual todo el mundo tiene una opinión sobre todos los temas aunque nadie es experto en uno en específico. Estamos viendo cómo la población debe de asumir la responsabilidad sobre lo que dice y hace en las redes sociales, eso incluye lo que compartimos. Tenemos que convertirnos en los curadores o filtros de todos estos contenidos. La libertad se nos dio y la responsabilidad vino con esa libertad”, argumentó.

Santiago García Galván

Productor de cine, empresario del entretenimiento y fundador y CEO de Ítaca Films. Ha incidido en la realización de más de 60 títulos como productor y productor ejecutivo, entre los que destacan “Besos de azúcar” (2013) de Carlos Cuarón; “Desierto” (2015), de Jonás Cuarón; “Elvira, te daría mi vida pero la estoy usando” (2014) y “No sé si cortarme las venas o dejármelas largas” (2013), de Manolo Caro; “Ana y Bruno” (2017), de Carlos Carrera; así como de otros productos de entretenimiento como la serie “Chef’s Table” (2016), de Netflix, incluyendo el episodio dedicado a Enrique Olvera.