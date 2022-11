Con manifestantes y rebatiña política, arranca la FIL Guadalajara

La Expo Guadalajara, sede de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), estuvo protegida por un cerco humano, particularmente en su entrada principal desde temprano. A unos metros de estas decenas de personas que, entrelazadas de brazos, formaron una cadena para impedir el paso de un contingente numeroso de personas que portaban pancartas y expresaban arengas contra el presidente de la feria, Raúl Padilla López. Entre la comitiva manifestante se encontraban funcionarios y legisladores del gobierno de Jalisco.



“Padilla va a caer”, decían. “Vivan de rodillas, hijos de Padilla”, cantaban. En medio de estos dos grupos contrariados, se colocó un grupo de granaderos para mantener las distancias y evitar lo más que se pudiera un encuentro violento.



El mismo tiempo, en el interior de la Expo, daba inicio el acto de inauguración de la edición 36 de máximo encuentro literario en nuestra lengua, cuyo Invitado de Honor es el emirato de Sharjah y el mundo árabe, así como la entrega del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2022, a entregarse al poeta rumano Mircea Cărtărescu.

En el acto, Raúl Padilla declaró: “decirle a los que detentan de poder, que no se engañen, sus ropajes no existen, en realidad van desnudos”



Señaló que la FIL se creó hace 36 años, “en un país todavía sumido en crisis económicas recurrentes, con un régimen autoritario de partido único y centralizado culturalmente. Por eso nuestra feria nació como una plataforma cultural, sí, pero también educativa, de rescate cultural y de libertad de pensamiento. Hoy que prácticamente estamos relanzando nuestra feria después de la pandemia, algunas señales de aquella época parecen hacerse de nuevo. Lamentamos mucho en particular que coincida con una deriva autoritaria del gobierno de nuestro estado que está llevando su intolerancia a la libertad de expresión, de crítica y de manifestación a niveles sin precedentes”.



Los libros, la prensa y las universidades, añadió, “suelen ser incómodos para el poder y por eso cuentan con leyes que las protegen. La autonomía universitaria, la libertad de imprenta y la libertad de expresión no son dádivas de gobernantes benévolos, son instituciones que han hecho posible el desarrollo de la ciencia, la cultura y las artes, el surgimiento de sociedades libres y el ascenso de la democracia”.



Y continuó: “resulta por demás paradójico que quienes arribaron al poder valiéndose de estos derechos y exigiendoles sean ahora quienes los ataquen y busquen impedir su ejercicio. Esto no va a ocurrir. De los periódicos, los libro y las universidades van a continuar surgiendo voces que muestren los errores, omisiones e incompetencias de los gobiernos en turno, que documenten el fracaso de sus decisiones y los costos de sus políticas, que denuncien el dinero malversado y derrochado en publicidad; que cumplan, en resumen, lo que siempre ha sido el origen de muchos arrebatos autoritarios en su contra".

“La FIL se defiende solita”

Por su parte, Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), sumó: “aquí estamos todos los que le tenemos un gran cariño y lealtad a esta feria, por lo tanto, aquí no hace falta nadie”.



Más adelante expresó que “la FIL más grande que los delirios de grandeza de cualquier individuo. Es mucho más grande que cualquier gobernador que utiliza el poder público para intentar mancharla. Nadie puede someter ni boicotear a la feria del libro, porque la FIL nació como un patrimonio de los jaliscienses, pero hoy ya es un patrimonio de la humanidad. Por eso, cuando el poder amenaza a la FIL, a la FIL la defendemos todos, la defienden los poetas, los editores, la defienden sus maestros y sus estudiantes, la defienden hoteleros y taxistas. A la FIL la defendemos todos, pero, lo más importante es que la FIL se defiende solita”.



Asimismo, Padilla hizo referencia de la reforma electoral que se cocina desde el gobierno federal, por cierto, con la presencia de Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, en el presídium.



“La democracia son voces diversas de ciudadanos libres que buscan influir en las decisiones que atañen a todos. Ahora que se discute una reforma político electoral en México conviene tener presente que no hay una sola opinión, idea o valor superior sino una infinidad de ellas y ninguna puede pretender imponerse al resto, aunque provenga de Palacio. En una democracia, el poder no toma las calles, propone y da razones, busca persuadir y consensuar. Su tarea es proteger las libertades, no socavarlas; robustecer la democracia, no convertirla en simulacro. Ojalá prevalezca la prudencia, la libertad de diálogo y los valores democráticos”.

El resto del presídium estuvo integrado por Hugo Setzer, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem); Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Mircea Cărtărescu, ganador del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2022; Massimo D'Alema, exprimer ministro de Italia; Bodour Al Qasimi, presidenta de la Asociación Internacional de Editores (IPA); Peter Grohmann, coordinador residente de las Naciones Unidas en México; Sergio Ramírez, Premio Miguel de Cervantes 2017; Ahmed al Ameri, presidente de la Autoridad del Libro de Sharjah y director de la Feria Internacional del Libro de Sharjah; Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Marisol Schulz, directora de la FIL Guadalajara, y Silvia Giorguli, rectora de El Colegio de México (Colmex).



